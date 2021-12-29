王子與鄧麗欣分手半年爆新戀情 拍激吻戲撻著台灣女神郭雪芙 繼續姊弟戀
王子邱勝翔與Stephy鄧麗欣分手半年，終於傳出新戀情，對像是台灣女神郭雪芙，王子貫徹鍾意姐姐的口味，33歲的郭雪芙比他大一歲，二人被指拍電影《山中森林》撻著，戲中連錫6次錫出愛火花。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]_pstar、[email protected]、[email protected]
王子感情率先有著落
今年6月尾，王子邱勝翔與Stephy鄧麗欣聚少離多，宣布結束3年港、台戀，不過二人再見亦是朋友，唔似Sephy對方力申，甩拖後連社交網都懶去關注。2021年未結束，王子傳出有新戀情，女方就是台灣女神郭雪芙。
被影到換車進出郭雪芙香閨
據台灣傳媒報道，王子近日多次進出郭雪芙家的停車場，而且每次都煞有介事，好小心換車前往女方香閨，離開時再駕駛自己的白色房車，無私顯見私，被指與郭雪芙在熱戀中。王子似乎偏愛姊弟戀，前女友Stephy比他大6年，今次郭雪芙亦比他大1年。
相識十年假戲真做
王子與郭雪芙已有十年以上的交情，二人來自棒棒堂及Dream Girls偶像團體，出道後不時有合作。不過真正有往來就是今年合作拍《山中森林》的事，今年8月中他們曾在台灣街頭拍攝一場親吻戲，據知連吻了6次之多，之後就爆出假戲真做。此外，王子曾在IG分享的居家照中，有眼利網民發現並非他的家，被指是「洩愛證據」。
回應留一線
對於王子與郭雪芙撻著，王子所屬的「喜鵲娛樂」表示：「一直都是好朋友，謝謝大家關心。」女方的經紀人Elsa則回應，二人就是正常朋友之間的來往，沒什麼要多作回應的。至於王子與郭雪芙，二人繼續隔空傳情，王子在IG限時動態上寫道「怎麼朋友家變妳家？難道那是光？好吧 宣傳一下 12/30華燈初上」，最後TAG了郭雪芙，背景圖片特地選用了華燈初上「光」酒店，還便幫女方宣傳即將上檔的新劇。郭雪芙亦轉發王子的post，加上自己《華燈》貼圖，配字「笑口常開，廣結善緣」，寫上「就說不要一直跟蹤我了吧？？」她更宣傳《全明星運動會》第三季，貼出紅隊大合照還加箭頭指向王子，隔空打氣「好好加油」。