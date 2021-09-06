童你一起長大了｜譚玉瑛吹雞回顧兒童節目經典 力邀星爺、偉仔、伊健重現螢幕

無綫搵曾志偉及王祖藍回巢救亡，主要改革綜藝節目，可惜連推多個綜藝節目都冇起色，曾志偉大搞的《開心大綜藝》更加是虎頭蛇尾，據知無綫再籌備推出一系列新節目，其中一個回顧歷代兒童節目經典的綜藝節目，搵來譚玉瑛、蓋世寶及黎芷珊做主持，網民早前幫手改名為《放入ICU》、《至叻小人瑞》、《閃電全收經》等等，不過節目名最後定為《童你一起長大了》。

撰文：東方新地 圖片：蓋世寶IG與FB、杜大偉IG、新傳媒圖片庫