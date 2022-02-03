湯洛雯新年扮馬國明老虎乸又暗示式放閃 明眼人一睇就知原來有結婚含意！

馬國明與湯洛雯拍拖至今差不多兩年，二人從一開始以「小馬公仔及獨角獸」形式公開拍拖已經閃盲不少網友，及後二人又定時定候在網上放閃，靚湯更加經常暗示式曬愛，更顯甜蜜。虎年才則到幾日，湯洛雯又忍唔住話要做老虎乸，真係恨死隔離呀！