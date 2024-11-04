TVB小花江嘉敏30歲生日派軍糧 壽星女火紅長裙曬養眼事業線！

TVB小花江嘉敏身材愈操愈fit，經常在社交網大派福利照。今日（4日）係佢30歲生日，她在社交媒體分享多張照片，她特意前往攝影工作室拍攝，紀念這個特別的日子。嘉敏身穿紅色紗裙，展現迷人事業線，並在氣球圍繞下擺出多種姿勢，盡情留倩影！

