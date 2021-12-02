波波黃婧靈唔P圖同樣震撼 瑜伽服行山展現密實性感 一個姿勢險破壞公物
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]方力申、[email protected]陸浩明
波波負磅行山
波波黃婧靈日前在社交網上載一輯身穿貼身瑜伽服行山的照片，她留言表示自己甚少行山，是名副其實的床褥磁石，要波波挺住36E行山，又的確係辛苦嘅！
波波休息搵枱借力
行山行到攰，波波稍作休息坐低休息，順便影幾張相，一個巨峰壓石枱甫士，成為網民的熱話，有人留言話終於見到波波擺上枱系列出現，仲有不少網民爭住做張石枱。
網民爭做石枱
重手P圖牆都彎埋
波波早前出席觀音文化節活動，一身白色長裙現身，被網民大讚有仙氣，當然亦有不少網民大讚波波的玲瓏浮凸好身材﹗不過有網民發現波波身後的牆身全變彎曲了，留言篤爆她P圖太重手﹗
波波解釋：我專登P曲晒成幅牆
波波被網民指P圖太重手，竟然回應指是刻意這樣做，她留言解釋：「本身淨係p手臂幅牆曲咗，之後我專登p曲哂成幅牆」，可能太多人留言恥笑她P圖太重，太貪心，其後波波在原文上加了一段字「P.S. 幅牆係我專登全部p曲哂佢，因為手臂個位p曲咗，唔洗同我講」令網民收聲，沒有人再指她P圖太重手﹗
波波出美照成功轉移視線 網民：真材實料唔使P
波波被恥笑P圖太重手後，其後再貼出兩張美照，其中一張她身穿貼身背心望窗，上圍相當洶湧，另一張則是回眸一笑，並寫道「You keep my heart open﹗」，成功瘋狂吸Like，網民留言指流晒鼻血，「好靚嘅騎樓」、「點解可以誇張成咁﹗」、「跪求除褸」、「愈玩愈放」、「前事P圖就不計啦﹗」、「真材實料唔使P都咁勁」。
絕密片段曝光 波波「柳飄飄式」飛擒方力申
《#後生仔傾吓偈》早前終於播出最後一集，主持陸浩明在IG分享多張大合照外，還公開了波波（黃婧靈）飛擒男嘉賓方力申的絕密片段，波波更以「柳飄飄式」箝實小方，連在旁邊的馮盈盈都一面驚訝！
《#後生仔傾吓偈》最後一集
《#後生仔傾吓偈》日前終於播出最後一集第848集，元祖主持陸浩明在IG出post留言感謝一班台前幕後：「今晚最後一集啦，呢四年辛苦曬後生仔Team嘅幕後團隊，金PD，Mr.R，TT，同導演們！四年節目八百幾集都係一個突破，之後變出唔同節目係好玩嘅，你哋班後生仔要加油啊，有緣再聚！」陸浩明又上載多張照片，當中包括過氣緋聞情侶馮盈盈與鄭衍峰的合照，他還公開了一段波波（黃婧靈）飛擒方力申身上的絕密片段！
「柳飄飄式」飛擒方力申
片中所見年僅23歲，擁有36E逼爆上圍的新一代咪神波波「飛擒大咬」撲到方力申身上，還以「柳飄飄式」腿功箝實小方，而小方明顯相當受落，用單手攬實波波纖腰擺甫士影相。波波落地後一面尷尬及雙手合十鞠躬表示謝意，而小方亦好識做，用手溫暖地輕撫波波的頭作回禮！難怪在旁同小方傳過緋聞的馮盈盈一面驚訝及不停尖叫。