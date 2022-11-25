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獎門人｜黃紫恩著Bra Top玩「彈遮遮」濕身搶Fo 不過當年彭丹更經典！

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TVB遊戲節目《開心無敵獎門人》近日一集「彈遮遮」濕身搶答環節中，JoJo黃紫恩穿著一襲Bra Top上陣玩遊戲，成功搶Fo！其實這個「彈遮遮」遊戲環節，以前遊戲名叫「繼續無敵問乜嘢」，都出現過不少經典濕身場面！

《獎門人》黃紫恩著Bra Top瑜伽褲玩濕身

JoJo黃紫恩在日前一集《開心無敵獎門人》中，以一身Bra Top配瑜伽褲的打扮上陣，大玩「彈遮遮」濕身搶答遊戲，期間被淋水時仲舉起雙手作狀扮洗頭，令身形更顯得玲瓏浮凸，將旁邊打扮密實的陳欣茵完全比下去！

獎門人 陳欣茵同黃紫恩都全身濕晒。
陳欣茵同黃紫恩都全身濕晒。（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖）
獎門人 仲要濕住扮洗頭。
仲要濕住扮洗頭。（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖）
獎門人 下身仲著埋瑜伽褲。
下身仲著埋瑜伽褲。（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖）

胡美貽陳若思低胸透Bra

早前「咪神」胡美貽同陳若思上《開心無敵獎門人》做嘉賓，玩「彈遮遮」遊戲環節時，都有濕身透Bra兼露事業線的香艷場面！

獎門人 徐麟 胡美貽同陳若思玩「彈遮遮」濕晒！
「咪神」胡美貽同陳若思玩「彈遮遮」時都有濕身透Bra。（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖）
獎門人 陳若思搶答時更非常進擊，不時烏身露事業線！
陳若思搶答時更非常進擊，不時烏身露事業線！（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖）
獎門人 同集嘅何泳芍Honey都好進取，穿著緊身運動衫上陣，不過濕身後效果唔算好明顯。
同集嘅何泳芍Honey都好進取，穿著緊身運動衫上陣，不過濕身後效果唔算好明顯。（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖）

朱智賢透視小背心

另一集朱智賢著小背心襯米黃色薄透恤衫，在濕身後亦展現出一種透視誘惑。

獎門人 朱智賢。
朱智賢。（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖）
獎門人 成身濕晒。
成身濕晒。（圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖）

「一代波神」彭丹顧上唔顧前

其實這個「開心無敵彈遮遮」遊戲環節，以前遊戲名叫「繼續無敵問乜嘢」，出現在2004年的《繼續無敵獎門人》節目中，當時這個環節也出現過不少香艷濕身場面，最經典當然要屬當代「波神」彭丹！

獎門人 當年彭丹玩遊戲時好瞓身。
當年彭丹玩遊戲時好瞓身。（圖片來源：新傳媒照片庫）

官恩娜濕身舔晒脷

此外已淡出幕前的官恩娜，當年玩這個遊戲時，都因為濕身濕得太狼狽，而出現過高潮眼兼舔晒脷的畫面。

獎門人 官恩娜當年都玩得好放！
官恩娜當年都玩得好放！（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB《開心無敵獎門人》截圖、新傳媒照片庫資料或影片來源：[email protected] (official)、[email protected] USA Official

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