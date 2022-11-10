超神經械劫案｜張敬軒擔正做主角 洪嘉豪魏浚笙爆笑組合勁瘋狂
《超神經械劫案》張敬軒擔正做主角首次與老友王宛之拍電影
電影中飾演押運員的軒仔，席間表示今次是自己首次擔正參與電影外，亦是首次與認識多年的好友Ivana合作電影，但戲中二人對立，會大打出手外，不會有感情戲，軒仔解釋因為緣份未到。而訪問時，軒仔與Ivana一碰頭即鬥嘴，戲中飾演村長的Ivana，說：「軒仔果邊係爆炸大場面、我呢邊都唔弱就有同班村民歌舞出場，會好好睇。」
《超神經械劫案》張敬軒王宛之開鏡已火花四濺
軒仔隨即便感謝公司同導演揼本拍攝多場槍戰、爆炸同動作戲，形容會非常吸睛，Ivana便火速反擊，指自己無懼天氣熱，拍得輕鬆舒服，事關開拍前，已同導演提出，辛苦、熱同倦都唔得，頓時令軒仔靜止兩秒，再道：「咁你即係走得啦！唔好諗住攞飯盒！無功者飯餸不留。」
《超神經械劫案》洪嘉豪大爆劇情好瘋狂 手扮槍好中二病
鬥氣冤家軒仔同Ivana開鏡都充滿火花，同是押運組隊員Jeffrey、嘉豪同豪Dee都唔簡單，對於戲中不少槍戰戲，Jeffrey笑指指之前好驚，但訓練完到現場揸起支槍，自我感覺良好，擔心應該是他身邊其他演員；洪嘉豪則透露自己無上槍擊訓練，說：「大家見我映相無槍，原因我隻手就係槍！咁大家明部戲有幾瘋狂。」《超神經械劫案》正在熱拍，爆笑點亦貫穿全套電影，今個農曆新年同大家笑住賀歲！
洪嘉豪為演唱會提早完成拍攝
日前，洪嘉豪到商業電台接受Do姐鄭裕玲《口水多過浪花》嘅訪問，提及對於首次拍電影感到相當辛苦，因需要趕進度提早完成自己戲份的拍攝，為盡早能夠全情投入11月個人演唱會的綵排及準備，但整個拍攝過程中好開心好享受，亦劇透自己的角色「啫喱哥」會有驚喜，更與Do姐分享與Jeffrey拍攝的趣事，笑指Jeffrey是一個好「中二病」的帥哥，更大讚戲中角色選角好完美，將會充滿驚喜又爆笑！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略