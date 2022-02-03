Edan、Anson Lo、Jer赤口搵阿姐拜年 汪明荃大唱Uh-oh uh-oh uh-oh 贈慶
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）在2019年因為曾經與羅家英合作拍攝《臺灣文西Only You》而結緣，上年Edan好乖地有去搵家英哥拜年，仲獲「IG紅人」阿姐錫「汪阿Tag」。而今年亦都唔例外，Edan仲帶埋同隊老友阿Jer以及Anson Lo一齊喺大年初三赤口一齊去搵阿姐拜年，最估唔到係阿姐竟然都識得Anson Lo《Megahit》招牌手勢添！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_liza、《臺灣文西Only You》劇照
阿姐都唔覺意寫錯名
MIRROR成員Edan、Jer以及Anson Lo好大膽，竟然趁位大年初三赤口走嚟搵阿姐汪明荃拜年，不過見到啲後輩咁乖，阿姐都冧晒，仲即刻於IG分享合照並寫道：「誰說大年初三不適宜拜年？Mirror 三子Jerk Eden & Anson向家英哥Liza姐拜年，同行還有Sam及太太。Liza以蘿蔔糕 上海年糕、水菓 、攢盒招待，大家吃得很開心。」雖然阿姐打錯咗名，但經網友提醒之後，阿姐都非常迅速地作出更正。
潮爆阿姐識跳《Megahit》
雖然阿姐一開始錯手打錯名，但相信一班鏡粉都唔會介意，因為原來阿姐都有留意Anson Lo嘅作品《Megahit》，仲連入面嘅招牌手勢都識。拜年期間，阿姐同大家傾開《Megahit》嘅舞步，大讚「咁樣跳舞係好睇」嘅之餘，仲跟做一齊唱副歌「Uh-oh uh-oh uh-oh 」，做埋個手勢唱足幾次，難怪網民都一致讚阿姐夠潮，仲有不少「教徒」留言話：「祝Liza姐同家英哥虎年快樂，心想事成。」
阿姐「虎」字變粗口
早前阿姐汪明荃喺無綫（TVB）賀年節目《虎躍騰飛迎新歲》中即席揮毫寫了一個草書「虎」字，但由於唔係人都識書法，不少網民都話會錯意睇錯咗另一隻「粗口」字，及後阿姐都非常有心人，喺IG拍片回應網民：「『虎』字的書法字型是出自明朝書畫家董其昌。」另外，阿姐今次亦都獲益良多，仲透過網絡紅人「King Jer 娛樂台」的報道而學識「世一」的解釋為「世界第一」，提到「阿姐個衰妹係咪有性暗示」時，更直接回應網民「真係諗多咗」，阿姐果然跟得上潮流！