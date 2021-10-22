無綫節目巡禮2022｜14劇集率先睇 唐詩詠 陳山聰各孭3劇 《唐人街》繼續無影

《無綫節目巡禮2022》日前在無綫電視城舉行，活動上介紹了無綫翡翠台在2022年即將推出的14部新劇，其中唐詩詠和陳山聰各有3劇孭重飛，包括由兩人拍檔主演的《超能使者》和《隱形戰隊》，以及唐詩詠主演的《白色強人II》和陳山聰主演的《十八年後的終極告白2.0》，但卻未見有觀眾期待已久的《金宵大廈2》和《唐人街》。

文：東方新地｜圖：無綫劇照及影片截圖