聲夢傳奇2｜十強首兩回合大戰 Duncan爆肌應戰Jasmine打跆拳減壓

《聲夢傳奇2》今晚將在翡翠台8點半播出第十三集，十強學員將施展渾身解數，爭奪決賽最終五個席位，賽制以每兩個單位學員為一組，進行一對一即時淘汰，勝出者將角逐「傳奇新星」殊榮，並將10月2日（周日）晚八點半進行決賽在觀眾面前現場鬥法！