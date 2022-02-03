Edan、Anson Lo、Jer赤口搵阿姐拜年 汪明荃大唱Uh-oh uh-oh uh-oh 贈慶

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）在2019年因為曾經與羅家英合作拍攝《臺灣文西Only You》而結緣，上年Edan好乖地有去搵家英哥拜年，仲獲「IG紅人」阿姐錫「汪阿Tag」。而今年亦都唔例外，Edan仲帶埋同隊老友阿Jer以及Anson Lo一齊喺大年初三赤口一齊去搵阿姐拜年，最估唔到係阿姐竟然都識得Anson Lo《Megahit》招牌手勢添！