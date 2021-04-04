聲夢傳奇｜15學員檔案起底！過半女學員未成年 15歲炎明熹壓軸唱功最好

無綫的選秀節目《聲夢傳奇》節目將於2021年4月首播，經過新高層曾志偉及王祖藍「調整」後，賽制和播放日期都有調整，4月4日「兒童節」當晚就會播放《聲夢前傳》，重新介紹無綫由去年開始重磅培訓的15位《聲夢傳奇》參賽者⋯⋯「主理人」李克勤、主持森美將於節目首次現身！

文：東方新地