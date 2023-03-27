《獨家試愛》上映17周年 方力申死性不改繼續消費 Stephy落閘抗拒再合作

方力申與Stephy鄧麗欣的經典成名作電影《獨家試愛》日前上映17周年，導演葉念琛在社交網發文紀念，方力申隨後轉載，遭網民解讀成仍然掛念Stephy，被批已有新歡Maple（葉萱）仍一年一消費舊愛，認真厚顏無恥。Stephy出席公開活動時為此回應，雖然都好感慨，但講到與小方再合作就免喇！擺明落閘。