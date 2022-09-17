聲夢傳奇2｜十強首兩回合大戰 Duncan爆肌應戰Jasmine打跆拳減壓
第一輪淘汰賽名單
今晚一集的準決賽十強之戰，賽制以每兩個單位學員為一組，並開始首輪2.5個回合對戰，第12集出場學員分別是：
Jasmine（任暟晴）《這麼近那麼遠》vsSean（文佐匡）《Can’t Stop The Feeling》
Duncan（侯雋熙）《愛你》vsSabrina（趙紫諾）《Rolling In The Deep》
Angel（劉詠彤）《餓狼傳說》vsXiX《Nobody》（第13集播出）
鄭麗莎親授Build肌大法助Duncan提升殺氣
由於比賽已進入白熱化階段，十強學員為爭取決賽席位積極備戰，當中以「怕醜仔」Duncan及大熱之一的Jasmine最有「動感」，二人分別挑戰攀石及跆拳道提升霸氣及減壓。先說台下表現永遠好過台上的Duncan，導師布志綸（Alan）指Duncan其實潛力無限，只是一直未能克服潛藏內心的「恐懼Monster」。
為了幫助Duncan「我超越我」，總監陳奐仁（Hanjin）找來人稱「蜘蛛女」的世界速度攀爬及健美小姐冠軍鄭麗莎（Lisa）對Duncan進行一對一攀石特訓，Lisa更指導Duncan如何操出「最強爆肌Body」增強殺氣。片段所見，除去上衣的Duncan本身爆肌度已接近九成，除了「麒麟臂」夠搶眼，「雄厚」背肌及朱古力腹肌亦相當吸睛，獲Lisa盛讚「Energy好勁」，齋睇Body Condition似是勝算在望。
Jasmine唱張學友金曲Gin Lee教路 出局戰友提點打跆拳減壓
至於想藉跆拳道減壓的Jasmine，則找來昔日戰友Crystal（梁芷菁）齊齊玩，情同姊妹的二人無論拉筋、出拳或踢腿都笑一餐。平日「仙氣」十足、感覺柔軟的Jasmine，不但表現有板有眼，更一下打爆木板，更因而連自己都嚇親，相當Cutie！Crystal事後直指Jasmine私底下確實有「女漢子」特質，還大爆對方「粗魯」黑材料，令Jasmine哭笑不得。
除了爆料，Crystal還講了不少Jasmine的優點，談至二人相處的溫馨點滴時更忍不住數度哽咽，不想哭於人前的二人還因此咿嘩大叫，十分搞笑。聽到好友如此支持自己，Jasmine不忘感激Crystal教曉自己要更樂觀：「任何事佢都搵到一樣好嘢抽出嚟睇，我好多嘢都睇開咗好多，同埋識諗咗好多。」另外「聲夢大魔王」Sabrina、Sean及Angel的備戰方式亦各有特色，當中更有人大派洋蔥。到底Duncan能否克服心魔成功突圍？誰人又會不幸遇上「聲夢大魔王」Sabrina？次次有驚喜的「不死Angel」今趟又能否再創奇蹟？
《聲夢傳奇2》總決賽10月2日舉行 觀眾可以參與投選「傳奇新星」
《聲夢傳奇2》十強已正式誕生，日前大會舉行記者會宣布決賽賽程和賽制，10組學員即將面對激烈的一對一「生死鬥」，最終會選出五強進入總決賽！而總決賽將於10月2日（星期日）直播舉行！觀眾可在投票期間無限次更改投選對象，以最後一次遞交為準。投票將於2022年10月2日 (星期日) 《聲夢傳奇2》決賽節目時段內由主持宣佈投票結束為止 。
《聲夢傳奇2》十強名單
聲夢傳奇2十強｜1. Sabrina 趙紫諾 14歲
一直被封為「大魔王」Sabrina趙紫諾，曾於「多回合PK團戰」中，因聲帶發炎而輸畀Jason陳晉軒。在即將進行殘酷嘅一對一即時淘汰賽，13歲嘅趙紫諾Sabrina以Adele原唱嘅經典歌曲驚艷亮相，人仔細細但氣場令評審陳潔靈都大讚，非常期待佢會有如何的爆發力炸爆舞台呢！
聲夢傳奇2十強｜2. Maggie趙頌宜 20歲
被封「翻版蓮姐」的Maggie趙頌宜是《造星3》冠軍Ben的細妹，在節目播出後不被看好，又試過緊張到甩嘴甩歌詞，聲線被批低沉，而去到導師學員合唱環節，與林二汶邊扭腰邊唱《忘記他》令眾人留下深刻印象，表現突飛猛進！
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聲夢傳奇2十強｜3. Pamela 趙小婷 21歲
參賽初期經常被喻可接炎明熹班之一的大熱，21歲Pamela趙小婷在節目播出已討論度極高，原本正就讀港大醫科，但為參賽追夢選擇暫停學業，而參賽前經常參與街頭busking，又開設個人YouTube頻道翻唱廣東歌，又不時上載自彈自唱片段。
於第11集學員合唱對戰中，與另一「魔王」Janees完美合唱《依然》備受矚目！
聲夢傳奇2十強｜4. Duncan侯雋熙 26歲
被封「攬女王」的 Duncan侯雋熙，克服「尷尬癌」與導師 JW（王灝兒）Sweet 爆對唱《你最珍貴》，雖然Duncan豁出去落力表演，但最終這一局輸了給紅隊Zayden彭家賢與林奕匡的超水準合唱。但Duncan表示感恩自己學會了克服舞台的恐懼，又表示在加拿大辭職回來香港參賽已很值得。
聲夢傳奇2十強｜5. Angel 劉詠彤 23歲
在合唱對戰第一回合，Angel劉詠彤與布志綸合唱暗黑版《網絡安全隱患》令評審另眼相看，之前憑《讓一切隨風》的出色表現獲封「黑馬」；愈戰愈勇的 Angel 換上 Wild 爆全新形象，飆高音部分更唱功大爆發，贏評審大讚「最大進步學員」，資深音樂製作人伍仲衡及黃尚偉分別說：「之前你跳舞多、唱歌就麻麻地,我睇到你下咗好多苦功」、「你自己嘅風格已經走咗出嚟」結果Angel 以 18:7 力壓紅隊的 Sean(文佐匡)+泳兒(Vincy)的《愛如潮水》。
聲夢傳奇2十強｜6.Zayden 彭家賢 26歲
去到第4集，林奕匡隊的Zayden彭家賢唱出《愛與誠》獲得很高評價，又形容他的外形與聲線是「古巨基蘇永康混合體」，當時以23分第一名跑出，平了上一集Sabrina趙紫諾的分數。去到第三輪團戰第四回合的導師合唱環節，Zayden與導師林奕匡Phil合唱《 安徒生的錯 》亦獲得超高評價，與林奕匡完美和音被指是超水準的表現，成功打敗Duncan侯雋熙。
聲夢傳奇2十強｜7. Sean文佐匡 22歲
Sean文佐匡曾赴韓國做練習生，舞功、外型有返咁上下，但原來零自信，綵排期間多番洩氣兼放棄， 令導師泳兒大感頭痛並苦勸 Sean 謂：「Everyone is Special！你唔好再諗其他人喇，唔好去比較，唔好覺得自己愈嚟愈差。」最終泳兒點醒 Sean，在台上又 Rap又跳又唱的他， 每個肢體動作及眼神均自信滿滿，令泳兒看畢忍不住感動爆喊。在第三輪團戰第一回合的導師合唱環節，Sean同導師泳兒Vincy合唱張信哲原唱嘅《 愛如潮水 》，可見泳兒對Sean落足心機栽培。
聲夢傳奇2十強｜8. Janees 黃洛妍 25歲
賽前大熱之一Janees曾赴維也納讀音樂，拉得一手好小提琴，在節目第八集突然轉行跳唱獲負評。但第三輪團戰與總監Hanjin（陳奐仁）合唱《閉目入神》，除聲線與Hanjin完美融合，後段鬥飆高音部分更是聽到令人毛管戙，二人唱到面貼面，相當有火花，亦令評審大嗌好「正」，仲被Hanjin高度評價為「明日之高手」！
聲夢傳奇2十強｜9. Jasmine任暟晴 16歲
Jasmine任暟晴被網民封為「黑馬」，賽前未有如趙小婷、趙頌宜、劉芷君等人氣成為焦點，但早在第一集經Johnny Yim教路下升Key唱《一加一》表現亮眼，亦有網民覺得她有「Chantel 2.0」的感覺，又話佢面形似BLACKPINK Jennie。
在第9集演唱會「年度之歌」環節，演唱古巨基原唱嘅《 歡樂今宵 》，獲得高分勝出，影片在YouTube的觀看次數突破20萬！
聲夢傳奇2十強｜10. XiX《聲夢Junior》6人組合
六位《聲夢Junior》學員以組合XiX名義參賽，包括14歲莊殷玥（Vici）、15歲梁善知（Crystal) 、14歲劉芷君（Aster）、13歲繆昀希Charlotte、15歲鄧曉殷 Kiele和14歲楊秉頤（Caithlin） 。
XiX一直在Eric Kwok的愛將，在上周兩大總監對決中，Eric Kwok為配合XiX挑戰跳少女舞步扮可愛，表演歌曲《重口味》，最終落敗。節目播出後，Eric Kwok更被指盲捧XiX惹觀眾不滿。而且整個表演更惹來網民負評，呢場父女檔演出，完全將XiX跳得唔唱得的缺點表露無遺，更被指賽制根本就不公平。
XiX 6位成員在第一集演唱側田原唱嘅作品，星級評審舒文，為教女團XiX唱歌竟然激動到跌落地下？！舒老闆咁樣不惜「瞓身」指導點樣唱好《 命硬 》：
期待決賽!
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