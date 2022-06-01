汪小菲N宗罪 葛斯齊怒揭張穎穎以外再私會2女 更曾推跌懷胎9月的大S

大S徐熙媛與前夫汪小菲去年11月宣布離婚本以為展開人生新一頁，但大S與汪小菲的感情瓜葛仍未撇清。先爆出過汪小菲婚內出軌，醉酒攬內地女星張穎穎的相片；及後汪小菲又指「大S長期以他人處方服用違禁藥物」震撼全網卻隨即刪文，事件沒完沒了。針對大S與汪小菲的瓜葛，台灣資深記者葛斯齊更大開直播揭秘，逼得汪小菲親自求饒！