「翻版李佳芯」羅佩芝自爆搵師傅搞另類種生基 工作人緣財運大大提升
羅佩芝（Giann）因參加《最後一屆口罩小姐選舉》而為人所熟悉，近日為開電視拍攝全新節目，Giann自揭搵七仙羽種生基，從此工作量增多，風生水起﹗Giann更把七師傅的獨門種生基過程一一講解。
文：東方新地 ｜圖：《口罩小姐》截圖、羅佩芝IG
文：東方新地 ｜圖：《口罩小姐》截圖、羅佩芝IG
羅佩芝參加口罩小姐代號是「三小辣」，被指樣貌跟氣質都跟李佳芯相似，故有「翻版李佳芯」之稱號。羅佩芝近日為開電視拍攝旅遊節目，她透露近來工作量增多，並透露搵七師傅種生基後立即好運連連，不但工作量增多，人緣運又變佳，收入好財運大大改善﹗
羅佩芝拍《怪談》與七師傅結緣
羅佩芝指因拍攝節目《怪談》才認識七師傅，所以搵師傅為自己種生基，她透露七師傅的「薯仔種生基法」過程，跟一般道家的種生基不同，據知薯仔種生基法是七師傅獨創的。羅佩芝指在七師傅的帶領下，每人有一個代表自己的薯仔，先把自己的願望、生日日期寫低並加上手印，然師傅用紅繩把多道符及其願望綁在在一起，之後放去隠蔽地方作法，並埋在泥土裡，不過羅佩芝唔清楚是否需要「有借有還」，所以她也會多做善事以保安心。
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《口罩小姐》完滿姞束後，一眾美女真正身份紛紛曝光，在193組的「三小辣」雖然未能進入決賽，但人氣高企最後更攞埋「除罩最靚小姐」﹗除罩相見後「三小辣」正是香港開電視的《怪談》主持羅佩芝，早年曾經變身「女朋友翻譯機」拍片而爆紅，最近竟然自貼「婚照」賣性感﹗
羅佩芝貼婚照 強調「沒有人要」
羅佩芝Giann在《口罩小姐》結束後被網民「再發現」，並盛讚28歲的她美貌比得上李佳芯Ali，二人「撞面」的評論不算是新聞，不過Giann似乎就更多一分性感：
與黃秋生合照
口罩小姐大熱落選淚崩
《口罩小姐》廿強佳麗分別加入ERROR四子組，經過考驗膽量的探靈後，進入正式Battle，分別進行動作題、問答、辯論三個環節後，勝出一組獲得免foul金牌，其餘三組要由隊長揀出一位踢出局。第五集阿Dee組勝出獲免foul金牌，其餘三組要由隊長各foul一人，肥仔foul了服務員、保錡foul了咖哩、193foul走三小辣，組員個個變喊包，隊長193都喊到眼都紅晒﹗
羅佩芝拍片爆紅
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