聲夢傳奇2｜Sabrina趙紫諾首度挑戰廣東歌 與Gin Lee合唱《先哭為敬》
聲夢傳奇2｜第三輪團戰—合唱對戰
今周(9/3)將播出的第 11 集，由郭偉亮（Eric）率領的紅隊及陳奐仁（Hanjin）率領的藍隊將進入第三輪團戰—合唱對戰。合唱對戰共分6個回合進行，包括4個回合的導師合唱對戰、1個回合的學員合唱對戰及1個回合的兩隊代表合唱對戰，最終落敗一隊需淘汰兩個單位學員。
聲夢傳奇2｜大魔王Sabrina首度挑戰廣東歌
今集亮點是有「聲夢大魔王」之稱的 Sabrina，與藍隊「後起之秀」Maggie 的對戰。Sabrina雖然唱功一直備受讚好,但她依然未見鬆懈、先後挑戰打鼓及不擅長的跳唱「我超越我」。這集 Sabrina 將挑戰最大弱點「廣東話」，首度在《聲夢 2》舞台獻唱廣東歌。雖然咬字仍有待改善，但歌詞中一些容易出現懶音的字眼包括「光」及「生」等均 Handle 得不俗，Gin Lee事後大讚 Sabrina 很努力，及花了很多時間準備廣東話，總監 Eric 則大感安慰:「咁嘅壓力下都可以唱到廣東話!」
聲夢傳奇2｜Gin Lee教路睇新聞練廣東話發音
Sabrina獲Gin Lee邀請到狗Café鬆一鬆，為了幫助 Sabrina 擺脫「滿腦子唔可以出錯」的思想，Gin Lee親授Sabrina 放鬆之道，希望她不要如此著重輸贏：「過咗幾年之後，冇人記得你唱《人質》時攞幾多分，佢哋只會記得你有冇感染力。」Gin Lee又與Sabrina探討如何學好廣東話：「你可以試吓睇新聞練發音，因為悶呀，咁就唔使驚畀內容 distract 咗。」Gin Lee又指Sabrina私下十分可愛活潑，更經常「跳掣」。
常見問題
Sabrina趙紫諾自小就係「音樂神童」？
趙紫諾係23位學員中履歷最強的一個，是位音樂神童，從小學習鋼琴，兼考獲多個專業演奏文憑⋯⋯詳見：Sabrina趙紫諾猛料背景
Gin Lee建議Sabrina透過咩方式學好廣東話？
Sabrina獲Gin Lee邀請到狗Café鬆一鬆，Gin Lee又與Sabrina一同探討如何學好廣東話，Gin Lee又指Sabrina私下經常「跳掣」……詳見：Sabrina趙紫諾首度挑戰廣東歌