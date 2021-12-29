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王子與鄧麗欣分手半年爆新戀情 拍激吻戲撻著台灣女神郭雪芙 繼續姊弟戀

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撰文：東方新地

王子邱勝翔與Stephy鄧麗欣分手半年，終於傳出新戀情，對像是台灣女神郭雪芙，王子貫徹鍾意姐姐的口味，33歲的郭雪芙比他大一歲，二人被指拍電影《山中森林》撻著，戲中連錫6次錫出愛火花。

撰文：東方新地 圖片：[email protected]_pstar、[email protected][email protected]

王子感情率先有著落

今年6月尾，王子邱勝翔與Stephy鄧麗欣聚少離多，宣布結束3年港、台戀，不過二人再見亦是朋友，唔似Sephy對方力申，甩拖後連社交網都懶去關注。2021年未結束，王子傳出有新戀情，女方就是台灣女神郭雪芙。

王子與Stephy分手半年，終於再發市。(圖片來源：IG@price_pstar)
王子與Stephy分手半年，終於再發市。(圖片來源：[email protected]_pstar)
Stephy與王子18年譜出相差6年的姊弟戀，三年來不時晒合照高調放閃，可惜因疫情長期分隔兩地，終在今年6月宣布分手。(圖片來源：IG@stboo)
Stephy與王子18年譜出相差6年的姊弟戀，三年來不時晒合照高調放閃，可惜因疫情長期分隔兩地，終在今年6月宣布分手。(圖片來源：[email protected])

被影到換車進出郭雪芙香閨

據台灣傳媒報道，王子近日多次進出郭雪芙家的停車場，而且每次都煞有介事，好小心換車前往女方香閨，離開時再駕駛自己的白色房車，無私顯見私，被指與郭雪芙在熱戀中。王子似乎偏愛姊弟戀，前女友Stephy比他大6年，今次郭雪芙亦比他大1年。

王子被發現小心換車，前往郭雪芙家作客。(圖片來源：IG@price_pstar)
王子被發現小心換車，前往郭雪芙家作客。(圖片來源：[email protected]_pstar)
二人近月在社交網確實有不少甜蜜互動。(圖片來源：IG@aohsuehfu)
二人近月在社交網確實有不少甜蜜互動。(圖片來源：[email protected])

相識十年假戲真做

王子與郭雪芙已有十年以上的交情，二人來自棒棒堂及Dream Girls偶像團體，出道後不時有合作。不過真正有往來就是今年合作拍《山中森林》的事，今年8月中他們曾在台灣街頭拍攝一場親吻戲，據知連吻了6次之多，之後就爆出假戲真做。此外，王子曾在IG分享的居家照中，有眼利網民發現並非他的家，被指是「洩愛證據」。

郭雪芙和王子在電影《山中森林》有一場激吻戲，據知拍得肉緊咀足6次，之後便爆出二人假戲真做。(圖片來源：IG@aohsuehfu)
郭雪芙和王子在電影《山中森林》有一場激吻戲，據知拍得肉緊咀足6次，之後便爆出二人假戲真做。(圖片來源：[email protected])
33歲的郭雪芙最近憑劇集《華燈初上》人氣急升。(圖片來源：IG@aohsuehfu)
33歲的郭雪芙最近憑劇集《華燈初上》人氣急升。(圖片來源：[email protected])

回應留一線

對於王子與郭雪芙撻著，王子所屬的「喜鵲娛樂」表示：「一直都是好朋友，謝謝大家關心。」女方的經紀人Elsa則回應，二人就是正常朋友之間的來往，沒什麼要多作回應的。至於王子與郭雪芙，二人繼續隔空傳情，王子在IG限時動態上寫道「怎麼朋友家變妳家？難道那是光？好吧 宣傳一下 12/30華燈初上」，最後TAG了郭雪芙，背景圖片特地選用了華燈初上「光」酒店，還便幫女方宣傳即將上檔的新劇。郭雪芙亦轉發王子的post，加上自己《華燈》貼圖，配字「笑口常開，廣結善緣」，寫上「就說不要一直跟蹤我了吧？？」她更宣傳《全明星運動會》第三季，貼出紅隊大合照還加箭頭指向王子，隔空打氣「好好加油」。

王子在社交網限時動態出po，似是回應拍拖傳聞。(圖片來源：IG@price_pstar)
王子在社交網限時動態出po，似是回應拍拖傳聞。(圖片來源：[email protected]_pstar)
郭雪芙轉po王子的限時動態，再反為對方宣傳新節目，並且互相Tag名，擺到明打情罵俏。(圖片來源：IG@aohsuehfu)
郭雪芙轉po王子的限時動態，再反為對方宣傳新節目，並且互相Tag名，擺到明打情罵俏。(圖片來源：[email protected])
迎雪芙眼大大皮膚白晢，果然是台灣新一代女神。(圖片來源：IG@aohsuehfu)
迎雪芙眼大大皮膚白晢，果然是台灣新一代女神。(圖片來源：[email protected])
王子只透過經理人公司表明與郭雪芙一直是好友關係，未有否認戀情。(圖片來源：IG@price_pstar)
王子只透過經理人公司表明與郭雪芙一直是好友關係，未有否認戀情。(圖片來源：[email protected]_pstar)

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