痞子殿下｜周嘉洛演繹複製周星馳Style極浮誇 網民：扮到出晒面

無綫新劇《痞子殿下》是26歲的周嘉洛首次擔正做男主角，此劇絕對是他考牌之作，此劇播出後，不少網民讚周嘉洛充滿喜感，發揮《愛·回家之開心速遞》「金城安」獨有的喜劇細胞，甚有周星馳的影子：「無論對白、語氣、動作，真係學足晒周星馳！」、「周嘉洛表情十足 ，呢套劇擺明浮誇，但佢都處理到喎！」