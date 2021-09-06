童你一起長大了｜譚玉瑛吹雞回顧兒童節目經典 力邀星爺、偉仔、伊健重現螢幕
撰文：東方新地 圖片：蓋世寶IG與FB、杜大偉IG、新傳媒圖片庫
節目名落實《童你一起長大了》
譚玉瑛與蓋世寶再加黎芷珊這個資深兒童主持人陣容開新節目，網民收到消息都好雀躍，紛紛幫手改名，最多人鍾意的《放入ICU》都係落選，無綫最後落實節目名叫《童你一起長大了》。
自認加埋過百歲可放入「ICU」
譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶於上周六(9月4日)的《兒歌金曲SUMMERFEST》中，亦乖機宣傳她們的新節目《童你一起長大了》。黎芷珊對近日關於新節目的傳聞澄清：「有啲事要澄清一下，因為有啲網友以為我哋復出主持兒童節目。」譚玉瑛：「嗰個《Hands Up》先係。」黎芷珊續說：「因為我同譚玉瑛姐姐嘅年紀加埋就真係可以『放入ICU』。」譚玉瑛：「你又唔使咁坦白。」黎芷珊還繼續說：「我哋真係『至叻小人瑞』。」
取代《開心大綜藝》時段
據知《童你一起長大了》於8月中已開工進行錄影，將於10月3日開始逢星期日8點半至9點半播出，節目共有6集，換言之是取代《開心大綜藝》時段。
力邀星爺、偉仔、伊健做嘉賓
至於節目內容，據知無綫希望安排不同年代的節目主持再度聚首，在新節目中細數於成長路上與觀眾肩並肩的兒童節目，草擬中的嘉賓陣容非常強大，包括星爺周星馳、梁朝偉與鄭伊健，不過偉仔與伊健現時都不在香港，出現的機會好微。
尋回觀眾的兒時回憶
無綫的兒童節目一直陪伴香港人成長，以前是小朋友放學後最期待的電視節目，當中數之不盡的經典角色、有趣環節，為大家帶來歡樂、見識、挑戰，成為大眾的集體回憶。
由譚玉瑛擔大旗
《童你一起長大了》由三位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊和蓋世寶做主持，她們將會邀請各年代主持亮相節目，按不同主題分享往昔點滴，如兒童節目引起社會熱潮、大型活動反應空前、回顧難忘小主持及經典角色、標誌性布偶的誕生、各年代的代表兒歌等等。同時，主持將會走訪不同學校，將經典刺激的遊戲及才藝挑戰帶入校園，並重現過往最受歡迎的活動，如由星級嘉賓陪同，再次與小朋友「空中暢遊」，創造「童你一起長大了」的珍貴回憶。
蓋世寶資歷都唔淺
無綫要搵歷代兒童節目主持Reunion，譚玉瑛是元老級主持，由她孭飛就最有說服力，早前譚玉瑛出席公開活動時承認會主持新節目，她說：「都會嘗試搵周星馳、鄭伊健出席活動或者拍片，尤其伊健為人隨和，佢應該肯來。」至於蓋世寶，她的年資及經驗僅次於譚玉瑛，當年更被稱為繼譚玉瑛之後，兒童節目主持的第二把交椅。蓋世寶在無綫都主持過《閃電傳真機》、《至Net小人類》及《放學ICU》等兒童節目，由1996年至2014年，足足長達18年之多！
蓋世寶哭訴懷材不遇約滿離巢
今年42歲的蓋世寶，兩年前因為在無綫冇工作令收入減少，供樓及生活上的負擔令她感到非常徬徨，一直靠積蓄支撐日常生活的她，更要賣車又cut保單。據知雙方傾約期間，無綫以蓋世寶演出量不足及個人成績表唔好為由，要求蓋世寶減人工，而蓋世寶亦指已睇唔到自己在無綫的前景，再加上收入問題而決心離巢！蓋世寶要離巢的消息傳出後，她曾在訪問中哭訴：「自己不懂擦鞋（拍馬屁），因為自己唔夠假。」更指出：「有人說我好快就撈唔掂，做影視要好識做人，我唔夠。」
蓋世寶當年被減底薪至7,000蚊
蓋世寶於2019年結束與無綫電視23年的賓主關係，當中令她最心灰意冷的原因相信是公司將其每月底薪減到得$7,000，離巢後蓋世寶在其中一條免費電視頻道開電視做主持，節目名叫《一曲走天涯》，主要訪問香港樂壇裡面曾經一曲成名的歌手。工作重回軌道之餘，喜歡跳舞的蓋世寶，更不時係社交平台上載性感熱舞相，心情唔錯。