聲夢傳奇2｜Maggie趙頌宜孖導師二汶邊扭腰邊唱《忘記他》
聲夢傳奇2｜第三輪團戰—Maggie趙頌宜對戰大魔王Sabrina
今周(9/3)將播出的第 11 集，由郭偉亮（Eric）率領的紅隊及陳奐仁（Hanjin）率領的藍隊將進入第三輪團戰—合唱對戰。合唱對戰共分6個回合進行，包括4個回合的導師合唱對戰、1個回合的學員合唱對戰及1個回合的兩隊代表合唱對戰，最終落敗一隊需淘汰兩個單位學員。
聲夢傳奇2｜Maggie趙頌宜衝破「一碌木」台風
在二汶的超吸睛開場下，Maggie 終擺脫「一碌木」台風，一邊扭腰一邊唱出《忘記他》。Maggie 的亮眼演出就連 Eric 也為之讚嘆：「二汶真係將 Maggie 開咗出嚟！(意指:釋放咗 Maggie)」二汶則感恩謂：「佢衝破自己可以郁已經好好。」對於紅藍兩隊實力之戰，評審們似乎亦相當頭痕，電台 DJ 鄭啟泰：「我今日要揀一粒星嘅話，都要諗好耐……」果然勢均力敵。
聲夢傳奇2｜Maggie趙頌宜一入廚房即「脫胎換骨」
除了台上對疊、兩位學員台下備戰亦十分精彩。上集因忽然高歌《數波波》掀起網民關注的Maggie，繼續大晒幽默貪玩本色以及其他專長。Maggie 於對戰開始前邀請藍隊吃飯，更親自買餸兼下廚。雖然怕生保的Maggie買餸時要Angel 幫拖負責溝通，不過一入到廚房即「脫胎換骨」，除了一秒肥媽(Maria Cordero)上身、邊煮邊唱「嘥氣~世事多變……」，其獨力炮製的美食亦令所有人眼前一亮，當中「聲夢排骨」及「傳奇雞翼」更是讓眾人回味無窮，JW王灝兒邊吃邊大讚：「一定勁多人想追你囉，出得廳堂又唱到歌。」嚇得Maggie「尷尬癌」發作：「我哋轉個話題吖。」
常見問題
Maggie趙頌宜原來最擅長不是唱歌?
除了台上對疊、兩位學員台下備戰亦十分精彩，Maggie 於對戰開始前邀請藍隊吃飯，更親自買餸兼下廚，獲導師們大讚……詳見：趙頌宜孖導師二汶邊扭腰邊唱
《聲夢傳奇2》趙頌宜為何被封「翻版蓮姐」？
19歲趙頌宜與《聲夢》師姐林君蓮很相似，哥哥是ViuTV《全民造星III》冠軍⋯⋯詳見：19歲趙頌宜猛料身世