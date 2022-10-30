《法證先鋒5》頂替《新四十二章》成台慶劇 大口氣龔嘉欣被挫銳氣

無綫日前宣布陳豪、龔嘉欣主演的《新四十二章》將於11月14日播出，成為無綫台慶劇，但近日卻突然傳出變陣，由《法證先鋒5》頂上接檔《下流上車族》 ，早前寸陳瀅極速上位但自己就捱返來的龔嘉欣，仲好大口氣話自己有台慶劇上，依家新劇被延期，分分鐘連角逐視后的機會都冇埋，真係人算不如天算！