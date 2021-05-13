《熊仔頭》仙氣新女顏夢雨Mungyu一出搶盡鋒頭 獲網友激讚好pure好true

人氣YouTube Channel《熊仔頭》繼杜以辰（原名杜小喬）、嘉盈BB和Santis Chan等女神後，近日又有新一位女神登場，這位外表充滿仙氣的新女連名字亦都仙氣十足，叫做「顏夢雨」（Mungyu），初次登場已獲「熊仔頭」介紹為「好好」、「好善良」、「令人好開心」等，令她人氣極速高升，獲網友大讚「好pure好true」！

文：東方新地｜圖：熊仔頭、顏夢如及Serco IG圖片