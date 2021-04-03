聲夢傳奇｜1號學員炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員猛料背景起底
無綫《聲夢傳奇》學員炎明熹 Gigi只有15歲，憑翻唱王菲〈守望麥田〉突顯唱功與台型，引起關注！據了解，炎明熹在油塘區就讀女子中學，參賽前的GiGi原本姓王，熱衷歌唱表演，2018年開始在不同歌唱比賽奪獎，由於曾是「星格流行音樂學院」的學員，炎明熹改名前的活躍演出，猛料背景全部都有迹可尋⋯⋯
文：東方新地 圖：炎明熹IG、星格流行音樂學院FB
炎明熹 Gigi 原名姓王（IG：yiminghay）
有成熟唱腔的炎明熹只有15歲，據了解，在油塘區就讀女子中學的GiGi原名「GiGi Wang」王佳恩，熱衷唱歌，2018年開始曾在不同歌唱比賽奪獎，在參加聲夢之後才改名炎明熹，由於她是「星格流行音樂學院」的學員，過往有不少參賽及得獎的照片都可以在音樂學校面書中看到。年僅13歲的 Gigi Wang曾在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中勇奪少年組冠軍、「Singing Fighter 中學大專歌唱比賽」中學組團體冠軍、「觀塘區聯校歌唱比賽 ECHOES」季軍⋯⋯
打頭陣獻唱王菲〈守望麥田〉
在首播的無綫《聲夢傳奇》第一回，15歲的炎明熹被安排打頭陣晒唱功，唱出王菲的〈守望麥田〉，短短一段晒巨肺功力！
網友評價：成個王苑芝咁
單眼皮加齊蔭的髮型好易認，但有網民就認為 「成個王苑芝咁，有巨肺feel，少少似gem，但衰喺咬字度」
亦有網民讚賞「同同佢差唔多年齡果啲泥講，講真佢技巧上係做得最好果個」、「真心好好聽 同埋個髮型其實都幾好睇 唔係個個carry 到」、「個樣有啲似 中島美嘉」、「睇咗成集 佢係最有記憶點最好聽！ 但咬字要清楚啲 啲字唔係好清晰」
炎明熹 翻唱王菲《守望麥田》
宣傳片中，炎明熹GiGi翻唱了王菲的《守望麥田》
刻骨銘心來 放心歸去 未算無一物 深愛過誰 一天可抵上一歲