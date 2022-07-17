重新出發｜沙律張沛樂去泰國大解放 張振朗舊愛陳芷尤介紹新加坡

《重新出發》7月25日首播｜前無綫金牌監製張志明自從過檔開電視主理綜藝節目後，其招牌節目《3日2夜》風格將重現江湖，繼早前開電視以派出沙律張沛樂做先頭部隊，去泰國拍攝「《3日2夜》式」的旅遊節目《重新出發》，張振朗舊愛陳芷尤再接力，近日在新加坡為《重》開工，有兩大性感女藝人助陣，觀眾引頸以待。