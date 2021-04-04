聲夢傳奇｜15學員檔案起底！過半女學員未成年 15歲炎明熹壓軸唱功最好
文：東方新地
《聲夢傳奇2021》15人 女學員多數未成年平均只有17歲
無綫《聲夢傳奇》「第一次召集」早在今年初1月3日晚播放。15位參賽者在全球招募遴選中嶄露頭角，順利站上「聲夢」舞台，接受音樂培訓。15位參賽者密鑼緊鼓準備比賽之際，卻接連傳出節目煞停、翻生的消息？高層曾志偉現身消除眾人的疑慮，還鼓勵參賽者們要加倍努力，以行動證明自己的價值。在4月4日播放的《聲夢前傳》「克勤奶爸」初次亮相，跟一眾「仔仔女女」暢談之餘，還順道檢驗他們的音樂、表演實力。此外，參賽者們亦會把握「一人一問」機會向克勤提問，會有甚麼意想不到對答？「學員」收埋超過半年，終於正式登場⋯⋯
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《聲夢傳奇》9女6男參賽學員逐格睇：
。《聲夢傳奇》女學員名單
。《聲夢傳奇》男學員名單
《聲夢傳奇》9女學員 平均年齡17歲
炎明熹 台慶初次演出15歲壓軸出場 (IG: yiminghay)
炎明熹（Gigi）不論台風或歌聲都非常精彩，翻唱陳奕迅《紅玫瑰》，為初次演出帶來一個非常震撼的結尾，但表演時的齊蔭髮型，就令她被網民封為「小蝦頭」！翻查之下原來Gigi原名姓王曾多次奪得歌唱比賽冠軍⋯⋯
（詳見另文： 炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員猛料背景起底）
姚焯菲 14歲巨肺小妹妹
14歲的小妹妹姚焯菲（Chantel），在《萬千星輝賀台慶2020》上，打頭陣代表一班《聲夢傳奇》參賽者唱出〈說散就散〉，年紀小小已是巨肺型，不過，不少網民第一次聽她開聲演唱，已評價她只會學歌手唱腔，未有自己風格。
鍾柔美 14歲中菲混血兒（IG：yumichung1221）
與姚焯菲同樣14歲的中菲混血兒鍾柔美（Yumi）（IG：yumichung1221），報名參賽時只有13歲，自小就學習歌唱、舞蹈、演戲、樂器等藝術，參加過多次歌唱比賽，又組過女童組合「A Little Bit Shy」，並做童星參演過《城寨英雄》等多部無綫劇。（詳情：《聲夢》「翻版鍾嘉欣」鍾柔美幕前經驗豐富 參加過百比賽組過女團）
潘靜文（Sherman）22歲
文凱婷（Aeren）19歲
詹天文（Windy）14歲擅長唱高音 （IG: win_dy__）
5歲開始便跟兩位專業女高音歌唱家王珊（Wang Shan）及戚芷君（Chik Tse Kwan，Candy）學習聲樂，現在她正就讀國際學校。 相關文章：《聲夢傳奇》14歲詹天文Windy 擅長唱高音 5歲開始學聲樂
林沚𦐒（Venus）20歲
林君蓮（Kaitlyn） 17歲來自加拿大（IG:lklk.orange）
林君蓮（ Kaitlyn）受訪時透露，曾有機會當韓國練習生，不過因家人反應故被迫放棄機會，現在剛中學畢業的她，便趁《聲夢傳奇》望能圓其歌手夢﹗據報在林君蓮IG有不少晒腿相⋯⋯
相關文章：《聲夢》17歲林君蓮放棄做韓國練習生 怪責隊友張馳豪合唱拖累
蔡愷穎（Lolita）17歲
《聲夢傳奇》6位男學員 平均年齡22歲
冼靖峰 曾參加《全民造星II》（22歲）( IG: archie_sin)
冼靖峰（Archie）曾參加過《全民追星II》，但在進入60強後被淘汰，畢業於南屯門官立中學及香港大學，現年22歲，也是大專聯校歌唱比賽的優異選手。（相關文章：《聲夢》冼靖峰Archie《全民造星2》48強止步 曾是200磅喇沙歌王）
孫漢霖（22歲）
宣傳片中率先讓觀眾聽得到歌聲的唯一男聲，就是孫漢霖（火雞，Steven），原來他是歌唱學校「星格」的學生。
黃奕斌 Hugo 唱得又跳得（20歲）（IG：realybwong ）
由北京及新加坡讀完書返香港的黃奕斌（Hugo），獲網民大讚靚仔，而且唱得又跳得。
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何晉樂（Rock）夾Band多年（24歲）
何晉樂（Rock，綽號：石仔）夾Band多年，經常作Busking街頭表演，作為主音及結他手，演出經驗豐富。
林智樂（Felix）17歲唯一四眼參賽者
張馳豪（Aska）年紀最大25歲
《聲夢傳奇》節目賣點係採用電影級器材，全4K高清拍攝，配合VR及XR技術，首度製作一部「電影級」的選秀節目；同時配置高級音響設備，提供真正的5.1環迴立體聲，讓觀眾耳目一新！
萬千星輝賀台慶 | 2020 | 聲夢傳奇 | 參賽者 | 首度現身
節目將於1月3日晚首播，無綫官方亦開始每日流出15位參賽者的介紹影片：
聲夢傳奇｜D-8 ：無畏｜
聲夢傳奇 | D-7：爛漫 | 失戀 | 戀愛
聲夢傳奇 第一次召集｜D-6：陌生 Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=plqiSvH0PVw