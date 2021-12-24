江若琳結婚3周年食魚蛋粉慶祝 老公Oscar：每粒魚蛋代表我對你嘅愛！
江若琳（Elanne）與老公蕭唯展（Oscar）2018年結婚後，不時在網上放閃晒恩愛。日前為慶祝結婚3周年，二人竟然到粉麵店食魚蛋粉慶祝，雖然沒有高級餐廳及華麗打扮，但二人依然簡單而快樂﹗
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]
結婚3周年食魚蛋粉慶祝
江若琳（Elanne）在2018年與蕭唯展（Oscar）舉行浪漫婚禮，無論婚前婚後，都不時在網上放閃。日前Oscar就在IG大讚老婆是「真正女人」：「她以為我今天工作，沒有準備結婚週年晚餐？你知錯啦？我真係準備咗㗎，呢間好難book㗎、希望你鍾意。每粒魚蛋都代表我對你嘅愛，加埋有九粒魚蛋代表長久。真正女人先會陪你食魚蛋粉。」原來Oscar帶老婆Elanne到粉麵店食魚蛋粉慶祝結婚3周年。
Elanne：我嘅世界有你就有陽光
雖然結婚3周年要食魚蛋粉慶祝，但Elanne不但不生氣，反而在IG讚老公：「先生好忙，結婚周年紀念日在慈雲山明記畫上完美句號。今日好多人問我：『今晚去邊慶祝？』我話：『無。』佢哋仲話：『可能有驚喜呢？』我話：『真係唔會有㗎，死心啦，我哋係一對零儀式感嘅夫妻，因為……天天都是情人節﹗好想嘔呢﹗先生，知道你最近工作好忙，好辛苦，呢個就係我最好嘅禮物，你加油。」而Elanne早前亦趁結婚3周年正日在IG貼文感謝老公：「3年前恭喜你娶咗我，3年後恭喜我自己嫁咗俾你（好真心）。短短3年，多謝你陪我經歷最難捱嘅事，你呢份勇氣好值得欣賞！結婚嗰陣，你話要做一棵蘋果樹。呢3年喺呢棵樹嘅護蔭下，我個心好安心，亦好開心！先生，多謝你！你係全世界最好嘅人類！我唔知道我可唔可以迎接到雨後彩虹，但我確定我嘅世界有你就有陽光。」
【江若琳 Elanne】我哋結婚喇！#人生最美好的一天（2018年12月23日）
https://www.youtube.com/watch?v=nLXj0zaEIQ8