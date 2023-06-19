海賊王 真人版

《海賊王》真人版預告出爐 細數5大必睇位 網民最唔like係男主角！

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萬眾期待由Netflix製作的真人版《海賊王》（ONE PIECE）早前（18日）正式公開首波預告，並宣布8月31日上線。該作品改編自日本同名漫畫，並且首次被翻拍真人版影集，作者尾田榮一郎親自擔任監製，唔少網民初初都覺得真人版必定會好爛，但睇完預告後，竟然大表期待！

真人版《海賊王》由Netflix與美國Tomorrow Studios製作，2021年公布選角，男主角「路飛」由19歲墨西哥演員Inaki Godoy飾演，「卓洛 」是日本男星新田真劍佑，「奈美」是Emily Rudd、「烏索普」是Jacob Gibson、「山治」是Taz Skylar。

海賊王 真人版 Iñaki Godoy飾演路飛。
Iñaki Godoy飾演路飛。（圖片來源：Netflix提供）
海賊王 真人版 Emily Rudd飾演奈美
Emily Rudd飾演奈美（圖片來源：Netflix提供）
海賊王 真人版 「卓洛 」由日本男星新田真劍佑飾演
「卓洛 」由日本男星新田真劍佑飾演（圖片來源：Netflix提供）
海賊王 真人版 「烏索普」由Jacob Gibson飾演，
「烏索普」由Jacob Gibson飾演（圖片來源：Netflix提供）
海賊王 真人版 「山治」由Taz Skylar飾演
「山治」由Taz Skylar飾演（圖片來源：Netflix提供）

《海賊王》真人版5大必睇位

《海賊王》描述海賊路飛為了尋找大祕寶，以及夢想成為「海賊王」嘅故事，而朝著「偉大航道」出發，結合友情熱血，自1997年連載至今長達26年，在日本累積發行部數就超過4億。唔少網友當得知Netflix自2017年宣布翻拍真人影集，作者雖是尾田榮一郎出任監製，但都唔太看好，皆因過往不少真人版漫改作品都出現劣化等問題，令粉絲失望。預告片釋出後，唔少漫畫細節位成功還原，一齊睇睇5大必睇位啦！

1.路飛經典招式「橡膠手槍」

片中「路飛」訴說自己幼時以來的夢想，接著卓洛、奈美、山治等主要角色接續登場。路飛一頭黑色捲髮，頭戴圓形草帽，穿紅色無袖背心，忠實漫畫造型，預告還出現了路飛經典招式「橡膠手槍」，手臂無限伸長。

海賊王 真人版 預告還出現了路飛經典招式「橡膠手槍」，手臂無限伸長。
預告還出現了路飛經典招式「橡膠手槍」，手臂無限伸長。（圖片來源：Netflix提供、網上圖片）

2.卓洛霸氣登場

真劍佑扮演「卓洛」染一頭綠髮，並大展二刀流、三刀流的劍術。對於咁多個選角，網民都認為卓洛最似，紛紛表示：「卓落選角都幾OK」、「Zoro幾型！」

海賊王 真人版 真劍佑扮演「卓洛」染一頭綠髮，並大展二刀流的劍術。
真劍佑扮演「卓洛」染一頭綠髮，並大展二刀流的劍術。（圖片來源：Netflix提供）
海賊王 真人版 三刀流都有！
三刀流都有！（圖片來源：Netflix提供）

3.巴基激似《Joker》

除了主角的真人版造型，「四皇」巴基的逼真造型激似驚悚電影《Joker》！

海賊王 真人版
（圖片來源：Netflix提供、網上圖片）

4.近海之王登場

特效呈現了「近海之王」的氣魄，近海之王首次登場時，就在西格把路飛拋下海後，近海之王把獨自在小舟上的西格活活吞下，還想要吃掉路飛，不過咬下的卻是紅髮的左臂，過後被紅髮用霸王色霸氣嚇得逃之夭夭。

海賊王 真人版 特效非常逼真！
特效非常逼真！（圖片來源：Netflix提供、網上圖片）

5.梅利號、海上餐廳逐一呈現

至於漫畫中的大型船隻，而真實打造的「前進梅利號」、海上餐廳「芭拉蒂」都逐一呈現，最吸睛是梅利號的羊頭就震撼唔少觀眾。

海賊王 真人版
（圖片來源：Netflix提供、網上圖片）

網民評價：其他選角都還可以 係路飛怪怪地

睇完預告，網民評價大致都算收貨，尚可一看，但唯一唔滿意係男主角「路飛」最唔似，表示：「其他選角都還可以 係路飛怪怪地」、「個Luffy d戲好尷尬，呢d戲應該揾返日本人做會好好多」、「Feel到應該好爛 完全幻想唔到路飛係外國人！」

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（圖片來源：Netflix提供）

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撰文：東方新地圖片來源：Netflix提供、網上圖片

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