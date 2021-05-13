《熊仔頭》仙氣新女顏夢雨Mungyu一出搶盡鋒頭 獲網友激讚好pure好true
文：東方新地｜圖：熊仔頭、顏夢如及Serco IG圖片
熊仔頭 讚新女好善良
在《熊仔頭》早前播出的新片《逃出豐力樓》中，顏夢雨（[email protected]）以「彩蛋」形式首次登場，獲「熊仔頭」介紹說：「佢真人係一個令人好開心既人，好善良，希望各位朋友多D認識下佢，佢好好架！」
原來顏夢雨自去年已成為了一間時裝網店Model，因而開始為網友所認識，今次她除了參演《熊仔頭》新片《逃出豐力樓》外，其片中靚樣亦作為由許東晴所唱主題曲〈漂流瓶〉的MV背景圖，播足3分50秒。
成為「熊女郎」後，顏夢雨人氣極速高升，IG Followers激增至超過3.5萬，有不少網友都希望她能成為繼《第三者故事》和《逃出豐力樓》後，下一部《熊仔頭》微電影的女主角。
網友都對《熊仔頭》搵新女的能力非常佩服，大讚其所搵的新女都非常高質，有網友仲提議《熊仔頭》開經理人公司，專門發掘高質新女！
同場加映：
《熊仔頭》五大女神
1. 杜以辰（[email protected]）
現年30歲的杜以辰（原名杜小喬）可說係元祖YouTube女神，曾連續三年入選「高登女神總選」十大之列，IG有多達37萬個Followers，仲多過有32.4萬個Followers的《熊仔頭》！早前她透過近一萬人的IG投票為自己改新名「杜以辰」，她表示：「我好鍾意媽咪改嘅舊名，而視新名為認同自我嘅開始，IG系統改唔到用戶名，都希望大家都可以接受我嘅新名。」
2. 阿Bie（[email protected]_l）
IG有5.5萬個Followers的27歲阿Bie（林呈風），原名林映蔚，畢業自珠海學院新聞及傳播系，讀書時期參加過大專校花校草選舉，並做過Freelance模特兒，又曾在香港電台電視部實習，現在則正任職地產代理。2019年，她在無綫劇《解決師》飾演學生妹兼啦啦隊隊員「沈琪」，是她首次拍攝電視劇，獲網友大讚表現令人眼前一亮。
3. 嘉盈（[email protected]）
自封「九龍皇帝」的嘉盈BB最大賣點係擁有33E逼爆身材，她亦毫不吝嗇不時會在社交網大派福利，因此IG亦儲落有10.4萬個Followers，但因經常爆粗，嘉盈BB亦被網友封為「MK妹」代表。
4. 阿Me（[email protected]_）
現年26歲阿Me（陳逸敏）憑著陽光甜美的笑容和平易近人的個性，獲網民大讚「Gfable」，以及好有「鄰家女孩」Feel，成功吸引了不少網民的關注，IG有多達12.8萬個Followers，本身是位新娘化妝師的阿Me，由2014年開始為《熊仔頭》拍片做演員之餘，同時還擔任了團隊中的化妝師位置。
5. Santis Chan（[email protected]_chan）
正就讀港大創意產業課程的Santis Chan（華哥）在2000年11月出世，現年20歲，名副其實的00後，是《熊仔頭》頻道的新人，暫時只拍過《第三者故事》一段影片，但已成功引起不少網友關注，IG帳戶雖然只有十多個post，Followers卻足有5萬多個。