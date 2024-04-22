洪永城二女滿月再晒新相勁得意 眼神勁精靈 獲封「Sir Face2.0」
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40歲洪永城（Tony）和梁諾妍（Inez）早前喜迎第二個小公主出世，小B女喺3⽉21⽇出世，爸爸洪永城笑住話叫佢做Beryl「洪啤啤」 ！轉眼間，昨日（21日）就迎來Beryl的滿月啦！有網友再發現生囡囡之前，洪永城已搬大屋迎接呢個好消息！
洪永城二女滿月 眼仔碌碌勁得意
夫妻二人在社交平台分別曬出Beryl的「大頭」萌照慶祝囡囡滿月，並貼文大讚Beryl好鬼正「有個妹豬滿月啦！多謝你咁食得咁瞓得咁屙得個雙下巴仔真係好鬼正。呢個妹好少喊，唯一而會喊得好大聲就係肚餓心急等唔切嗰時（似唔似白羊座直率衝動嘅性格？）但係唔知點解，呀媽都覺得你喊嘅時候好可愛，喊得好好聽，要繼續健健康康，爸爸媽媽就最安慰。」Beryl出世的時候，就生的粉嘟嘟非常可愛，現如今漸漸長開的大眼睛、可愛嘴嘴，還有似足爸爸的「Sir Nose」，即刻在網上收穫大片喜愛，網民激讚勁可愛！更有不少人表示Beryl是「Sir Face 2.0無誤」。
洪永城搬大屋 屋企大廳內貌曝光
而梁諾言也貼心找出家姐的滿月照片，「Sir Face」與「Sir Face 2.0」同框，非常有愛！見相中兩姊妹的五官高度重合，可見「Sir Face基因強大」，連媽媽都再一次認證「同家姐細個好似樣，應該都真sirface」。
梁諾言同時也在IG限時動態分享了一條Sir Face望住窗外唱歌的短片，除了大女可愛精靈樣非常搶鏡之外，有網民細心發現影片中客廳明顯更寬敞明亮，木質地板也較舊居不同，疑似洪氏一家搬了新屋迎接細女！
圖片來源：洪永城IG、梁諾妍IG