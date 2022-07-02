聲夢傳奇2｜Zayden被封「古巨基蘇永康混合體」 Vivian初試性感跑出
「古巨基蘇永康混合體」幫男學員爭口氣
林奕匡隊的Zayden彭家賢今集唱出《愛與誠》，剛巧評審張佳添當年唱呢首歌嘅demo，所以熟悉歌中的細節，即使他向來嚴格亦給予Zayden很高評價，又形容他的外形與聲線是「古巨基蘇永康混合體」，而且開始有自己風格。Zayden獲評審一致讚好，以23分第一名跑出，平了上一集Sabrina趙紫諾的分數。
陳奐仁勞氣批Sean：你自己瀨自己呀！
泳兒隊的Sean文佐匡跳唱《Why You Gonna Lie》，他曾到韓國受訓，他形容自己「跳舞學叻過唱歌」，比賽前幾日才為表演加入舞步。表演後他自爆唔記得歌詞，評審陳奐仁忍唔住說：「我覺得好可惜，喺台上面失誤係正常㗎，但你唔可俾人知你嘛！依家你自己瀨自己呀！」最後以19分不過不失晉級。
Desta李茵彤唱《屈機》炒車出局 布志綸：緊張過對自己個仔
布志綸隊的Desta李茵彤唱《屈機》，Alan直言對住佢緊張過對住個仔。他努力希望Desta能表演得更放，建議她彈結他讓評審睇多啲嘢。可惜音準不穩定，而且唱快歌沒有律動感，最終只得8分被淘汰。
Gin Lee學員Vivian初試性感
Gin Lee隊的Vivian江廷慧唱《Dangerous Woman》，Gin Lee見她著「豆零踭」站不穩影響發揮，特意送上戰靴。Vivian經Gin Lee教導及戰靴加持後發揮出水準，邊唱邊跳性感舞步，最終以22分高飛晉級。
Nicole蕭呈謙被讚有星味
Nicole蕭呈謙以候補學員姿態入圍《聲夢傳奇2》，賽前被Eric Kwok話「樣又普通聲又普通」，不過經林二汶教導後克服四面台的恐懼順利晉級。而評審之一徐浩更大讚她是目前眾多參賽者中，最有歌手氣息的一位。
第四集歌單:
Gin Lee（李幸倪）隊 – Vivian江廷慧《Dangerous Woman》
JW（王灝兒）隊 – Timoth陳昊廷《你瞞我瞞》
泳兒（Vincy）隊 – Sean文佐匡《Why You Gonna Lie》
布志綸（Alan）隊 – Desta李茵彤《屈機》
林二汶（Eman）隊 – Nicole蕭呈謙《You Raise Me Up》
林奕匡（Phil）隊 – Zayden彭家賢《愛與誠》