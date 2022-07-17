重新出發｜沙律張沛樂去泰國大解放 張振朗舊愛陳芷尤介紹新加坡
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《重新出發》7月25日首播｜前無綫金牌監製張志明自從過檔開電視主理綜藝節目後，其招牌節目《3日2夜》風格將重現江湖，繼早前開電視以派出沙律張沛樂做先頭部隊，去泰國拍攝「《3日2夜》式」的旅遊節目《重新出發》，張振朗舊愛陳芷尤再接力，近日在新加坡為《重》開工，有兩大性感女藝人助陣，觀眾引頸以待。
沙律甩拖後重新出發
沙律張沛樂去年底加入ViuTV，工作機會不少，先後主持過《我不是廢老》、《聲控鬥室》及《囝囝女女730》，不過年初爆出同保錡一年情玩完後，沙律主動同ViuTV解約，之後更現身開電視新節目《疫境中的餐桌》，上月底更起程前往泰國拍攝「開電視版《3日2夜》」新旅遊節目《重新出發》，仲預告帶了10套泳衣，真係重新出發！
5月赴泰國拍旅遊節目
沙律早前透露會在新節目《重新出發》中為大家介紹疫情後泰國的新旅遊景點，為大家作先頭步隊去探索及介紹﹗此外，沙律透露正努力籌備新歌，又希望拍多啲片為大家帶來正能量，她認為自己有使命帶給大家快樂﹗沙律為開電視拍攝的旅遊節目，正是前無綫綜藝金牌監製張志明負責，當年製作一系列《3日2夜》成功打造一批女神，張志明現已轉投余詠珊「好好製作」旗下。
陳芷尤亦不甘示弱
拍《3日2夜》這類節目當然要配陽光與海灘，擁有火辣身材的張振朗舊愛陳芷尤亦不甘示弱，近年返回老家新加坡發展的她亦是《重新出發》的女主持之一，據知她會出動大量泳裝。由於陳芷尤近年以拍劇拍電影為主，已有一段長時間未有穿泳裝拍節目，為此她事前要做足準備Keep Fit和戒酒，希望以最佳狀態再見香港觀眾。
劉芷希負責大馬站
據知《重新出發》之後還會到澳洲、台灣、日本、馬來西亞各地取景，而負責主持馬來西亞一站是前無綫藝員劉芷希，與陳芷尤一樣是回流家鄉，劉芷希表示好多人以為馬來西亞依然好簡陋，所以好想將馬來西亞的新發展，如酒店、餐廳、商場、好玩地方介紹給觀眾。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、[email protected]
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