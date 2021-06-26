聲夢傳奇｜大熱炎明熹、姚焯菲、鍾柔美孖導師高水準合唱難分高下！
無綫《聲夢傳奇》三位唱功不斷進步的女生炎明熹、姚焯菲及鍾柔美人氣十足，來到「導師合唱」環節基本上係定必入圍，加上有「死亡之組」周柏豪夥同Hugo黃奕斌墊底，今集就純欣賞「野口同學」GiGi、「飲水KOL」 Chantel 以及跳唱皆出色的鍾柔美Yumi如何青出於藍順利晉級！
文：東方新地｜圖：《聲夢傳奇》圖片
1 | Gigi炎明熹 x AGA 特訓獻唱〈命硬〉改懶音
而奪冠大熱炎明熹（Gigi）今次首度在《聲夢傳奇》中選唱R&B歌曲：側田的〈命硬〉，由於Gigi在上一輪比賽被狠批咬字不清楚，導師AGA（江海迦）就帶Gigi到舒文的錄音室進行特訓，由舒文幫Gigi改善咬字及懶音。Eric Kwok聽完二人演繹後，指Gigi對自己要求很高，非常勤力，不過性格卻阻礙到她，令她唱R&B時不夠放鬆。
2 | 姚焯菲 Chantel 演唱JW〈矛盾一生〉 繼續sweet
姚焯菲（Chantel）的歌手導師是JW（王灝兒），她更揀選了JW歌曲〈矛盾一生〉出戰。不過Chantel忙於考試、JW忙於拍劇，二人爭取在拍劇的空檔時間趕緊排練。Chantel指：「遇到JW老師係好幸福嘅事，佢畀到我安全感。」不過JW今次與Chantel合唱很緊張，因為自己不擅長唱和音，覺得壓力很大。馮允謙聽完二人演繹，大讚Chantel：「You are so sweet！」
3 | 鍾柔美Yumi演唱〈就算世界無童話〉學喵喵叫練氣
衛蘭今次與鍾柔美（Yumi）合唱她自己的歌曲〈就算世界無童話〉，她更特意Yumi接放學，以便在車上爭取時間練習，並教Yumi以「喵喵叫」練氣。衛蘭指黎明及雷頌德都對她非常重要，因此今次她會集合二人的教法去教Yumi。李克勤聽完二人之演繹，大讚衛蘭是一位有能力幫學員加分的導師，同時大讚Yumi今次的演出比第二輪比賽演繹〈女神〉時大有進步。