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波波黃婧靈唔P圖同樣震撼 瑜伽服行山展現密實性感 一個姿勢險破壞公物

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撰文：東方新地

90後新咪神波波（黃婧靈）擁出眾身材，成功令她在一班《後生仔》主持脫穎而出，更令高層曾志偉過目不忘，對她印象深刻﹗其後波波不但獲簽約成正式藝員，而且工作量倍增，為keep住人氣不時展示激凸身材，繼早前P圖太重手及台慶夜晚裝壓到走位，日前波波親親大自然去行山，又表演上身壓枱，再次成為熱話。

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]方力申、[email protected]陸浩明

波波負磅行山

波波黃婧靈日前在社交網上載一輯身穿貼身瑜伽服行山的照片，她留言表示自己甚少行山，是名副其實的床褥磁石，要波波挺住36E行山，又的確係辛苦嘅！

波波一身瑜伽服，把其美好身材表露無遺。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波一身瑜伽服，把其美好身材表露無遺。（圖片來源：[email protected]
無論穿甚麼類型衣服，波波一樣做到立體效果。（圖片來源：IG@krysellawong）
無論穿甚麼類型衣服，波波一樣做到立體效果。（圖片來源：[email protected]
波波表示行山次數一隻手數得晒。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波表示行山次數一隻手數得晒。（圖片來源：[email protected]

波波休息搵枱借力

行山行到攰，波波稍作休息坐低休息，順便影幾張相，一個巨峰壓石枱甫士，成為網民的熱話，有人留言話終於見到波波擺上枱系列出現，仲有不少網民爭住做張石枱。

波波托頭壓枱呢個動作，得佢做先會有呢個效果。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波托頭壓枱呢個動作，得佢做先會有呢個效果。（圖片來源：[email protected]
雙手托頭幾咁嬌俏。（圖片來源：IG@krysellawong）
雙手托頭幾咁嬌俏。（圖片來源：[email protected]

網民爭做石枱

（圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：[email protected]

重手P圖牆都彎埋

波波早前出席觀音文化節活動，一身白色長裙現身，被網民大讚有仙氣，當然亦有不少網民大讚波波的玲瓏浮凸好身材﹗不過有網民發現波波身後的牆身全變彎曲了，留言篤爆她P圖太重手﹗

波波透露出席一個觀音文化節活動﹗留意背景後的啡色牆身，直線被P到彎了﹗（圖片來源：IG@ krysellawong）
波波透露出席一個觀音文化節活動﹗留意背景後的啡色牆身，直線被P到彎了﹗（圖片來源：[email protected] krysellawong）
本身身形嬌小的波波貼出全身相，幾乎變成黃金比例身形，其背景牆變曲好明顯﹗原來是波波別有用心，聽吓佢解釋﹗（圖片來源：IG@krysellawong）
本身身形嬌小的波波貼出全身相，幾乎變成黃金比例身形，其背景變曲好明顯，尤其啡色牆身，成個背景被佢搞彎晒﹗不過波波有佢一番解釋﹗（圖片來源：[email protected]

波波解釋：我專登P曲晒成幅牆

波波被網民指P圖太重手，竟然回應指是刻意這樣做，她留言解釋：「本身淨係p手臂幅牆曲咗，之後我專登p曲哂成幅牆」，可能太多人留言恥笑她P圖太重，太貪心，其後波波在原文上加了一段字「P.S. 幅牆係我專登全部p曲哂佢，因為手臂個位p曲咗，唔洗同我講」令網民收聲，沒有人再指她P圖太重手﹗

波波P圖重手被網民發現取笑 一句回應令人收聲
波波被指P圖太重手，秒速回應網民﹗（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@（圖片來源：IG@krysellawong））
其後波波索性在原po編輯文字，加了對P圖的回應，免得再被追問及恥笑﹗（圖片來源：[email protected]））
（圖片來源：IG@（圖片來源：IG@krysellawong））
波波全輯相的背景都出事，呢張合照紅色邊框都變彎﹗（圖片來源：[email protected]（圖片來源：[email protected]））

波波出美照成功轉移視線 網民：真材實料唔使P

波波被恥笑P圖太重手後，其後再貼出兩張美照，其中一張她身穿貼身背心望窗，上圍相當洶湧，另一張則是回眸一笑，並寫道「You keep my heart open﹗」，成功瘋狂吸Like，網民留言指流晒鼻血，「好靚嘅騎樓」、「點解可以誇張成咁﹗」、「跪求除褸」、「愈玩愈放」、「前事P圖就不計啦﹗」、「真材實料唔使P都咁勁」。

（圖片來源：IG@krysellawong）
被指P圖太重手的波波，其後立即貼出性感照，火速吸like又成功轉移視線﹗網民留言大讚「好靚嘅騎樓」﹗（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@krysellawong）
再來一張回眸一笑，網民好受落，大讚波波識玩﹗（圖片來源：[email protected]
波波以低胸晚裝出席無綫節目巡禮﹗露出深長事業線，同場花旦小花都冇佢咁性感﹗（圖片來源：IG@krysellawong）
波波以低胸晚裝出席無綫節目巡禮﹗露出深長事業線，同場花旦小花都冇佢咁性感﹗（圖片來源：[email protected]

絕密片段曝光 波波「柳飄飄式」飛擒方力申

《#後生仔傾吓偈》早前終於播出最後一集，主持陸浩明在IG分享多張大合照外，還公開了波波（黃婧靈）飛擒男嘉賓方力申的絕密片段，波波更以「柳飄飄式」箝實小方，連在旁邊的馮盈盈都一面驚訝！

無綫節目《#後生仔傾吓偈》日前播出最後一集，波波有絕密片段曝光！（圖片來源：圖片來源：IG@krysellawong）
無綫節目《#後生仔傾吓偈》日前播出最後一集，波波有絕密片段曝光！（圖片來源：圖片來源：[email protected]

《#後生仔傾吓偈》最後一集

《#後生仔傾吓偈》日前終於播出最後一集第848集，元祖主持陸浩明在IG出post留言感謝一班台前幕後：「今晚最後一集啦，呢四年辛苦曬後生仔Team嘅幕後團隊，金PD，Mr.R，TT，同導演們！四年節目八百幾集都係一個突破，之後變出唔同節目係好玩嘅，你哋班後生仔要加油啊，有緣再聚！」陸浩明又上載多張照片，當中包括過氣緋聞情侶馮盈盈與鄭衍峰的合照，他還公開了一段波波（黃婧靈）飛擒方力申身上的絕密片段！

後生仔傾吓偈｜絕密片段曝光！ 波波「柳飄飄式」飛擒方力申
《#後生仔傾吓偈》元祖主持陸浩明日前在IG出post感謝一班台前幕後。（圖片來源：陸浩明 IG）
後生仔傾吓偈｜絕密片段曝光！ 波波「柳飄飄式」飛擒方力申
《#後生仔傾吓偈》日前終於播出最後一集第848集。（圖片來源：陸浩明 IG）

「柳飄飄式」飛擒方力申

片中所見年僅23歲，擁有36E逼爆上圍的新一代咪神波波「飛擒大咬」撲到方力申身上，還以「柳飄飄式」腿功箝實小方，而小方明顯相當受落，用單手攬實波波纖腰擺甫士影相。波波落地後一面尷尬及雙手合十鞠躬表示謝意，而小方亦好識做，用手溫暖地輕撫波波的頭作回禮！難怪在旁同小方傳過緋聞的馮盈盈一面驚訝及不停尖叫。

後生仔傾吓偈｜絕密片段曝光！ 波波「柳飄飄式」飛擒方力申
年僅23歲，擁有36E逼爆上圍的波波被封「新一代咪神」。（圖片來源：波波 IG）
後生仔傾吓偈｜絕密片段曝光！ 波波「柳飄飄式」飛擒方力申
方力申曾獲邀到《#後生仔傾吓偈》擔任嘉賓。（圖片來源：方力申 IG）
後生仔傾吓偈｜絕密片段曝光！ 波波「柳飄飄式」飛擒方力申
波波飛擒方力申連環圖。（圖片來源：陸浩明 IG）
後生仔傾吓偈｜絕密片段曝光！ 波波「柳飄飄式」飛擒方力申
波波飛擒方力申連環圖。（圖片來源：陸浩明 IG）
後生仔傾吓偈｜絕密片段曝光！ 波波「柳飄飄式」飛擒方力申
波波飛擒方力申連環圖。（圖片來源：陸浩明 IG）
後生仔傾吓偈｜絕密片段曝光！ 波波「柳飄飄式」飛擒方力申
波波落地後一面尷尬及雙手合十鞠躬表示謝意。（圖片來源：陸浩明 IG）
後生仔傾吓偈｜絕密片段曝光！ 波波「柳飄飄式」飛擒方力申
小方亦好識做，用手溫暖地輕撫波波的頭以作回應。（圖片來源：陸浩明 IG）
後生仔傾吓偈｜絕密片段曝光！ 波波「柳飄飄式」飛擒方力申
連在旁的馮盈盈一面驚訝及不停尖叫。（圖片來源：陸浩明 IG）

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