主辦方Tatler急開記者會交代美斯缺陣 宣布撤回申請1600萬元港府贊助

美職足球隊國際邁阿密正在大搞巡迴表演賽，昨日（4日）在香港大球場進行「Tatler XFEST: 香港隊 vs 國際邁阿密」表演賽時，因人氣最高的美斯及蘇亞雷斯並沒上場引起極大的爭議。其後政府、主辦方Tatler相繼發聲明，表示都感到極度失望，而文化體育及旅遊局局長楊潤雄和體育專員黃德森今日（5日）中午就事件亦舉行記者會，要求主辦方回應事件。主辦方Tatler結果於晚上6時，開記者會回應，不過卻無法平息民怨！