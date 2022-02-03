湯洛雯新年扮馬國明老虎乸又暗示式放閃 明眼人一睇就知原來有結婚含意！
馬國明與湯洛雯拍拖至今差不多兩年，二人從一開始以「小馬公仔及獨角獸」形式公開拍拖已經閃盲不少網友，及後二人又定時定候在網上放閃，靚湯更加經常暗示式曬愛，更顯甜蜜。虎年才則到幾日，湯洛雯又忍唔住話要做老虎乸，真係恨死隔離呀！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]
湯洛雯又暗示式放閃
相信大部份香港都會聽得明，「老虎乸」其實就是太太的代稱。日前靚湯在IG分享了一段頭戴虎耳頭箍的影片「扮惡」，並寫下：「老虎乸新年要Roarrrrr幾有氣勢#虎虎生威#身體健康最重要#我話我係一隻咆哮中嘅老虎#有人話我似一隻發爛渣嘅貓多啲」，不難想像「有人」其實是是指馬國明，而「老虎乸」除了是比喻為太太之外，其實馬國明都係屬虎！睇嚟靚湯真係恨做馬太恨到出面！
林子善幫手助攻
其實馬國明與湯洛雯在過去一年已經屢傳離婚的消息，雖然馬國明一直都否認傳聞，但每次回應傳媒都總會留一線，並不排除有結婚可能，只是「未有計劃」！而實際上湯洛雯早已融入家中，見晒家長仲過埋「陪奶奶打牌」呢關，種種跡象都似暗示好事近。而今次靚湯「暗示」得咁明顯，搞到「鐵馬家族」之一嘅林子善都認唔住留言幫口：「二嫂！祝你身體健康，合家平安，工作順順利利，大紅大紫！快啲派利是俾我地一家三口」。男主角馬國明之後亦有現身，留言一句「Waooooo……」回應靚湯，閃成咁，不如快快手拉埋天窗啦！
玄學家吳佩孚預測
對於47歲的馬國明與34歲的湯洛雯能否修成正果，吳佩孚：「馬國明同湯洛雯今年結婚機會好大，睇佢哋兩個嘅姓名，都有結婚嘅卦象，本身嚟講佢哋都係三合，會紅鸞星動。」