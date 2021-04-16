聲夢傳奇｜大熱炎明熹被批揀錯歌兼失準 文凱婷被評判圍插 首輪有機被foul
文：東方新地 ｜圖：《聲夢傳奇》截圖
15 位學員林沚羿、潘靜文、 姚焯菲、張馳豪、林君蓮、詹天文、黃奕斌、孫漢霖、炎明熹、蔡愷穎、冼靖峰、 鍾柔美、文凱婷、何晉樂及林智樂，逐一演繹自選歌曲，再由 25 位樂壇不同界別代表所組成的評審團評分，最低分一位將在第一回合被淘汰。
潘靜文首集最低分
上集部分學員所得之票數分別：鍾柔美(15 票)、張馳豪(16 票)、姚焯菲(9 票)、林智樂(13票)、詹天文 (24 票)及潘靜文(8 票)。今集(4 月 17 日)輪到另外 8位學員炎明熹、蔡愷穎、文凱婷、林沚羿、林君 蓮、黃奕斌、孫漢霖及冼靖峰演繹自選歌曲。潘靜文(Sherman)在上集演繹《你是你本身的傳奇》，在 25 位評審當中只取得 8 票，取代 14 歲的姚焯菲跌入「危險區」。Sherman 無想過會獲得如此低分，不想辜負支持她的朋友。
擔任《聲夢傳奇》「奶爸」的主理人李克勤，比賽前向 15 位學員分享選曲心得，要因應自己的長短處揀選歌曲，隱惡揚善。不過，今集卻有多位學員表現失準，被克勤及評審們直指選錯歌曲，唱歌技巧及感情有待改進，每位都有機會被淘汰﹗
炎明熹被泳兒狠批
有豐富比賽經驗、16 歲的炎明熹(Gigi)，揀選高難度歌曲比賽，克勤在綵排時已相當擔心炎明熹能否唱好這首自選歌曲。到正式演唱自選歌曲時，炎明熹表現失準，表演完自己都擰晒頭，更被評判泳兒直指: 「你個key set得太高﹗」。
文凱婷被批：「get 唔到你喺度唱乜嘢﹗」
另一學員文凱婷( Aeren)表現同樣失準，更被評判團群插。評判之一AGA 江海迦指：「你同隊 band完全separate!」，唱片監製張佳添更直言：「我真係 get 唔到你喺度唱乜嘢，你完全孭唔起呢首歌嘅內容﹗」文凱婷Aeren 對自己的表現非常失望:「我無盡力，我做唔到平時嗰樣嘢!」。最後，Aeren 會否在 25 位評審中取得少於潘靜文( Sherman) 的 8 票，進入「危險區」，面臨淘汰﹗
黑面林君蓮被讚
至於另一學員林君蓮(Kaitlyn)賽前表示唔想再錯失這次機會，所以會盡力去參加比賽，她更自封黑面蓮，喜以黑面示人。當晚林君蓮演出後，被唱片監製徐浩大讚:「你好識得運用把聲，我唔覺得睇緊一場比賽，好似睇緊一個 performance﹗」
另外 5 位學員逐一演繹自選歌曲後，賽果隨時逆轉，戰況激烈，面臨首輪淘汰。
林沚羿(Venus)
蔡愷穎(Lolita)
黃奕斌(Hugo)
孫漢霖(Steven)
冼靖峰(Archie)
戰況愈來愈激烈，究竟邊個被foul？