17歲炎明熹校園生活曝光！ 放學即換衫吸金 母校急請教師惹熱議
炎明熹學校開學前一日先請老師
炎明熹於油塘的聖安當女書院就讀中五，學校於昨日8月31日疑似「臨急抱佛腳」招聘網站登廣告，註明急聘中文科學位教師，要求求職者在今日9月1日上任。求職條件包括：大學畢業或以上程度學歷，主修中國語文
教導各級中國語文、中國歷史及普通話科 (必須已通過教師語文能力評核)；具有教育文憑及有關資歷優先考慮
如能教授宗教科 (已完成認可課程)更佳；須進行「性罪行定罪紀錄查核」；並通過《基本法》測試並取得合格資格。最後學校指有意申請者可於9月5日或之前親繕履歷寄九龍油塘高超道一號聖安當女書院校長收 (信封面請註明申請職位)。
炎明熹拎音樂優異獎 17歲穿校服好清純
炎明熹早幾個月在內地為節目《聲生不息》錄影，未能如常上學，不過她沒有停學，反而靠香港的同學為她網上直播上課，兼顧事業的同時並沒有荒廢學業。日前結業禮獲頒發音樂方面的獎項「課外活動優異獎––音樂」，學校網站更上載了她和朱蓓蕾校長的合照，相中的她戴上眼鏡，很清純，朱校長曾大讚炎明熹是好榜樣，能兼顧歌手、學生的本分，而且同學們都好支持同愛錫她。
另外有網民於討論區以「恭喜聖安當女書院5D班王佳恩同學」為題發文，指原名是王佳恩的她中二就開始霸榜（霸佔榜單第一名），可見她在音樂方面的成就。
就讀中五的她很喜歡設計和畫畫，選修服裝成衣與紡織及視覺藝術科，曾被選為代表為學校拍攝宣傳片，片段中她曾表示：「我比較鍾意藝術，而學校都畀咗好多發揮空間我哋，所以呢間學校真係好啱我。仲好注重我哋嘅品格培養，好似要待人有禮、做事要認真堅毅、遇到困難時間要怎樣面對，我覺得呢啲對我成長同現時的工作都好有幫助。」更展示了她的畫作、衣服製成品與同學及老師的合照。她表示希望能順利升讀大學，修讀音樂或時裝設計。
參賽前改名催運 12歲接受專業訓練常獲獎
炎明熹原名是王佳恩，她在參加《聲夢傳奇》前改藝名為炎明熹 。性格文的她喜歡設計和繪畫，是一位藝術型的女生，而且自小喜愛唱歌，受內地歌唱選秀節目《中國好聲音》影響，年幼時已識自己在網上下載歌曲來練習，12歲開始在家人安排下學唱歌，於星格流行音樂學院接受唱歌及舞台演出的專業訓練，又曾參加過不少歌唱比賽，得獎無數，可以說是天生就吃這行飯。
她小小年紀已身經百戰，初中已經參加過不少歌唱比賽， 曾在18年的《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得「少年組冠軍」獎，又於Singing Fighter中學大專歌唱比賽中學組團體奪冠軍和觀塘區聯校歌唱比賽ECHOES奪季軍，實力非凡。由於她唱功了得，被封為「少女G.E.M.」。
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舊片流出 素顏曝光講理想
早前網民翻出炎明熹兩條舊片，一條是13歲讀油塘聖安當女書院中二的她留言給20年後的自己。原來四年前，她為《星聲Wannabe》拍了一條影片，片中她完全素顏出鏡，原來本身眉毛比較淡。當時她學唱歌不久，最鍾意唱Lady Gaga的英文歌，不過笑言英文字好長不太懂，有時要查字典。Gigi更留言給20年後的自己，如果做到實力派歌手，她希望教人唱歌。
濃妝戰鬥格似酒廊歌手
另一條是炎明熹於19年參加《全港流行聲樂大賽》的影片，她化了超級濃妝，看上去比實際年齡大得多，在台上的她表現爐火純青，好比經驗老到的酒廊歌手。除了無懈可擊的唱功被網民熱議外，她過於成熟的外表亦成為話題，當時的她前額留有瀏海，仍未剪現在的特色齊蔭。兩條片中素顏與濃妝反差極大，無論思想與外形，網民都覺得她太過成熟。
被同學爆料因1理由放棄參加《全民造星3》
四年前，炎明熹報讀校外音樂課程，與來自五湖四海的學員一同受訓，當中《全民造星3》的T.Max（海淦清）也是同一間音樂學校的同學，T.Max指與年紀輕輕的炎明熹二人同獲音樂學校重點培訓，每周練歌、排舞、學樂器，並額外用一天全天加操， 由體能、樂理、台風以至對答等操練，當時有約十個學員一起接受特訓，維持了一年多的特訓，學員日日見面，感情不錯。
T.Max指自己參加《全民造星3》 ，炎明熹也有陪他去面試，而炎明熹沒有參加《造星3》是因她未夠年齡，所以才轉戰報名《聲夢傳奇》。T.Max指學校特訓好嚴格，有定期考核，而每次炎明熹都有極大進步，取得好高分數。T.Max除了大讚同學炎明熹歌藝佳之外，更指她很特別，似「來自另一個星球」，指炎明熹好有自己另一套想法，跟大家的觀點好唔同，所以每每能帶給大家驚喜。
同學貼炎明熹合唱舊片吸點擊
T.Max早前貼出與炎明熹合唱的舊片段，觀看次數逾三千，T.Max在IG大讚炎明熹，留言為她打氣：「大約2，3年前我地一齊為咗追夢一齊奮鬥，一齊係學校努力，一齊學習。當時已經覺得佢真係最強反差，平日佢真係好可愛，好多諗法真係令人估佢唔到，哭笑不得（例子有機會再分享）但係踏上舞台，佢就會即刻變成一個好有舞台魅力，歌聲動人心弦嘅歌手，嗰種感染力真係每次都令我嘩然。」
T.Max留言：「後來我去參加《全民造星3》，GiGi因未夠年齡無得參加，不過好快都參加咗聲夢傳奇，好開心可以喺呢條夢想嘅道路上一齊互相支持鼓勵，一齊奮鬥過。睇番呢條片其實真係好感動。大約上年我地曾經一齊合唱過《you are the reason》，當時Gigi喺學校已經漸露頭角，到依家大家繼續呢條夢想嘅路上面努力，真係令人好鼓舞。黎緊嘅比賽要繼續加油。希望你一切都順順利利，Always support you」
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