玩爆你個腎｜KB首次聯合鄭中基玩大佢 夾埋花姐玩爆Edan個腎

KB（李健宏）的整蠱節目《玩爆你個腎》整蠱藝人玩到出晒名，最近KB首次聯同鄭中基的《機動電視台RTV》雙龍出擊玩大佢﹗今晚主角是MIRROR的Edan呂爵安，更夾埋經理人花姐一齊玩爆Edan個腎，網民大叫好期待﹗

文：東方新地｜圖：《玩爆你個腎》、《機動電視台RTV》截圖