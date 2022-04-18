聲生不息｜《好歌獻給你》 MV公開 74歲林子祥領兩地歌星重新演繹1979年舊歌
逢香港回歸 25 年及 TVB 55 周年台慶，無綫電視(TVB)與 芒果 TV 攜手合辦、聯同《我是歌手》原班人馬，組成頂尖製作團隊，誠意炮製音 樂節目《聲生不息》作為獻禮，召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演 繹港樂經典，為觀眾源源送上家傳戶曉的經典金曲。萬眾期待的《聲生不息》即將 於翡翠台矚目登場。
《聲生不息》4月24日首播 宣傳鋪天蓋地
無綫公開《好歌獻給你》MV 之餘，還有各歌手一分鐘個人宣傳片、談及對經典金曲及演藝人生的個人感 受。歌手一分鐘個人宣傳片陸續在翡翠台反覆播影，而 TVB 多過網上平台亦已經網上發布。
《聲生不息》繼率先發布一系列官宣海報後，再隆重其事邀來兩地多位紅星歌手， 攜手獻唱由羅文原唱的經典歌曲《好歌獻給你》，由林子祥、葉蒨文、李克勤、楊 千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克、炎明熹、曾比特、 安崎、單依純及魔動閃霸（排名按出場序）重新演繹，該歌曲 MV 今日於翡翠台首播。眾歌手以扣人心弦的歌聲唱出經典，充份展現了歌曲優美的 旋律及歌詞中「歌聲飄送千千里不計距離」。
安崎 158cm 成功攝位搶fo
MV中站在炎明熹旁邊的，是現年25歲重慶歌手安琠ANQI，4年前出道，身高158cm ； 女子音樂組合Hickey喜祺及THE9的成員兼隊長。十六組嘉賓中，最年輕的參賽歌手正是來自香港的炎明熹(17歲)，另外還有來自重慶的安崎(25歲)及浙江單依純(20歲)，安崎本名為陳雅馨，2歲開始學習舞蹈出道4年做過女團團長；單依純則是「2020中國好聲音」冠軍。
除了158cm身高外，安崎嘴邊的「美人痣」都係個人標記：
《聲生不息》歌手平均年齡40歲
《好歌獻給你》MV由林子祥帶領，平均年齡40歲：
林子祥(74歲)、葉蒨文(60歲)
李克勤(54歲)、楊千嬅(48歲)
李健(47歲)、林曉峰(51歲)
李玟(47歲)、周筆暢(36歲)
毛不易(27歲)、劉惜君(33歲)
炎明熹(17歲)、曾比特(28歲)
安崎(25歲)、單依純(20歲)
馬賽克樂隊、魔動閃霸樂隊
歌手翻唱舊歌《好歌獻給你》 係羅文1979年作品
原曲係羅文1979年的作品，改編自西城秀樹的《Blue Sky Blue》（ブルースカイブルー）由馬飼野康二作曲，鄭國江作詞。最早收錄於1979年百代唱片公司推出的專輯《好歌獻給你》之中。