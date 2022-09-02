17歲炎明熹校園生活曝光！ 放學即換衫吸金 母校急請教師惹熱議

年僅17歲炎明熹 Gigi早前憑內地歌唱真人騷《聲生不息》而人氣急升。不過她下年即將要參加香港中學文憑試（DSE），要同時兼顧學業和事業，更把握錄影時間上網課。日前9月1日開學，她被影到素顏返學的相片，原來她放學就要趕去出席活動，兼顧學生與歌手身份。但另一方面，學校近日因為開學前一日先請老師造成網上熱話。