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「翻版李佳芯」羅佩芝自爆搵師傅搞另類種生基 工作人緣財運大大提升

東方新地 - 娛聞

羅佩芝（Giann）因參加《最後一屆口罩小姐選舉》而為人所熟悉，近日為開電視拍攝全新節目，Giann自揭搵七仙羽種生基，從此工作量增多，風生水起﹗Giann更把七師傅的獨門種生基過程一一講解。
文：東方新地 ｜圖：《口罩小姐》截圖、羅佩芝IG

羅佩芝參加口罩小姐代號是「三小辣」，被指樣貌跟氣質都跟李佳芯相似，故有「翻版李佳芯」之稱號。羅佩芝近日為開電視拍攝旅遊節目，她透露近來工作量增多，並透露搵七師傅種生基後立即好運連連，不但工作量增多，人緣運又變佳，收入好財運大大改善﹗

羅佩芝被指似李佳芯。（圖片來源：羅佩芝IG）
羅佩芝被指似李佳芯。（圖片來源：羅佩芝IG）

羅佩芝拍《怪談》與七師傅結緣

羅佩芝指因拍攝節目《怪談》才認識七師傅，所以搵師傅為自己種生基，她透露七師傅的「薯仔種生基法」過程，跟一般道家的種生基不同，據知薯仔種生基法是七師傅獨創的。羅佩芝指在七師傅的帶領下，每人有一個代表自己的薯仔，先把自己的願望、生日日期寫低並加上手印，然師傅用紅繩把多道符及其願望綁在在一起，之後放去隠蔽地方作法，並埋在泥土裡，不過羅佩芝唔清楚是否需要「有借有還」，所以她也會多做善事以保安心。

「翻版李佳芯」羅佩芝自爆種生基 工作機會變多﹗
羅佩芝拍攝開電視《怪談》節目而認識七師傅。（圖片來源：《怪談》截圖）
「翻版李佳芯」羅佩芝自爆種生基 工作機會變多﹗
在節目中羅佩芝跟隨七師傅的指引去探靈。（圖片來源：《怪談》截圖）
七師傅獨創的薯仔種生基，有別於中國道家作法。（圖片來源：七羽仙facebook圖片）
七師傅獨創的薯仔種生基，有別於中國道家作法。（圖片來源：七羽仙facebook圖片）

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口罩小姐「三小辣」羅佩芝奪除罩最靚小姐

《口罩小姐》完滿姞束後，一眾美女真正身份紛紛曝光，在193組的「三小辣」雖然未能進入決賽，但人氣高企最後更攞埋「除罩最靚小姐」﹗除罩相見後「三小辣」正是香港開電視的《怪談》主持羅佩芝，早年曾經變身「女朋友翻譯機」拍片而爆紅，最近竟然自貼「婚照」賣性感﹗

羅佩芝參加《口罩小姐》入了193組，代號「三小辣」。（圖片來源：羅佩芝IG）
羅佩芝參加《口罩小姐》入了193組，代號「三小辣」。（圖片來源：羅佩芝IG）
（圖片來源：羅佩芝IG）
（圖片來源：羅佩芝IG）

羅佩芝貼婚照 強調「沒有人要」

羅佩芝Giann在《口罩小姐》結束後被網民「再發現」，並盛讚28歲的她美貌比得上李佳芯Ali，二人「撞面」的評論不算是新聞，不過Giann似乎就更多一分性感：

口罩小姐「三小辣」羅佩芝忽然性感 ｜扮港女拆解「女朋友8句反話」
（圖片來源：羅佩芝IG）
性感睡前小背心，Ginna 自嘲呢個甫士係「瞓捩頸」（圖片來源：羅佩芝IG）
性感睡前小背心，Ginna 自嘲呢個甫士係「瞓捩頸」（圖片來源：羅佩芝IG）
Giann：「絕對沒有這副身材，不過好似著左婚紗嘅女仔都會變成咁⋯⋯」
Giann：「絕對沒有這副身材，不過好似著左婚紗嘅女仔都會變成咁⋯⋯」（圖片來源：羅佩芝IG）

與黃秋生合照

最近Giann與剛回港排練舞台劇的黃秋生合照，二人身高相映成趣。（圖片來源：羅佩芝 IG）
最近Giann與剛回港排練舞台劇的黃秋生合照，二人身高相映成趣。（圖片來源：羅佩芝 IG）

口罩小姐大熱落選淚崩

《口罩小姐》廿強佳麗分別加入ERROR四子組，經過考驗膽量的探靈後，進入正式Battle，分別進行動作題、問答、辯論三個環節後，勝出一組獲得免foul金牌，其餘三組要由隊長揀出一位踢出局。第五集阿Dee組勝出獲免foul金牌，其餘三組要由隊長各foul一人，肥仔foul了服務員、保錡foul了咖哩、193foul走三小辣，組員個個變喊包，隊長193都喊到眼都紅晒﹗

三小辣果然便是羅佩芝，佢同組員齊齊喊，不過佢話自己輸好過睇住其他組員被foul。
三小辣果然便是羅佩芝，佢同組員齊齊喊，不過佢話自己輸好過睇住其他組員被foul。（圖片來源：《口罩小姐》截圖）
羅佩芝終於可以真面目示人。
羅佩芝終於可以真面目示人。（圖片來源：《口罩小姐》截圖）
除罩後的三小辣，即羅佩芝。
除罩後的三小辣，即羅佩芝。（圖片來源：《口罩小姐》截圖）

羅佩芝拍片爆紅

好多男人都話同女朋友講嘢真係好辛苦，點解？因為九成女人都係口不對心，十句有八句都講緊反話，唉，真係好難捉摸呀！不過唔緊要，港女羅佩芝 （Giann）化身「女朋友翻譯機」，為大家拆解女朋友最常講嘅8句說話。如果唔想再激嬲女朋友，就快啲睇吓點樣避開地雷啦！ 當女朋友同你講以下8句說話嘅時候，你識做啦！

羅佩芝被網民封為嫩版李佳芯。
羅佩芝被網民封為嫩版李佳芯。（圖片來源：羅佩芝IG）
羅佩芝身形幾fit
羅佩芝身形幾fit（圖片來源：羅佩芝IG）
口罩小姐「三小辣」羅佩芝忽然性感 ｜扮港女拆解「女朋友8句反話」
（圖片來源：羅佩芝IG）
口罩小姐「三小辣」羅佩芝忽然性感 ｜扮港女拆解「女朋友8句反話」
（圖片來源：羅佩芝IG）

扮港女拆解「女朋友8句反話」

1. 我對你冇feel呀！

答案：其實你真係好樣衰，所以咪冇feel囉。

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2. 我唔想拍拖住呀！

答案：其實係唔想同你拍拖咋。

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3. 你係一個好人嚟㗎。

答案：殘忍啲講句，即係你冇一忽吸引到佢。

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4. 又去酒店？我好攰喎！

答案：成日去開房，當我係咩呀？

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5. 你可唔可以唔好跟住我呀？

答案：其實想你追番佢。

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6. 你做你嘅嘢啦，唔使理我㗎！

答案：如果你收線，你就完蛋了。

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7. 呢件衫好似幾襯我喎。

答案：即係叫你買俾佢呀！

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8. 食呢間好冇？再諗吓先啦。

答案：其實咪即係唔想食，諗過第二間啦！

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除咗「女朋友翻譯機」之外，Giann仲將女仔喺屋企嘅真實情況拍咗出嚟，唔知係咪全世界嘅女仔都係咁麻甩㗎呢？女神呢啲形象嚟㗎咋！

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