聲生不息｜《好歌獻給你》 MV公開 74歲林子祥領兩地歌星重新演繹1979年舊歌

逢香港回歸 25 年及 TVB 55 周年台慶，無綫電視(TVB)與 芒果 TV 攜手合辦、聯同《我是歌手》原班人馬，組成頂尖製作團隊，誠意炮製音 樂節目《聲生不息》作為獻禮，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演 繹港樂經典，為觀眾源源送上家傳戶曉的經典金曲。萬眾期待的《聲生不息》即將 於翡翠台矚目登場。