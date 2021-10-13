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玩爆你個腎｜KB首次聯合鄭中基玩大佢 夾埋花姐玩爆Edan個腎

最新娛聞
撰文：東方新地

KB（李健宏）的整蠱節目《玩爆你個腎》整蠱藝人玩到出晒名，最近KB首次聯同鄭中基的《機動電視台RTV》雙龍出擊玩大佢﹗今晚主角是MIRROR的Edan呂爵安，更夾埋經理人花姐一齊玩爆Edan個腎，網民大叫好期待﹗

文：東方新地｜圖：《玩爆你個腎》、《機動電視台RTV》截圖

KB在社交網預告「香港開埠以來第一次《玩爆你個腎》加《機動娛樂》crossover！究竟係爆邊個？9點鐘睇完《機動娛樂》第一條crossover片，緊接必須睇埋10點《玩爆你個腎》嘅，包你驚喜連連、笑料處處，CLS晒兩個channel啦嘛！而家！立刻！仲等咩？」

《玩爆你個腎》預告片中Edan呂爵安正在錄音﹗（圖片來源：《玩爆你個腎》截圖）
《玩爆你個腎》預告片中Edan呂爵安正在錄音﹗（圖片來源：《玩爆你個腎》截圖）

鄭中基同監製嘈交 Edan終止錄音

預告片中見到Edan呂爵安在錄音室錄音，初時還懂得對鏡頭微笑，KB就讀出《E先生連環不幸事件》的歌詞，旁白「Edan不幸事件簿中又多一件不幸嘅事」﹗鏡頭一轉到去著名監製舒文同鄭中基正在在控制室內熱烈討論中，愈講愈激動，大家突然好大動作，火花四濺﹗而Edan似乎被終止錄音，不知所措坐喺度，一時又坐立不安﹗

KB《玩爆你個腎》首次孖鄭中基玩大佢 夾埋花姐玩爆Edan個腎
鄭中基和監製舒文在控制室激烈討論中﹗被迫終止錄音的Edan似乎嚇親，一臉不知所措﹗（圖片來源：《玩爆你個腎》截圖）
KB《玩爆你個腎》首次孖鄭中基玩大佢 夾埋花姐玩爆Edan個腎
鄭中基同舒文怒氣沖沖各不相讓，鄭中基更起身走人﹗Edan在錄音室目擊事件，好驚青﹗（圖片來源：《玩爆你個腎》截圖）

Edan跌入圈套被迫「送死」

呢個時候Edan卻吩咐拎蛋糕入控制室「送死」，Edan面如死灰如行刑般面青青，一步一驚心行入去搵舒文及鄭中基，Edan一入去，二人還在爭拗到面紅耳熱，Edan個樣勁驚呆企當場﹗為了令Edan跌入圈套，花姐亦參與並成為主導人物﹗可憐Edan最後會點收科呢﹗講咁多﹗等睇片啦﹗

KB《玩爆你個腎》首次孖鄭中基玩大佢 夾埋花姐玩爆Edan個腎
正當舒文和鄭中基拗到面紅耳熱時，Edan聽命送蛋糕，一入控制室，二人還在爭論中，Edan唔識畀反應﹗（圖片來源：《玩爆你個腎》截圖）
KB《玩爆你個腎》首次孖鄭中基玩大佢 夾埋花姐玩爆Edan個腎
鏡頭影住花姐及KB等人﹗（圖片來源：《玩爆你個腎》截圖）
KB《玩爆你個腎》首次孖鄭中基玩大佢 夾埋花姐玩爆Edan個腎
（圖片來源：《玩爆你個腎》截圖）
KB《玩爆你個腎》首次孖鄭中基玩大佢 夾埋花姐玩爆Edan個腎
片尾預告上片時間﹗（圖片來源：《玩爆你個腎》截圖）

鄭中基預告一晚出兩條片

鄭中基亦有在社交網預告「有史而來Channel第一條長片！仲要係同 KB / Kevinboy / Kevin Li / 李健宏 Channel crossover，同時上片，晚上9點機動電視台有我哋嘅片，晚上10點到KB Channel睇埋另外一條片」

鄭中基的YouTube頻道《機動電視台RTV》，有近60萬訂閱﹗（圖片來源：鄭中基Facebook）
鄭中基的YouTube頻道《機動電視台RTV》，有近60萬訂閱﹗（圖片來源：鄭中基Facebook）
鄭中基亦預告首次與《玩爆你個腎》聯手特製片，片中有疑似KB滑水鏡頭﹗（圖片來源：鄭中基Facebook）
鄭中基亦預告首次與《玩爆你個腎》聯手特製片，片中有疑似KB滑水鏡頭﹗（圖片來源：鄭中基Facebook）

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