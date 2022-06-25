聲夢傳奇2｜16歲Jasmine攰到喺廠瞓著 Gin Lee深夜發功肉緊教唱《玉蝴蝶》
16歲Jasmine忙到冇時間練歌
今年16歲的Jasmine任暟晴曾被網民話過撞樣游嘉欣與Chantel姚焯菲，《聲夢傳奇2》剛開始已備受關注，加上她曾介紹自己3 歲開始學唱歌，年紀輕輕已經聲樂8級，所以觀眾非常期待這位睇得又唱得的選手。Jasmine獲Gin Lee李幸倪挑選入隊，可惜她功課忙到連聽message都冇時間，更見到她身穿校服，手拿作業到錄影廠排練，仲攰到隨時瞓著。
即聽Gin Lee唱《玉蝴蝶》：
Gin Lee內緊到失眠 深夜爆汗教路
Gin Lee自《聲夢1》的時候已出名時「進擊的」，她認為Jasmine「未撇甩 13 年嘅古典唱法」，加上功課繁重連聽自己訊息都冇時間。Gin Lee肉緊到失眠，有一晚半夜兩點幾親自己拍片教路，希望Jasmine「吸得幾多得幾多」。片中見到Gin Lee唱《玉蝴蝶》唱到爆晒汗，加入不同技巧令歌曲變得豐富。片中Gin Lee謙虛跟Jasmine說：「我都係啱啱學呢首歌，如果有撻Q就當聽唔到啦！」事後Jasmine感激Gin Lee用心教導，會逐句細節去一齊執。
Jasmine就讀赤柱聖士提反書院
Jasmine樣子甜美又唱得自然吸引到覲眾的目光，佢咁唱得原來係因為3、4歲就開始學唱歌，年紀輕輕已經ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級。Jasmine開始上位後，就連她就讀的赤柱聖士提反書院合唱團IG都有post佢張相，直頭變成生招牌。
Jasmine人靚聲甜 撞樣Chantel+游嘉欣
Jasmine在《聲夢傳奇2》中表現亮眼，被網民大讚人靚聲甜，有網民說她似師姐Chantel姚焯菲，亦有說過她面似韓國女團BLACKPINK的Jennie，不過暫時呼聲最高是覺得她似22歲「A0小花」游嘉欣，有網民更好好心機並列相片讓大家比較。
你又覺得Jasmine似邊個？
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