波波黃婧靈唔P圖同樣震撼 瑜伽服行山展現密實性感 一個姿勢險破壞公物

90後新咪神波波（黃婧靈）擁出眾身材，成功令她在一班《後生仔》主持脫穎而出，更令高層曾志偉過目不忘，對她印象深刻﹗其後波波不但獲簽約成正式藝員，而且工作量倍增，為keep住人氣不時展示激凸身材，繼早前P圖太重手及台慶夜晚裝壓到走位，日前波波親親大自然去行山，又表演上身壓枱，再次成為熱話。

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]方力申、[email protected]陸浩明