粉紅麻甩 101｜余德丞、王雍泰調教男同志 人選撞橋J2《仔仔一堂》

去年無綫J2製作了首個男同志真人騷《仔仔一堂》甚獲好平，今年輪到ViuTV推出一主題相近的LGBT元素真人騷節目《粉紅麻甩 101》，會由TVB前小生余德丞、前毛記「龍志權」王雍泰跟三位男同志為節目互相交流。