王菀之聲演機鐵仔推首支單曲《飛得去旅行》超興奮

王菀之（Ivana）最近接受機場快綫邀請，聲演機鐵仔，並唱咗機鐵仔首支單曲《飛得去旅行》，昨日佢更成為第一位登上機鐵仔全新主題列車參觀嘅人，第一次進入港鐵小蠔灣車廠，Ivana十分興奮，上車後更開心激動大叫，覺得自己下一站係去機場，冇帶喼都覺得去緊旅行！