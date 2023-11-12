江嘉敏大曬泳裝照騷出事業線 慨嘆今年未學識游水網民狂心心打氣

現年28歲的TVB小花江嘉敏（Kaman）早前因要參加一個12小時內完成馬拉松賽事展開練跑，自此身材更愈操愈fit，經常在社交網大派福利照。日前（11/11）江嘉敏就在社交網貼出泳衣照，概嘆今年11月仲係熱天氣，不過接下來天氣逐漸轉涼，她就叫大家「著多件衫」喇！