港姐季軍王敏慈美國曬日光浴大派福利 網民勁讚有前有後前途無可限量
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應屆港姐季軍王敏慈（Lovelle）以其標緻五官和曼妙身段，深得網民喜愛，更被譽為「翻版范冰冰」，雖然在港姐競選中她僅奪得季軍，但仍人氣不減，她亦不時在社交網大派福利益網民，近日她遠赴美國度假，就不忘同網民分享她的最新影片。
王敏慈 分享美國度假點滴
王敏慈目前仍在北京中央戲劇學院表演系進修，近日她在社交平台上分享了一段影片，並寫道：「bathed in sunlight.（沐浴在陽光下。）」這段影片迅速在網絡上引起熱議，網民紛紛留言大讚美她：「天吶太美了吧」、「太犯規了吧」、「婀娜多姿兼且超級玲瓏浮凸嘅靚女」、「魔鬼身材好性感誘人」、「嘩！pat pat都圓」、「好索，前途無可限量」、「Goddess」等。
王敏慈著低胸貼身裙大騷迷人魅力
在王敏慈分享的影片中，可以看到她身穿一襲貼身的黑色吊帶連身裙，展現出玲瓏有致的身段，並優雅地在鏡頭前大擺甫士，或撥弄秀髮，或回眸一笑，每一個動作都散發出無限的女人味。陽光的照射更是讓她的美貌顯得格外耀眼，令人無法移開視線，網民都睇好她在今屆港姐三甲，會發展得最好。
王敏慈曾參加過內地選秀節目
現年22歲的王敏慈於香港出世、新加坡長大，現時就讀於北京中央戲劇學院表演系，是章子怡及鞏俐等國際紅星的師妹。她曾參加過內地的網上選秀節目《全明星偶像學院》，更一度成為北京中央戲劇學院表演系偶像劇表演與設計專業的港澳台僑全國第一名。
自小學古箏多才多藝
王敏慈自小十分多才多藝，由6歲開始學古箏，擁有古箏10級水平，14歲時在新加坡舉辦的「全國華樂比賽」上，更獲得古箏獨奏第3名，在港姐才藝表演中，她亦表演彈古箏。去年她在青年戲劇節上演出舞台劇《海的女兒》，更獲得多幕劇單元的「優秀作品獎」。
睇埋王敏慈靚相：
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB、[email protected]