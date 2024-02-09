美斯周日缺陣表演賽 主辦Tatler最快年三十晚前宣布「回水」
消息指Tatler極有可能宣布「回水」
逾千球迷早前向消委會投訴，要求主辦方Tatler「回水」，有消息指Tatler會最快今日（9日）宣布向球迷退回部份門票款項，但全數退款的機會似乎不大。
國際邁亞密發聲明
國際邁亞密球隊也向外界媒體發表聲明，表示他們已經盡力而為，並理解美斯（Lionel Messi）和蘇亞雷斯（Luis Suárez）缺席周日比賽對球迷造成的失望，並為這2位球員無法參與其中表示道歉。他們還強調，最終的決定是為了香港球迷和賽事主辦機構Tatler Asia的安全考慮，不幸的是，球員的健康必須優先考慮。球隊進一步解釋，直到比賽開始前才作出不落場的決定，希望給予美斯和蘇亞雷斯最大的機會參賽。然而，最終結果與期望不符。他們表示，只要香港球迷仍然歡迎，他們樂意在未來再次來港比賽。
消委會共收過千宗投訴
此前，在香港大球場上演的國際邁亞密對陣香港隊的表演賽中，球王美斯以及其他多名球星缺席，只是坐在場邊觀看比賽。這一情況引發了一系列的風波。根據消委會的數據，截至昨天（8日）下午5時，共收到了1,178宗相關投訴，涉及的金額接近814萬元，其中最高一宗達到近83萬元。
Tatler主席表示有協議會出場 最後決定撤回資助
主辦方Tatler主席於周一（2月5日）晚上6時舉行記者會回應事件，差不多6時10分才現身，一度被網民質疑會缺席。他後來表示Tatler與國際邁阿密CF的協議中，隊中球星包括美斯（Lionel Messi）、佐迪艾巴（Jordi Alba）、沙治奧布斯基斯（Sergio Busquets）以及其他於比賽前加入球隊的著名球員（如蘇亞雷斯（Luis Suárez），寫到明球員除非受傷，如果唔係都會上場作賽。因此周日名單中人氣球員美斯及蘇亞雷斯均列入後補名單中，令佢相信2人會出賽，但賽時上半場知道美斯及蘇亞雷斯無出場後，已立即通知政府，並要求美斯發表講話，但無功而回。最後佢表示就事件決定撤回M 品牌、申請1,600萬元政府資助。
網民唔收貨：講咗等於無講
對於Tatler主席一起初遲遲未現身，唔少網民都笑言係咪連主席都「no show」，又表示聽完個記招後好似冇聽，結果都係將責任推返俾球隊：「世紀大騙局」、「呢鋪擺明割香港韭菜」、「讀完稿就收工」、「TATLER：而家我連錢都唔要，你吹得我漲?」、「水魚之都」、「責任全在美方（球隊）」、「講咗等於冇講」。
楊潤雄、黃德森記者會：下半場應承咗會出場
文化體育及旅遊局局長楊潤雄和體育專員黃德森今日（5日）都有就事件舉行記者會，表示主辦方一直承認美斯會落場，就算上半場無，下半場都答應了會出場，一直有同主辦方緊密聯絡，最後完場前10分鐘確認美斯因為受傷不能出場後，都有要求主辦方作出補救的措施，希望主辦方繼續同球隊溝通。局長認為主辦方要出來解釋，美斯受傷的程度係咪去到唔容許佢落場？被問到局長係咪卸膊時，局長就指佢哋有做足本份，與球隊溝通係主辦方的責任。唔少網民都形容今次記者會係「乾淨利落記招」，將全部責任歸咎主辦方。
美斯微博發文道歉
美斯於2月7日香港時間6時，於對陣神戶勝利船的賽事開始前，在微博發文向中國大陸和香港地區的球迷致歉：
所有中國大陸和香港地區的球迷朋友們，大家好。正如稍早前在新聞發佈會上所說，很遺憾因為腹股溝有傷沒能在香港站的友誼賽中出場，我的傷處發腫並有痛感。瞭解我的朋友會知道我想在每場比賽中都全力以赴，特別是在這樣和隊友們遠道而來的情況下，球迷們都很期待看到我們健康登場。希望有天我們有機會回來，為香港地區的球迷朋友傾力獻上比賽。我也盼著能盡早回來大陸地區和大家分享足球的快樂。給所有人一個擁抱，提前祝大家龍年大吉🙏🏼🐉🧧
美斯親自出席記者會：香港情況是不幸
在對陣香港隊前一日的練習賽時，美斯在練習過程中都有講有笑，亦與小朋友有著相當不錯的互動。不料下一日就決定不披甲出戰，到底美斯在一日之內經歷了什麼，官方沒有一個說法也難以估計，有網民質疑可能有人得罪了美斯，導致他深感不滿，拒絕出場。他抵達日本出席記者會時，提到未能於香港落場踢波感到很不幸：「對在香港的情況感到不幸，在前一場在沙地阿拉伯出賽之後，雖然我並無受傷，但身體感到不適。香港有很多球迷入場，我亦很想落場，但很不幸地情況困難。我明白很多人想看到我踢波，希望將來有機會的話可以在香港再度出賽！」
美斯飛日本就是開心Des！
完成香港賽事後，國際邁亞密便舉軍前往日本準備與神戶勝利船進行比賽，而在落機一刻美斯就已經展露笑容，似乎是對於接下來的魚生、壽喜燒都相當期待。美斯來港後及抵日後的心情被球迷認為截然不同，當時抵港後一刻，連主持叫美斯「Stay Here」也決意離開，與抵日後的態度相當不同。
https://twitter.com/IM_Tokyo2024/status/1754497070696919135
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