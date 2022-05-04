聲生不息｜炎明熹進軍內地終與父母團聚 直播中抱餅印妹出鏡晒另類幸福

炎明熹（Gigi）參加無綫與芒果TV合辦音樂節目《聲生不息》，翻唱已故歌手陳僖儀經典作品《蜚蜚》點擊次數過百萬次，力壓一眾香港歌手，迅速打入內地市場。去年炎明熹勝出《聲夢傳奇》時，曾喊住表示好掛住在內地生活的家人，今次返內地參賽，炎明熹終於一家團聚。日前炎明熹開直播時，好開心咁抱住8歲胞妹出鏡同粉絲say hi，兩姊妹如同餅印。