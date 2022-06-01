汪小菲N宗罪 葛斯齊怒揭張穎穎以外再私會2女 更曾推跌懷胎9月的大S
前文提要：汪小菲控大S長期「服違禁藥」月花100萬台幣 震撼全網卻隨即刪文遭圍攻
汪小菲一句「子烏虛有」激嬲葛斯齊
汪小菲早前被爆出婚內出軌，衣衫不整醉攬內地女星張穎穎，但當時汪小菲因此而非常憤怒，更以「子虛烏有」四個大字去指斥。豈料此著卻觸怒了資深記者葛斯齊，於是他決定開直播公開更多有關汪小菲的「罪證」以及回應網民疑問。在5月31日葛斯齊開記者招待會交待開直播爆料的事情之後，原來汪小菲曾向他道歉兼求饒「請我保護那些女孩」，然而葛斯齊認為不能讓「子虛烏有」成為傳媒的形象，所以決定繼續爆料，事情一發不可收拾，盡管汪小菲向葛斯齊請求「那你能不能不要PO那麼多張圖」。
張穎穎以胎換車換房
汪小菲婚內出軌張穎穎事件爆出之後，再有報道指張穎穎曾為汪小菲墮胎，對此，葛斯齊再補充並暗示當時汪小菲為了平息女方懷孕一事買房又買車，「張穎穎現在有車有兩套房，由兩套打通成一套，都是女方要的」，更指出地點就在北京和睦家醫院，重點是當時汪小菲與大S仍未離婚。及後葛斯齊亦直指汪小菲與張穎穎是同居關係，「都一起下樓測PCR了，怎麼沒住在一起」。
汪小菲書「新婚房」私會兩女
儘管汪小菲曾求饒「不要PO那麼多張圖」，但葛斯齊仍然是公開了一張照汪小菲在離婚前與其他女子親密接觸的證據。照片中可以看到，坐在地板上的汪小菲依偎著身旁的女子，邊玩電話邊歎雪茄，該女子顯然不是張穎穎。葛斯齊又指出，透過玻璃反射可以看到，有一名長髮女子正舉著電話影相，葛斯齊估計正是拍攝此照片的主人翁，身份不明。而葛斯齊亦強調，照片拍攝的時間，汪小菲與大S仍未離婚，而且拍攝的地方亦正是二人的新婚房。
汪小菲曾推倒懷孕的大S
除了揭發汪小菲「婚內偷食」之外，葛斯齊更透露汪小菲曾經將懷有9個月身孕的大S推倒在地上！他說，「當時大S懷胎9個月就快生了，兩人口角，妹妹小S在旁邊，小S勸架，說『你不應該欺負姊姊』，汪小菲竟然把小S推到在地上，大S為保護妹妹說必須要跟我妹妹道歉，汪小菲氣一上來，他一出手也把大S推倒在地上！」事件經過被黑人陳建州整個目擊，他隨即便衝上前與汪小菲動手。
爆料直播完結之後，黑人曾於IG發布關於籃球的消息，但網民卻一窩蜂的留言大讚黑人「打得好」、「支持你打菲！！真男人！！！」、「打的好，對女人動手還是孕婦，你打的好」等等。
葛斯齊否認是大S放料
由於葛斯齊曝光的全都是汪小菲與別於大S的照片，令網民都好奇他為什麼不去拍大S、認為他的資料來源就是大S，甚至稱他其實是大S的家人！對此，葛斯齊表示因為大S很容易拍，而且每次出門都非常觸目，暗示手中亦有大S的相片。然而他卻否認曾與大S聯絡，更表示若果自己是大S的家人，絕對不會開直播爆料。而葛斯齊亦透露，他手上還有更多更辛辣的證據與影片有待公開，預告6月7日晚上9點會開次開直播與網民傾汪小菲。之前他曾透露自己手上有汪小菲與5名女子的約會照片，唔通真係擠牙膏式慢慢搣？
常見問題
葛斯齊與大S有什麼關係？
由於葛斯齊曝光的全都是汪小菲，令網民都好奇他為什麼不去拍大S、認為他的資料來源就是大S，而葛斯齊卻暗示⋯⋯詳情請看
葛斯齊有什麼證據汪小菲曾推倒懷孕的大S？
葛斯齊透露事件經過被黑人陳建州整個目擊，而且黑人陳建州有隨即上前⋯⋯詳情請看