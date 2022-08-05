痞子殿下｜周嘉洛演繹複製周星馳Style極浮誇 網民：扮到出晒面
周嘉洛搏盡全裸上陣
《痞子殿下》是周家洛首度擔正做男主角的劇集，他在劇中飾演百勝國失寵四皇子紀威，赴歌蓮神國迎娶納克溫柔公主（陳瀅飾）期間遇襲墮河，並流落「七不管地帶」首振鎮，獲得奕風鏢局大當家裘勇（吳岱融飾）收留。劇集播出後，睇得出周嘉洛落力演出，除了演出充滿喜感外，仲不惜犧牲色相全裸上陣，不少網民讚他做得幾好笑同幾抵死，仲好有周星馳style。
網民建議有自己風格
不少網民指周嘉洛的演繹勁有周星馳影子，留言話：「扮到出晒面，原來都係無喜劇細胞，金城安已經係佢極限」、「太作狀」、「不要學周星馳演出方式，要有自己的方法，否則遲早玩完」、「周嘉洛好似係到扮緊蓋世豪俠嘅周星馳」、「周生雖然明扮星爺，但係首次做男一佢真係搏到盡」、「我覺得佢如果正正經經做戲係唔差，成日行諧星路線好易被定型」，有網民指張衞健也模仿周星馳，更指他是窮人版周星馳。
周嘉洛大晒喜劇細胞
周嘉洛在《痞子殿下》大晒喜劇細胞，對白夾雜文言文及潮語，例如「還不讓我刮到你？」、「天堂有路你不走，戇居走回我地頭？」又大玩諧音「食字」﹐如「碧壁青樓」即big big channel，「四圍酒棧」即四圍走盞、「堅定樓」即堅定流，「歌蓮神國」即歌連臣角。周嘉洛更獲力捧獨唱主題曲，作為最年輕的TVB「最佳男配角」，絕對是演技考牌之作。
廢青安廢得淋漓盡致
周嘉洛在《愛回家之開心速遞》中飾演廢青安一角成功入屋，將廢青人設表現得淋漓盡致，得到賞識後更參與多部劇中演出，亦獲得網民支持，曾被幕後工作人員稱讚，是被TVB力捧中的新星。2015年，他姊姊見到馬國明招募演員的TVB廣告，叫他申請，剛巧他不太想求學，加上家庭經濟問題，所以放棄在澳洲升大學的機會而入行。
周嘉洛孝順仔險毀容
周嘉洛很孝順媽媽，他表示自己不會只在母親節才孝敬媽媽，而是全年無休地實行，所以無論工作多忙碌都會抽時間陪伴她。而周嘉洛在讀書時期，與同學玩捉迷藏時突然向後跑，當時戴了眼鏡的他撞到柱，鏡片爆開，眼眉被割傷，要入院縫針，險些毀容。如今他眼眉上的疤痕仍在，變成崩眉，只是上鏡可化妝遮住，但一素顏就能看到。