「翻版李佳芯」羅佩芝自爆搵師傅搞另類種生基 工作人緣財運大大提升

羅佩芝（Giann）因參加《最後一屆口罩小姐選舉》而為人所熟悉，近日為開電視拍攝全新節目，Giann自揭搵七仙羽種生基，從此工作量增多，風生水起﹗Giann更把七師傅的獨門種生基過程一一講解。

文：東方新地 ｜圖：《口罩小姐》截圖、羅佩芝IG