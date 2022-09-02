聲夢傳奇2｜Maggie趙頌宜孖導師二汶邊扭腰邊唱《忘記他》

《聲夢傳奇2》自第一季開始，導師學員合唱是觀眾最期待環節，今集共有兩個回合合唱對戰！被喻為藍隊「後起之秀」的Maggie趙頌宜，將會對戰大魔王Sabrina（趙紫諾）。之前憑與師姐林君蓮合唱《黑色柳丁》、令人留下深刻印象，今次夥拍導師二汶合唱亦絕不失禮！