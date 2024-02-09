美斯周日缺陣表演賽 主辦Tatler最快年三十晚前宣布「回水」

36歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）於周日（2月4日）的「Tatler XFEST: 香港隊 vs 國際邁阿密」表演賽中，全場只坐在後備席未有上場獻技引起滿城風雨。然而，3日後他卻在日本對陣神戶勝利船的比賽中，在59分鐘替換上場，而且還活動自如，再度令部分香港球迷感到激心。香港表演賽的主辦方Tatler日前在記者會上回應表示會撤回M 品牌兼撤回申請1,600萬元政府資助，但依然未能平息民怨，今日（9日）有消息指Tatler會宣布回水……