《海賊王》真人版預告出爐 細數5大必睇位 網民最唔like係男主角！
真人版《海賊王》由Netflix與美國Tomorrow Studios製作，2021年公布選角，男主角「路飛」由19歲墨西哥演員Inaki Godoy飾演，「卓洛 」是日本男星新田真劍佑，「奈美」是Emily Rudd、「烏索普」是Jacob Gibson、「山治」是Taz Skylar。
《海賊王》真人版5大必睇位
《海賊王》描述海賊路飛為了尋找大祕寶，以及夢想成為「海賊王」嘅故事，而朝著「偉大航道」出發，結合友情熱血，自1997年連載至今長達26年，在日本累積發行部數就超過4億。唔少網友當得知Netflix自2017年宣布翻拍真人影集，作者雖是尾田榮一郎出任監製，但都唔太看好，皆因過往不少真人版漫改作品都出現劣化等問題，令粉絲失望。預告片釋出後，唔少漫畫細節位成功還原，一齊睇睇5大必睇位啦！
1.路飛經典招式「橡膠手槍」
片中「路飛」訴說自己幼時以來的夢想，接著卓洛、奈美、山治等主要角色接續登場。路飛一頭黑色捲髮，頭戴圓形草帽，穿紅色無袖背心，忠實漫畫造型，預告還出現了路飛經典招式「橡膠手槍」，手臂無限伸長。
2.卓洛霸氣登場
真劍佑扮演「卓洛」染一頭綠髮，並大展二刀流、三刀流的劍術。對於咁多個選角，網民都認為卓洛最似，紛紛表示：「卓落選角都幾OK」、「Zoro幾型！」
3.巴基激似《Joker》
除了主角的真人版造型，「四皇」巴基的逼真造型激似驚悚電影《Joker》！
4.近海之王登場
特效呈現了「近海之王」的氣魄，近海之王首次登場時，就在西格把路飛拋下海後，近海之王把獨自在小舟上的西格活活吞下，還想要吃掉路飛，不過咬下的卻是紅髮的左臂，過後被紅髮用霸王色霸氣嚇得逃之夭夭。
5.梅利號、海上餐廳逐一呈現
至於漫畫中的大型船隻，而真實打造的「前進梅利號」、海上餐廳「芭拉蒂」都逐一呈現，最吸睛是梅利號的羊頭就震撼唔少觀眾。
網民評價：其他選角都還可以 係路飛怪怪地
睇完預告，網民評價大致都算收貨，尚可一看，但唯一唔滿意係男主角「路飛」最唔似，表示：「其他選角都還可以 係路飛怪怪地」、「個Luffy d戲好尷尬，呢d戲應該揾返日本人做會好好多」、「Feel到應該好爛 完全幻想唔到路飛係外國人！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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