無綫節目巡禮2022｜14劇集率先睇 唐詩詠 陳山聰各孭3劇 《唐人街》繼續無影
文：東方新地｜圖：無綫劇照及影片截圖
《無綫節目巡禮2022》14劇集率先睇
無綫明年即將播映的14部新劇中，有《超能使者》、《雙生陌生人》、《十八年後的終極告白2.0》、《童時愛上你》、《痞子殿下》、《四十二章經》、《隱形戰隊》、 《白色強人II》、《旁觀者》、《青春不要臉》、《凶宅清潔師》、《OPM》、《愛上我的衰神》及《青春本我》，其中唐詩詠和陳山聰各有3劇孭重飛。
1.《超能使者》
主演：
陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、沈震軒、王君馨、林子善、歐瑞偉、張國強、吳家樂、楊卓娜、伍樂怡
故事大綱：
鍾孝年（陳展鵬飾）、喬若嵐（唐詩詠飾）與高勇（陳山聰飾）互不相識，一場車禍令劫後餘生的他們竟獲得神奇的異能！
年和丁淑敏（劉佩玥飾）是一對恩愛小夫妻，年本打算用異能為自己謀福利，但被正義感十足的嵐影響，利用異能幫助他人，卻因此得罪了犯罪頭目賀慶隆（歐瑞偉飾），更禍及身邊好友柯翠屏（劉穎鏇飾）、高守（林子善飾）和契爺袁家富（張國強飾）。眾人遇上重重危機，幸得身份神秘的韋瑞琦（王君馨飾）出手相救。年等人聯同琦，與隆展開連番惡鬥，卻無奈地把好友張健威（沈震軒飾）拉進漩渦之中，更惹來殺身之禍！
異能讓平凡人變得不平凡，是恩賜還是魔咒？抑或是上天刻意安排，讓他們成為正義的使者？
2.《雙生陌生人》
主演：
馬德鐘、湯洛雯、陳煒、何廣沛、賴慰玲、蔣家旻、姜大衞、徐 榮
故事大綱：
傳說中，Doppelganger（分身）見到另一個自己，將會引來不幸。但人們的不幸，其實是源自個人的慾望和貪念。
一個「人有相似」的網站，令到兩個沒有血緣關係，但外表十分相似的人聯繫上，他們一個是人生勝利組的知名律師高收成，另一個是失敗小人物巫祺男。他們擁有各自的生活，卻由十多年前開始，會在某些關鍵的時刻相遇。這類不經意的交集一直奇妙地影響著對方的人生軌跡！
成如今已是律師行老闆，太太利梓楹嫻淑優雅。成意外地得知失聯多年的舊戀人俞風在網上發帖招人扮演他，以求共處兩周，令他感動不已。成發現跟他長相一模一樣的巫祺男答應應徵。遂趁著楹去外地公幹時私下收買男，與他交換身份見風，以彌補當年的遺憾。可是，當成搬到風的農莊、當男踏入成的律師樓那一刻起，一切都不似預期……
3.《十八年後的終極告白2.0》
主演：
譚俊彥、龔嘉欣、陳山聰、趙希洛、曹永廉、譚凱琪、鄧卓殷、阮 兒、何啟南、邵展鵬
故事大綱：
十八年前的一段孽戀看似被淡忘，但隨著一幅封塵的畫作重現，和這段孽緣有關的人和事被一一抖出，引起軒然大波，一發不可收拾……
尚謙與妻子銳婷由英國回流返港。謙是一名畫家，出道十數載依然寂寂無名，得婷在旁督促，才未有放棄。畫廊老闆志浩是謙的好友，謙的一幅舊作被浩視為「滄海遺珠」，經浩大肆宣傳，謙終於一嚐成名滋味。這幅畫作令謙回憶起當年畫班學生沈越，十八年前，二人曾有過一段曖味關係。就在此時，越突然出現謙眼前，不斷纏繞著謙，似懷有不可告人目的，令謙再一次墮進感情深淵……
婷瞞著謙發展婚外情，但卻發現謙竟也有外遇。婷找私家偵探調查謙，循著線索追尋到一工廈，期間被神秘人襲擊，她由天台墮下，倒卧血泊中，驚悉眼前的神秘人竟是……
4.《童時愛上你》
主演：
高海寧、張振朗、陳展鵬、糖妹、胡楓、楊卓娜
故事大綱：
《童時愛上你》透過一段略帶荒謬的愛情故事，帶出童真的可貴。當年紀漸長，初心逐漸蒙上灰塵，人漸變得冷漠虛偽、向現實妥協。而男女主角因重拾童心，明白到親情、愛情和友情才是人生最有價值的東西。
毒舌的KOL丁宥迎會於網上發佈教授化妝技巧及新產品評測的影片。霸氣能幹的富家女雷紫彤創立自家化妝品品牌，卻得到迎的劣評。二人糾纏間，彤遭遇意外而失憶，心智更有如小學生。彤父威逼利誘迎保守秘密及照顧彤，他設法助彤回復記憶，並助她解決各樣難題。
迎逐漸對這位充滿童心的「惡女」動情，更被她的童真感染，重拾初心，重新檢視自己的作為。同時，她的童心亦化解了家人之間的冰冷關係，重塑一個美好的自己。彤的病情出現變化，急需接受手術，然而手術過後，彤或會失去此段重拾童心的記憶。家族陷入事業危機，需要強悍的彤來支撐。彤會否再度失去童心？迎又如何保留赤子之心？
5.《痞子殿下》
主演：
周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW）、吳岱融、曹永廉、張頴康、麥美恩、韋家雄、陳嘉佳（小寶）
故事大綱：
百勝國尚武之風極盛，四皇子紀威幼時文武雙全、備受寵愛，可是被蜜蜂所傷後，身體虛弱，更患上哮喘。反觀威的三位皇兄體格強健、武藝不凡，父皇紀炯從此不再寵愛威。威未有因為被投閒置散而自暴自棄，反而因為「無王管」，能自由地探索皇宮各處，閱遍各館閣的藏書。
炯覬覦歌蓮神國珍貴礦產，欲派一皇子與公主納克溫柔結成夫妻。歌蓮神國女權至上，傳聞公主兇悍殘暴、相貌奇醜。威的皇兄推舉威入贅，威自知失寵，唯有豁然答應。和親隊伍進入歌蓮神國境內，便遭公主襲擊，公主眼見未來夫婿猶如「病君」，為著自身的終身幸福，決定除掉威。糾纏間，二人掉進河中，幸得首振鎮奕風鏢局鏢師所救，然而醒來後雙雙記憶全失。威和柔於是在首振鎮一邊生活，一邊追尋自己的過去。首振鎮是個七不管地帶，此處對他倆而言，既新鮮又凶險……
6.《四十二章經》
主演：
陳豪、龔嘉欣、譚凱琪、江嘉敏、周嘉洛
故事大綱：
豬肉檔老板娘朱螢嬌（龔嘉欣飾）在大學修讀中文系碩士課程，期間遇上為人風趣幽默但精神萎靡的教授章經（陳豪飾）。二人經常發生磨擦，猶如前世冤家，卻不知命運早注定二人要經歷百般波折，才能修成正果、得到解藥。
經知悉地球將會出現疫症，塗炭生靈，唯有找到四十二章經寶藏中的解藥，才能拯救世人。經帶領嬌、臨床心理學家關玉菁（譚凱琪飾）、擁有數學天賦的邵桂芝（江嘉敏飾），以及擁有雙重人格的柯建寧（周嘉洛飾）一同尋找寶藏。然而，在寶藏重見天日之際，一股黑暗勢力緩緩接近……疫症逐漸擴大，各人陷入絕望……
7.《隱形戰隊》
主演：
馬國明、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、林子善、江美儀
特別客串：陳展鵬
故事大綱：
三年前，曜洋、家強、寶寶及帶囡同屬反恐特勤隊，洋在一次行動中的一個錯誤決定，導致囡重傷至殘廢。囡傷癒後調往文職工作，寶與洋分手後轉職衝鋒隊，洋則離開警隊。強無法原諒洋，兄弟從此決裂，四人亦友情不再。
香港發生多宗懸案，兇徒疑似受某種刺激引發精神失常。寶在執勤期間發現有人神色異常，及時制止謀殺案件。毒理測試報告顯示，此案兇徒與三年前引致囡受傷的犯人的體内驗出同樣的毒品成份，寶認定兩宗案件有關連。強帶隊保護某國要員，期間發現要員行為有異。果然，要員為恐怖份子，此行目的是要進行毒品交易。
洋現職高級私人會所經理，其實是為反恐部隊Phantom Operation and Tactic Team（簡稱POTT）執行潛伏任務，調查黑社會與恐怖份子的關連。破案後，洋歸隊並成為POTT的領隊，洋接受寶加入POTT的申請，同時欲把被投閒置散的囡調入POTT。
四人最終能否回復當年情？他們又能否破解每一宗案件？
8.《白色強人II》
主演：
郭晉安、馬國明、陳豪、胡定欣、唐詩詠、張曦雯、蔣志光、韋家雄、張達倫、劉溫馨、徐肇平、姜麗文
故事大綱：
在院長楊逸滔和副院長唐明的領導下，明成北醫院的急症室、心胸肺科、神經外科三個核心部門，每天都譜寫著拯救生命的醫患故事。滔志不止於拯救病患，他希望推動全面開放藥物名冊，務求讓香港不再有人因為買不起藥而等死。滔的遠大理想卻受到腫瘤科專家葉晴的質疑，晴空降到明成北出任院長，跟滔分庭抗禮。另一方面，晴被明的人格魅力和精湛醫術所折服，但明卻只在乎未婚妻蘇怡……
與此同時，具備急症室和普通外科雙專業資格的李文信從無國界醫生退役，加入明成北急症室。信擅長處理種種奇難雜症，深得滔的器重，但信竟是滔女友呂藹寧的前度男友……
這群有血有肉的醫生在感情路上相知相遇，在醫療政策改革中針鋒相對，但始終秉持著醫者的仁心，歌頌生命的價值和意義，發揮人文關愛精神。
9.《旁觀者》
主演：
周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔
故事大綱：
女警姚自如對周遭的聲音、光影，甚至他人的情緒感受都特別敏感，憑此天賦解開兇案的迷思。如私下一臉「高冷」，甚少與人建立緊密關係，在旁人眼中，她是城市裡的「旁觀者」。「兔子洞」店長王覓希希望每位食客能暫時拋開生活壓力，放鬆心情享受「小確幸」。希的臉上永遠掛著一抹微笑，他喜歡聽客人的故事，卻從不分享自己的故事。如查案時往往把情緒和感受投放進去，每當如與希閒聊後，有結未解的情緒便得以舒緩，久而久之二人愈見投契。
此時出現了兩宗兇殺案，受害者生前都是曾間接令親人死亡的「旁觀者」。如覺得兇手是同一人，決意要將連環殺手拘捕。然而，調查愈深，如便愈能感受兇手的內心，甚至拉近與「他」的關係，使她陷入矛盾中……如能否抑壓內心情緒，親手拘捕真兇？
10.《青春不要臉》
主演：
余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀、伍樂怡、游嘉欣、林政峰、孔德賢
故事大綱：
80年代是個機會處處、大膽嘗試、開拓創新、什麽都可能發生的年代。年輕人面對青春這張白紙，可以肆意為人生添色彩。
故事回到80年代的夢工場，一班年輕人相繼經由藝訓班及選美加入電視圈。他們一同為夢想奮鬥……有人一炮而紅、有人放下身段以丑角出位、亦有人以無厘頭另闢蹊徑……他們以青春與努力、刻苦與堅持，成為一代傳奇。
11.《凶宅清潔師》
主演：
洪永城、傅嘉莉、鄭俊弘、李成昌、歐陽偉豪、方紹聰、張達倫
故事大綱：
十五年前，招日晨（洪永城飾）與好友洪逸㬢（鄭俊弘飾）因玩碟仙惹禍，晨父母更慘死於惡鬼之下，幸得驅鬼法師尹月平（李成昌飾）相救，晨與㬢才幸免於難。悲劇成為無可挽回的陰影，長大後的晨決心跟隨平清理人間的鬼魂……
晨追查一宗凶宅靈異案件，因而重遇當保安員的㬢。當年的悲劇令㬢經常出現幻覺，晨深感內疚，希望能補償㬢。網台主播小美（傳嘉莉飾）纏上晨，希望與他合作拍攝探靈影片，兩人不知不覺間成為好友。
怪事不斷，晨追查下發現有人暗中放鬼，矛頭更直指師叔歐陽暉（歐陽偉豪飾）。美誤打誤撞下尋回晨當日召碟仙的青花瓷碟，晨殺死碟仙鬼，滿以為大仇得報，卻發現原來當日害死父母的並非碟仙鬼，真正的惡鬼仍然尚在人間……
12.《OPM》
主演：
湯洛雯、黃庭峰、蔣志光、歐陽偉豪、姚宏遠、張寶兒、黃子恆、泰臣、傅嘉莉
故事大綱：
外賣速遞員、退休人士、年輕師奶、健身教練和投資班大師，五人來自社會不同階層，皆為錢而奔波，因股票群組騙案而債務纏身，痛定思痛組成賺錢聯盟OPM。在聯盟主腦的帶領下，眾人打開「錢的真相」之門，步上玩弄財技創富之路。
三年內，OPM一步步由負債至滾到100億，涉獵倫敦金、銀行、富商、上市公司甚至全港基建項目，每個人的人生都被改變。然而，當財技慢慢變成騙局，有人為錢失去理想、放棄家庭，由追逐金錢至得到金錢卻被金錢牽著鼻子走，OPM們更失去了選擇與自由。
當友情經歷背叛、求生變成貪婪，在成為徹頭徹尾的騙子前，我們都以為自己是為勢所迫，但最後我們都變成自己曾經討厭的人。置身騙局當中，有人選擇繼續All in、有人選擇抽身，亦有人選擇看清真相。我們無法改變金錢世界，但可以選擇是否重拾初心，把騙局變回理想！
13.《愛上我的衰神》
主演：
胡鴻均、陳嘉慧、馬貫東、麥美恩、羅 蘭、C君、鄭子誠、謝雪心、許俊豪、谷婭溦
故事大綱：
這個世界由多個維度組成，潘小渝死後到達一個名為「第二維度」的世界，為了再見於「第三維度」生活的父母，渝必需在命運管理局工作，以賺取前往「第三維度」的積分。
命運管理局主要管理「第一維度」（人間）人類的人生，而渝的管理對象是陳北河。河每天忙碌工作，生活的挫折把河壓得喘不過氣。作為河的「衰神」，渝的任務是要讓河遭遇厄運。渝誤會河因倒霉而自尋短見，渝為勸河珍惜生命而違規於人間現身……
渝於人間散心時偶遇藝術家竇哲人，腦海閃現二人相處的片段，可是渝對人毫無印象。原來河與人皆與渝之死有關，渝成為河的管理員亦非偶然，三人之間的因緣和合終於有答案……
14.《青春本我》
主演：
《聲夢傳奇》及《盛．舞者》學員
故事大綱：
中學時代是每個人最青春熱血的時期，亦是最迷茫的時期。看似無憂無慮，但青春期的躁動，令每個人有著無法說出的煩惱。
一位初出茅廬的女心理學家加入了一間中學，瞭解學生們各種青春的煩惱。她面對著與學生的關係、學生之間各種感情、學業、家庭、前途的煩惱，積極幫助學生勇敢面對、處理問題，希望學生能享受短暫而美好的中學生涯。