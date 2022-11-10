超神經械劫案｜張敬軒擔正做主角 洪嘉豪魏浚笙爆笑組合勁瘋狂

英皇賀歲喜劇電影《超神經械劫案》由新晉導演應智贇執導，張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）、白只、洪嘉豪領銜主演，仲有黃正宜（阿正）、邱頌偉、楊天宇、郭思、張明偉、歐陽仲豪、黎峻等主演。電影改編自2004年韓國電影《我們全村不是人》及2021年台灣電影《詭扯》，劇組在10月9日進行了開鏡儀式，當日參演的演員都以角色造型亮相！