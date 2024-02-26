港姐季軍王敏慈美國曬日光浴大派福利 網民勁讚有前有後前途無可限量

應屆港姐季軍王敏慈（Lovelle）以其標緻五官和曼妙身段，深得網民喜愛，更被譽為「翻版范冰冰」，雖然在港姐競選中她僅奪得季軍，但仍人氣不減，她亦不時在社交網大派福利益網民，近日她遠赴美國度假，就不忘同網民分享她的最新影片。