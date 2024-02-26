王敏慈

港姐季軍王敏慈美國曬日光浴大派福利 網民勁讚有前有後前途無可限量

最新娛聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

應屆港姐季軍王敏慈（Lovelle）以其標緻五官和曼妙身段，深得網民喜愛，更被譽為「翻版范冰冰」，雖然在港姐競選中她僅奪得季軍，但仍人氣不減，她亦不時在社交網大派福利益網民，近日她遠赴美國度假，就不忘同網民分享她的最新影片。

王敏慈 分享美國度假點滴

王敏慈目前仍在北京中央戲劇學院表演系進修，近日她在社交平台上分享了一段影片，並寫道：「bathed in sunlight.（沐浴在陽光下。）」這段影片迅速在網絡上引起熱議，網民紛紛留言大讚美她：「天吶太美了吧」、「太犯規了吧」、「婀娜多姿兼且超級玲瓏浮凸嘅靚女」、「魔鬼身材好性感誘人」、「嘩！pat pat都圓」、「好索，前途無可限量」、「Goddess」等。

王敏慈 王敏慈著低胸吊帶裙大曬日光浴。
王敏慈著低胸吊帶裙大曬日光浴。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 笑容燦爛。
笑容燦爛。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 引來網民瘋狂讚好。
引來網民瘋狂讚好。（圖片來源：[email protected]

王敏慈著低胸貼身裙大騷迷人魅力

在王敏慈分享的影片中，可以看到她身穿一襲貼身的黑色吊帶連身裙，展現出玲瓏有致的身段，並優雅地在鏡頭前大擺甫士，或撥弄秀髮，或回眸一笑，每一個動作都散發出無限的女人味。陽光的照射更是讓她的美貌顯得格外耀眼，令人無法移開視線，網民都睇好她在今屆港姐三甲，會發展得最好。

王敏慈 王敏慈沐浴在陽光下。
王敏慈沐浴在陽光下。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 大擺各種甫士。
大擺各種甫士。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 展現出迷人的身段。
展現出迷人的身段。（圖片來源：[email protected]
王敏慈
（圖片來源：[email protected]
王敏慈
（圖片來源：[email protected]
王敏慈
（圖片來源：[email protected]
王敏慈 王敏慈早前曾著Bra Top為江美儀和麥包主持的節目《大灣區美味好玩攻略》做嘉賓。
王敏慈早前曾著Bra Top為江美儀和麥包主持的節目《大灣區美味好玩攻略》做嘉賓。（圖片來源：TVB
王敏慈 港姐 王敏慈右）上月出席領獎活動之後就回北京繼續學業。
被睇好發展好過同屆冠軍莊子璇。（圖片來源：TVB

王敏慈曾參加過內地選秀節目

現年22歲的王敏慈於香港出世、新加坡長大，現時就讀於北京中央戲劇學院表演系，是章子怡及鞏俐等國際紅星的師妹。她曾參加過內地的網上選秀節目《全明星偶像學院》，更一度成為北京中央戲劇學院表演系偶像劇表演與設計專業的港澳台僑全國第一名。

王敏慈 王敏慈參選港姐以來，都被指是范冰冰及Angelababy的翻版。
王敏慈參選港姐以來，都被指是范冰冰及Angelababy的翻版。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 港姐 王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 王敏慈自2021年入讀北京中央戲劇學院。
王敏慈是章子怡師妹。（圖片來源：[email protected]

自小學古箏多才多藝

王敏慈自小十分多才多藝，由6歲開始學古箏，擁有古箏10級水平，14歲時在新加坡舉辦的「全國華樂比賽」上，更獲得古箏獨奏第3名，在港姐才藝表演中，她亦表演彈古箏。去年她在青年戲劇節上演出舞台劇《海的女兒》，更獲得多幕劇單元的「優秀作品獎」。

王敏慈 港姐 王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 參加「全國華樂比賽」時的王敏慈年約14歲。
參加「全國華樂比賽」時的王敏慈年約14歲，已化濃妝上台表演，顯得過份成熟。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 港姐 王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 正就讀北京中央戲劇學院的王敏慈，早前參加戲劇演出，成功獲獎。
正就讀北京中央戲劇學院的王敏慈，去年參加戲劇演出，成功獲獎。（圖片來源：[email protected]

睇埋王敏慈靚相：

王敏慈 港姐 王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 王敏慈參選港姐以來，都被指是范冰冰及Angelababy的翻版，但亦有網民指她的樣貌激似Janice Man文詠珊。
但亦有網民指她的樣貌激似Janice Man文詠珊。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 港姐 王敏慈 香港小姐2023 香港小姐2023 王敏慈身高169cm、體重49kg，身形不俗。
王敏慈身高169cm、體重49kg，身形不俗。（圖片來源：[email protected]
王敏慈 不時在社交網大派福利！
不時在社交網大派福利！（圖片來源：[email protected]
王敏慈
（圖片來源：[email protected]
王敏慈
（圖片來源：[email protected]
王敏慈
（圖片來源：[email protected]
王敏慈
（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]TVB[email protected]

熱門文章

 