飛虎3壯志英雄｜羅樂林被親兒出賣下場悲慘 同拍《愛回家》靠一招變大龍生

羅樂林從影超過40年，拍過無數劇集，雖然今年已73歲，仍在無綫效力永不言退，近年他在處境劇《愛回家之開心速遞》中的大龍生角色深入民心，被讚喜感十足。搞笑難唔到羅樂林，演反派同樣耍家，近日羅樂林在《飛虎3壯志英雄》中飾演的董啟超搶晒鏡，不過最終中槍失血而死，其親生仔許森（梁競徽飾）更為報仇見死不救。