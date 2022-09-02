聲夢傳奇2｜Sabrina趙紫諾首度挑戰廣東歌 與Gin Lee合唱《先哭為敬》

《聲夢傳奇2》自第一季開始，導師學員合唱是觀眾最期待環節，今集共有兩個回合合唱對戰！大魔王Sabrina（趙紫諾）將與導師Gin Lee合唱鄭欣宜的歌曲《先哭為敬》，一直廣東話未講得好的Sabrina，今次有Gin Lee教路會不會突飛猛進呢？