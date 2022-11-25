獎門人｜黃紫恩著Bra Top玩「彈遮遮」濕身搶Fo 不過當年彭丹更經典！
《獎門人》黃紫恩著Bra Top瑜伽褲玩濕身
JoJo黃紫恩在日前一集《開心無敵獎門人》中，以一身Bra Top配瑜伽褲的打扮上陣，大玩「彈遮遮」濕身搶答遊戲，期間被淋水時仲舉起雙手作狀扮洗頭，令身形更顯得玲瓏浮凸，將旁邊打扮密實的陳欣茵完全比下去！
胡美貽陳若思低胸透Bra
早前「咪神」胡美貽同陳若思上《開心無敵獎門人》做嘉賓，玩「彈遮遮」遊戲環節時，都有濕身透Bra兼露事業線的香艷場面！
朱智賢透視小背心
另一集朱智賢著小背心襯米黃色薄透恤衫，在濕身後亦展現出一種透視誘惑。
「一代波神」彭丹顧上唔顧前
其實這個「開心無敵彈遮遮」遊戲環節，以前遊戲名叫「繼續無敵問乜嘢」，出現在2004年的《繼續無敵獎門人》節目中，當時這個環節也出現過不少香艷濕身場面，最經典當然要屬當代「波神」彭丹！
官恩娜濕身舔晒脷
此外已淡出幕前的官恩娜，當年玩這個遊戲時，都因為濕身濕得太狼狽，而出現過高潮眼兼舔晒脷的畫面。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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