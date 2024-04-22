洪永城二女滿月再晒新相勁得意 眼神勁精靈 獲封「Sir Face2.0」

40歲洪永城（Tony）和梁諾妍（Inez）早前喜迎第二個小公主出世，小B女喺3⽉21⽇出世，爸爸洪永城笑住話叫佢做Beryl「洪啤啤」 ！轉眼間，昨日（21日）就迎來Beryl的滿月啦！有網友再發現生囡囡之前，洪永城已搬大屋迎接呢個好消息！

