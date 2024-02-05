主辦方Tatler急開記者會交代美斯缺陣 宣布撤回申請1600萬元港府贊助
Tatler主席表示有協議會出場 最後決定撤回資助
主辦方Tatler主席晚上6時舉行記者會回應事件，差不多6時10分才現身，一度被網民質疑會缺席。他後來表示Tatler與國際邁阿密CF的協議中，隊中球星包括美斯（Lionel Messi）、佐迪艾巴（Jordi Alba）、沙治奧布斯基斯（Sergio Busquets）以及其他於比賽前加入球隊的著名球員（如蘇亞雷斯（ Luis Suárez）），寫到明球員除非受傷，如果唔係都會上場作賽。因此周日名單中人氣球員美斯及蘇亞雷斯均列入後補名單中，令佢相信2人會出賽，但賽時上半場知道美斯及蘇亞雷斯無出場後，已立即通知政府，並要求美斯發表講話，但無功而回。最後佢表示就事件決定撤回M 品牌、申請1,600萬元政府資助。
網民唔收貨：講咗等於無講
對於Tatler主席一起初遲遲未現身，唔少網民都笑言係咪連主席都「no show」，又表示聽完個記招後好似冇聽，結果都係將責任推返俾球隊：「世紀大騙局」、「呢鋪擺明割香港韭菜」、「讀完稿就收工」、「TATLER：而家我連錢都唔要，你吹得我漲?」、「水魚之都」、「責任全在美方（球隊）」、「講咗等於冇講」。
楊潤雄、黃德森記者會：下半場應承咗會出場
文化體育及旅遊局局長楊潤雄和體育專員黃德森今日（5日）都有就事件舉行記者會，表示主辦方一直承認美斯會落場，就算上半場無，下半場都答應了會出場，一直有同主辦方緊密聯絡，最後完場前10分鐘確認美斯因為受傷不能出場後，都有要求主辦方作出補救的措施，希望主辦方繼續同球隊溝通。局長認為主辦方要出來解釋，美斯受傷的程度係咪去到唔容許佢落場？被問到局長係咪卸膊時，局長就指佢哋有做足本份，與球隊溝通係主辦方的責任。唔少網民都形容今次記者會係「乾淨利落記招」，將全部責任歸咎主辦方。
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