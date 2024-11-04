TVB小花江嘉敏30歲生日派軍糧 壽星女火紅長裙曬養眼事業線！
其中她更拿着個小蛋糕，又拿着「30」的氣球，見其展露燦爛的笑容，非常開心。她更發文透露將會開拍新劇：「30歲。接到新一歲的劇本，開啓新的成長篇章；繼續努力在每個角色中都閃耀，演繹出最精彩的自己。#生日快樂#30而立 #充滿愛嘅生日照#大家都驚氣球但係好比心機去吹」
圈中不少好友如何廣沛、黃翠如和陳煒等亦有留言送祝福！
黃建東爆笑講：做乜夾到變咗郭佩文？
不少網民留言激讚：「夾死蟻」、「嘩，咁大嘅，幾多吋事業線？」、「第一張咁夾一夾，真係可以夾死人」、「刀疤好深」、「估唔到身材真係咁禾稈冚大珍珠」，就連藝人黃建東都爆笑講：「做乜夾到變咗郭佩文？」。
江嘉敏慨嘆今年未能學識游水 大曬性感泳裝派福利
江嘉敏（Kaman）日前（11/11）在社交網貼出兩張性感泳裝照，並寫道：「上年生日願望話要學識游水，點知一次水都冇落過。一年比一年熱，記得上年11月已經着緊長袖衫，着緊長Boot。」江嘉敏慨嘆今年未能學識游水，但騷出一身性感泳裝Look已經非常吸睛，一眾網民更留意到江嘉敏豐滿的身材，紛紛留意送上心心為她打氣！江嘉敏亦在最後溫馨提醒大家：「而家慢慢開始凍，各位著多件衫。」
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江嘉敏月底參加馬拉松 愈操愈fit
江嘉敏化身騙徒拍攝《警聲百二秒》時受訪，表示月底要參加一個12小時內完成馬拉松嘅賽事，對於一向唔跑步嘅自己嚟講算係一個挑戰，所以而家幾乎每日都練跑，前前後後瘦咗十幾磅，但仍然會繼續跑步。
江嘉敏谷胸騷事業線
受颱風小犬影響，不少人都留在家中安全為上，江嘉敏就希望天氣快點放晴，她表示：「還番個太陽比（畀）我呀！#想去跑山#想拍外景#想洗衫晾衫#小犬得個名可愛#大家小心」不過，網民重點就留意她穿上穿Deep V通花裝，不經意地曬出比堅尼的靚相，激罕騷出事業線，網民紛紛大讚：「小寶好勁事業線！」、「好想見你」、「見到你燦爛的笑容，熱辣辣的性感，簡真勁過太陽！」、「一定有陰謀！」
江嘉敏大騷纖腰長腿
被網民叫大媽叫足幾年，江嘉敏終於減肥成功，近日她在Instagram分享最新減肥成果，不但臉部輪廓相當明顯，更露出纖腰和長腿，令網民大讚她終於回到全盛時期。她早前接受傳媒訪問時透露，以前經常外出食飯，而現時則有戒口而且食得比較清淡，不過就表示沒有跟減肥餐單進食，只是減少外出食飯，並在家中食以烚為主的食物。