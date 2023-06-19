《海賊王》真人版預告出爐 細數5大必睇位 網民最唔like係男主角！

萬眾期待由Netflix製作的真人版《海賊王》（ONE PIECE）早前（18日）正式公開首波預告，並宣布8月31日上線。該作品改編自日本同名漫畫，並且首次被翻拍真人版影集，作者尾田榮一郎親自擔任監製，唔少網民初初都覺得真人版必定會好爛，但睇完預告後，竟然大表期待！