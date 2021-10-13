玩爆你個腎｜KB首次聯合鄭中基玩大佢 夾埋花姐玩爆Edan個腎
KB（李健宏）的整蠱節目《玩爆你個腎》整蠱藝人玩到出晒名，最近KB首次聯同鄭中基的《機動電視台RTV》雙龍出擊玩大佢﹗今晚主角是MIRROR的Edan呂爵安，更夾埋經理人花姐一齊玩爆Edan個腎，網民大叫好期待﹗
文：東方新地｜圖：《玩爆你個腎》、《機動電視台RTV》截圖
KB在社交網預告「香港開埠以來第一次《玩爆你個腎》加《機動娛樂》crossover！究竟係爆邊個？9點鐘睇完《機動娛樂》第一條crossover片，緊接必須睇埋10點《玩爆你個腎》嘅，包你驚喜連連、笑料處處，CLS晒兩個channel啦嘛！而家！立刻！仲等咩？」
鄭中基同監製嘈交 Edan終止錄音
預告片中見到Edan呂爵安在錄音室錄音，初時還懂得對鏡頭微笑，KB就讀出《E先生連環不幸事件》的歌詞，旁白「Edan不幸事件簿中又多一件不幸嘅事」﹗鏡頭一轉到去著名監製舒文同鄭中基正在在控制室內熱烈討論中，愈講愈激動，大家突然好大動作，火花四濺﹗而Edan似乎被終止錄音，不知所措坐喺度，一時又坐立不安﹗
Edan跌入圈套被迫「送死」
呢個時候Edan卻吩咐拎蛋糕入控制室「送死」，Edan面如死灰如行刑般面青青，一步一驚心行入去搵舒文及鄭中基，Edan一入去，二人還在爭拗到面紅耳熱，Edan個樣勁驚呆企當場﹗為了令Edan跌入圈套，花姐亦參與並成為主導人物﹗可憐Edan最後會點收科呢﹗講咁多﹗等睇片啦﹗
鄭中基預告一晚出兩條片
鄭中基亦有在社交網預告「有史而來Channel第一條長片！仲要係同 KB / Kevinboy / Kevin Li / 李健宏 Channel crossover，同時上片，晚上9點機動電視台有我哋嘅片，晚上10點到KB Channel睇埋另外一條片」