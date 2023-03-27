《獨家試愛》上映17周年 方力申死性不改繼續消費 Stephy落閘抗拒再合作
方力申轉載葉念琛po出事
由《獨家試愛》到《紀念日》，對於方力申與Stephy來說的確是一個回憶，二人戲裡戲外相戀十年，可惜到2016年「我共你去到最遠也只是友情」宣布和平分手。日前導演葉念琛出po紀念《獨家試愛》上映17周年，截圖出文：「17年前的今天(23/3/2006)是《獨家試愛》正式公映的日子！這部電影為我日後的電影事業帶來很多收穫和回憶！還有我的男女主角#阿寶#17年。」方力申隨後轉載並留言：「多謝你，我才知道是今天」
遭網民鬧一年一消費
早前已公開有前攝理教徒新女友Maple（葉萱）的方力申，旋即引來大批網民鬧爆，指她一年一度消費Stephy，問他到底要消費到幾時？亦有粉絲留言寫上：「原來已經17年，過得真快，當時記得睇左冇10次都8次」、「童年回憶。」
Stephy表明唔想再被炒作
Stephy出席公開活動時被問及方力申公開發貼文，回憶17年前二人首次合作的《獨家試愛》，她大方回應已有好友傳了方力申的po給她，她指小方只是轉發導演葉念琛的貼文，是葉導多謝他們，說到小方掛念她只是網民覺得。不過Stephy都話有感慨：「係感慨時間過得快啫，我都有咁嘅感覺，眨吓眼我就入行21年喇，而同葉導首次合作，都好似昨日嘅事咁。」至於會唔會同方力申有機會再合作？Stephy直認葉導間中都有提吓能否再合作，但她不想做太過重複的工作，一切看緣份，不過就有少少抗拒，她補鑊說：「我話抗拒，我唔想旁邊嘅事，或者大家聚焦錯咗。如果我哋合作，大家會講我哋嘅關係或者其他，會對部戲好唔公平，電影唔應該係咁，咁對創作等等唔係幾好。我覺得應該合作機會好微，但never say never…不過未必有導演想咁做。」
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