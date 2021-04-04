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聲夢傳奇｜15學員檔案起底！過半女學員未成年 15歲炎明熹壓軸唱功最好

東方新地 - 娛聞

無綫的選秀節目《聲夢傳奇》節目將於2021年4月首播，經過新高層曾志偉及王祖藍「調整」後，賽制和播放日期都有調整，4月4日「兒童節」當晚就會播放《聲夢前傳》，重新介紹無綫由去年開始重磅培訓的15位《聲夢傳奇》參賽者⋯⋯「主理人」李克勤、主持森美將於節目首次現身！

文：東方新地

《聲夢傳奇2021》15人 女學員多數未成年平均只有17歲

無綫《聲夢傳奇》「第一次召集」早在今年初1月3日晚播放。15位參賽者在全球招募遴選中嶄露頭角，順利站上「聲夢」舞台，接受音樂培訓。15位參賽者密鑼緊鼓準備比賽之際，卻接連傳出節目煞停、翻生的消息？高層曾志偉現身消除眾人的疑慮，還鼓勵參賽者們要加倍努力，以行動證明自己的價值。在4月4日播放的《聲夢前傳》「克勤奶爸」初次亮相，跟一眾「仔仔女女」暢談之餘，還順道檢驗他們的音樂、表演實力。此外，參賽者們亦會把握「一人一問」機會向克勤提問，會有甚麼意想不到對答？「學員」收埋超過半年，終於正式登場⋯⋯

《聲夢傳奇》9女6男參賽學員逐格睇：

《聲夢傳奇》女學員名單

《聲夢傳奇》男學員名單

聲夢傳奇2021
《聲夢傳奇2021》學員9女6男，其中6女1男都未滿18歲。


《聲夢傳奇》9女學員 平均年齡17歲

炎明熹 台慶初次演出15歲壓軸出場 (IG: yiminghay)

炎明熹（Gigi）不論台風或歌聲都非常精彩，翻唱陳奕迅《紅玫瑰》，為初次演出帶來一個非常震撼的結尾，但表演時的齊蔭髮型，就令她被網民封為「小蝦頭」！翻查之下原來Gigi原名姓王曾多次奪得歌唱比賽冠軍⋯⋯

（詳見另文： 炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員猛料背景起底

《聲夢傳奇》參賽者
《聲夢傳奇》參賽者炎明熹對台慶初次表現的感受係：「我呢個𡃁妹有機會係大舞台表演真係十分榮幸。我會繼續努力迎接更多挑戰，亦都期待下次同大家嘅見面！」（圖片來源：炎明熹IG）
《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
於11月台慶首次出場的齊蔭頭造型令炎明熹被指貌似「蝦頭」楊詩敏。（圖片來源：無綫影片截圖）

姚焯菲 14歲巨肺小妹妹

14歲的小妹妹姚焯菲（Chantel），在《萬千星輝賀台慶2020》上，打頭陣代表一班《聲夢傳奇》參賽者唱出〈說散就散〉，年紀小小已是巨肺型，不過，不少網民第一次聽她開聲演唱，已評價她只會學歌手唱腔，未有自己風格。

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
年僅14歲的姚焯菲打頭陣無怯場。（圖片來源：無綫影片截圖）

鍾柔美 14歲中菲混血兒（IG：yumichung1221

與姚焯菲同樣14歲的中菲混血兒鍾柔美（Yumi）（IG：yumichung1221），報名參賽時只有13歲，自小就學習歌唱、舞蹈、演戲、樂器等藝術，參加過多次歌唱比賽，又組過女童組合「A Little Bit Shy」，並做童星參演過《城寨英雄》等多部無綫劇。（詳情：《聲夢》「翻版鍾嘉欣」鍾柔美幕前經驗豐富 參加過百比賽組過女團

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
鍾柔美今年14歲，無論唱歌跳舞都一樣掂。（圖片來源：無綫影片截圖）

潘靜文（Sherman）22歲

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》潘靜文 Sherman

文凱婷（Aeren）19歲

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》 19歲 文凱婷（Aeren）

詹天文（Windy）14歲擅長唱高音 （IG: win_dy__

5歲開始便跟兩位專業女高音歌唱家王珊（Wang Shan）及戚芷君（Chik Tse Kwan，Candy）學習聲樂，現在她正就讀國際學校。 相關文章：《聲夢傳奇》14歲詹天文Windy 擅長唱高音 5歲開始學聲樂

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》14歲 詹天文曾以優異成績考獲倫敦「聖三一學院」的演奏文憑！

林沚𦐒（Venus）20歲

林沚𦐒IG圖片《聲夢傳奇2021 》
《聲夢傳奇2021 》林沚𦐒IG圖片

林君蓮（Kaitlyn） 17歲來自加拿大（IG:lklk.orange

林君蓮（ Kaitlyn）受訪時透露，曾有機會當韓國練習生，不過因家人反應故被迫放棄機會，現在剛中學畢業的她，便趁《聲夢傳奇》望能圓其歌手夢﹗據報在林君蓮IG有不少晒腿相⋯⋯

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
17歲的林君蓮在《聲夢傳奇第一次召集》播出時，把自己邊收看邊配唱的片段放上IG，當她看到電視機上自己的演出時，她對住手機自拍陶醉地跟住唱，表情浮誇，自信十足。

相關文章：《聲夢》17歲林君蓮放棄做韓國練習生 怪責隊友張馳豪合唱拖累

蔡愷穎（Lolita）17歲

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》17歲 蔡愷穎 Lolita

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《聲夢傳奇》6位男學員 平均年齡22歲

冼靖峰 曾參加《全民造星II》（22歲）( IG: archie_sin)

冼靖峰（Archie）曾參加過《全民追星II》，但在進入60強後被淘汰，畢業於南屯門官立中學及香港大學，現年22歲，也是大專聯校歌唱比賽的優異選手。（相關文章：《聲夢》冼靖峰Archie《全民造星2》48強止步 曾是200磅喇沙歌王

《聲夢傳奇》參賽者冼靖峰
《聲夢傳奇》參賽者冼靖峰曾參加過《全民追星II》，同姜濤一樣，都曾經係一個200磅肥仔。（圖片來源：冼靖峰IG）

孫漢霖（22歲）

宣傳片中率先讓觀眾聽得到歌聲的唯一男聲，就是孫漢霖（火雞，Steven），原來他是歌唱學校「星格」的學生。

孫漢霖（火雞）是歌唱學校「星格」的學生，去年在「2019勁唱金曲卡拉OK大賽」中獲得冠軍。（圖片來源：星格流行音樂學院 )
孫漢霖（火雞）是歌唱學校的學生，去年在「2019勁唱金曲卡拉OK大賽」中獲得冠軍。（圖片來源：星格流行音樂學院 )

黃奕斌 Hugo 唱得又跳得（20歲）（IG：realybwong

由北京及新加坡讀完書返香港的黃奕斌（Hugo），獲網民大讚靚仔，而且唱得又跳得。

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
黃奕斌今年20歲，在初次登場獻唱的4位參賽者中，獲讚相貌最討好。（圖片來源：無綫影片截圖）

相關文章：《聲夢》黃奕斌Hugo北京讀戲劇 自爆拍拖三次經常被女媾

何晉樂（Rock）夾Band多年（24歲）

何晉樂（Rock，綽號：石仔）夾Band多年，經常作Busking街頭表演，作為主音及結他手，演出經驗豐富。

聲夢傳奇何晉樂IG圖片
24歲 何晉樂（Rock）夾Band多年

林智樂（Felix）17歲唯一四眼參賽者

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
17歲的林智樂Felix 是節目中唯一戴眼鏡的參賽者。（圖片來源：無綫影片截圖）

張馳豪（Aska）年紀最大25歲

《聲夢傳奇2021》參賽者首曝光 15歲炎明熹壓軸唱功最好
《聲夢傳奇2021》張馳豪 25歲

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《聲夢傳奇》節目賣點係採用電影級器材，全4K高清拍攝，配合VR及XR技術，首度製作一部「電影級」的選秀節目；同時配置高級音響設備，提供真正的5.1環迴立體聲，讓觀眾耳目一新！

萬千星輝賀台慶 | 2020 | 聲夢傳奇 | 參賽者 | 首度現身

節目將於1月3日晚首播，無綫官方亦開始每日流出15位參賽者的介紹影片：

聲夢傳奇｜D-8 ：無畏｜

聲夢傳奇 | D-7：爛漫 | 失戀 | 戀愛

聲夢傳奇 第一次召集｜D-6：陌生 Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=plqiSvH0PVw

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