獎門人｜黃紫恩著Bra Top玩「彈遮遮」濕身搶Fo 不過當年彭丹更經典！

TVB遊戲節目《開心無敵獎門人》近日一集「彈遮遮」濕身搶答環節中，JoJo黃紫恩穿著一襲Bra Top上陣玩遊戲，成功搶Fo！其實這個「彈遮遮」遊戲環節，以前遊戲名叫「繼續無敵問乜嘢」，都出現過不少經典濕身場面！