聲夢傳奇2｜大熱趙小婷被JW狠批太端莊 任暟晴獲C君讚：Rap得好過陸永

《聲夢傳奇 2》經過三輪淘汰賽後，接下來將進行首輪團戰，紅隊及藍隊連續3集進行多回合 PK 賽，最終累計燈數較的少一隊需淘汰一名學員；假若兩隊累計燈數最終超過五十盞，輸的一方需再額外淘汰一名學員，賽制愈來愈殘酷。