飛虎3壯志英雄｜羅樂林被親兒出賣下場悲慘 同拍《愛回家》靠一招變大龍生
羅樂林一晚出場兩次
樂林在《愛回家》中的大龍生角色佔戲甚重，再加上正在熱播的無綫《飛虎3壯志英雄》，兩個黃金時段都見到羅樂林，兩個角色都是演集團大老闆，不過性格就截然不同，大龍生雖然mean得來好搞笑，《飛虎3壯志英雄》中的「董啟超」就心狠手辣，壞事做盡，其中有一幕因為手下辦事不力而下令傅嘉莉（飾JJ）出手消滅，羅樂林黑化的過程實在令人心寒，觀眾都讚他的演技爐火純青、收放自如。
羅樂林上演父子情仇
羅樂林在《飛虎3壯志英雄》中飾演許森（梁競徽飾）的親生父親董啟超，也是拜瑞集團的主席，於第23集董啟超在一次軍火交易時行踪敗露，繼而被前往逮捕他的張嘉軒（黃宗澤飾）開槍射中，雖然中槍後仍然能成功逃離警方追捕，但董啟超卻發現是親生仔許森出賣自己，原因是當年董啟超是當年迫使母親跳樓自殺的罪魁禍首，許森為母報仇而拒施援手，眼睜睜的由得董啟超失血而亡，至臨死一刻竟然眾叛親離，董啟超的下場非常可悲。
羅樂林分享演技心得
羅樂林接受傳媒訪問時表示，要做到每個角色有不一樣的效果，尤其同一晚出現在不同的劇集內，就要節奏多變，造型同演法都要唔同，要事前與導演及監製溝通好，因為8點半《愛回家》做大龍生，9點半做《飛虎3》又變董啟超，觀眾好易混淆，所以他要求煲呔換打呔西裝去配合。羅樂林更指出做正劇內心戲好緊要，處境劇就可以浮誇，一定要坐低靜思，怎樣才可以令觀眾覺得兩個角色不一樣。
同時兼顧兩劇極辛苦
要73歲的羅樂林同時踩兩劇，捱更抵夜極辛苦，羅樂林直言拍攝《飛虎3壯志英雄》時絕不輕鬆，要他日夜唔瞓真係好難頂，第一日開拍更因為要夾其他演員同廠期，羅樂林要直踩20小時，朝早7點拍到第二日凌晨3點半，放工返屋企沖個涼，朝早6點又要再開《愛回家》。羅樂林笑言做得演員都預咗辛苦，以前可以同時拍幾套戲，現在已經捱唔到，後生時打戲接時裝戲，時裝戲完咗又接返打戲，與萬梓良拍劇的年代，試過拍外景廁紙卷埋一齊當枕頭，夠鐘被叫醒開工。羅樂林七十年代入行，先後效力過佳藝電視、亞洲電視、邵氏等公司，唔講唔知，原來當年他是香港電視圈首位演《神鵰俠侶》楊過的演員。