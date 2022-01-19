環球疑不滿Gin Lee Aga冇獎 拒讓旗下歌手參與「叱咤樂壇生力軍音樂會」
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]、[email protected]_、[email protected]
環球新力軍歌手冇份參加音樂會
商台公布今年3月15日，將會假亞洲國際博覽館舉行「叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會」，參與者及單包括Lokman、Edan、Fatboy、193、MC 張天賦、MC $oho & Kidney、 ANSONBEAN、before the night ends、張蔓姿、炎明熹、姚焯菲、張進翹、力臻、李妍、惡夢扭蛋、薜晉寧(阿檸)，當中有不少都是有份角逐2021叱咤樂壇頒獎禮新人獎的歌手及組合，不過有心水清網民發現，名單上獨欠環球旗下歌手，包括奪得生力軍銅獎的Mike（曾比特）、生力軍組合金獎的石山街及銅獎的P1X3L。
Gin Lee冇獎唔合理
音樂會歌手名單見街後，有不少粉絲留言追問為何沒有Mike與P1X3L，大家都為此感到失望，更有人留言指是因為環球音樂杯葛商台。有傳媒在叱咤樂壇頒獎禮後曾報道，「環球一姐」Gin Lee（李幸倪）去年與歌神張學友合作了一曲〈日出時讓街燈安睡〉，連奪多個樂壇排行榜冠軍位置，成績非常好，「叱咤903專業推介」卻離奇地十甲不入，Gin Lee在叱咤空手而回非常唔合理，當時她只無奈說：「明白每個平台有自己嘅取向同政策。」
Aga一樣食白果
至於另一導火線就是與「叱咤」關係一直良好的AGA，今年在樂壇表現亦非常突出，但她在叱咤頒獎禮坐足成晚冷板櫈，結果叱咤女歌手竟然三甲不入，金銀銅獎由鄭欣宜、黃妍及林欣彤套得。有傳因為叱咤的賽果令環球非常不滿，所以今次叱咤打正旗號舉行生力軍音樂會，環球都唔派歌手參加。
環球回應：商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品
環球對於有傳跟商台反面，終於作出回應，直言每個平台都有自己的機制準則，但環球唱片並沒有杯葛商台的意思，不過近兩年來商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品，例如：AGA、Gin Lee、張學友及ONE PROMISE等等。環球唱片亦尊重商台的決定，因為他們推崇「專業推介」，並重申一次並沒有杯葛對方。現時香港仍存在不同媒體平台，環球唱片對此不感到擔心，或覺得會造成重大損失。環球去年同無線正式破冰，依家疑似同商台割蓆，惟有寄望4月由無綫同港台合辦的《金曲頒獎典禮》。