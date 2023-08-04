白雲去湯加旅行展開「大翅鯨之旅」 出海睇鯨魚被轟懶理香港鯨魚慘案勁冷血

35歲女星白雲向來熱愛玩水上活動，經常在社交網站分享水著照而深受網民歡迎，日前她在IG表示飛到南太平洋島國湯加（Tonga）旅行展開「大翅鯨之旅」，卻令人不禁回想起上星期在香港發生的鯨魚慘案，狠批她為「呃like」懶理生態保育！