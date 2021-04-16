聲夢傳奇｜大熱炎明熹被批揀錯歌兼失準 文凱婷被評判圍插 首輪有機被foul

無綫選秀節目《聲夢傳奇》首集（4月10日） 便開始第一回合比賽，首集7位學員鍾柔美、張馳豪、姚焯菲、林智樂、詹天文及潘靜文演出自選歌曲後，周六（17日）播出第二集輪到餘下8位學員，完成第一輪比試後，便面臨首輪被foul，16歲大熱炎明熹被批揀錯歌，最後失準﹗麥潔文的20歲愛徒文凱婷（Aeren）因緊張而失準，更被評判群起圍插，與炎明熹面臨首輪被foul！

文：東方新地 ｜圖：《聲夢傳奇》截圖