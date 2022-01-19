環球疑不滿Gin Lee Aga冇獎 拒讓旗下歌手參與「叱咤樂壇生力軍音樂會」

叱咤樂壇頒獎禮之後，商台公布舉行一個名為「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」，參與演出的歌手及組合共16個，包括Lokman、Edan、Fatboy、193及MC 張天賦等，最奇怪的是一個環球唱片歌手都沒在名單之內。據知與早前舉行的叱咤樂壇頒獎禮有關，環球旗下的Gin Lee與Aga食白果，成為割蓆的導火線。