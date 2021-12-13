聲生不息｜出賽名單曝光 傳林二汶入圍港版《我是歌手》 晉級可返內地作賽
文：東方新地 ｜圖：[email protected] 、[email protected]林二汶 Eman Lam
《聲生不息》入圍名單曝光
由「首席創意官」王祖藍促成，無綫與內地芒果TV合作，聯同《我是歌手》原班人馬製作的音樂比賽《聲生不息》，專門招募新晉及現役歌手參賽比試歌藝。日前有報道指《聲生不息》正進行秘密拍攝工作，並爆出一份入圍歌手名單，當中包括炎明熹、吳業坤、Supper Moment、曾比特、林欣彤、谷婭溦、泳兒、許靖韻、糖妹等等已順利入圍，而近期最具爭議，因出席無綫台慶被指食兩家茶禮的林二汶亦被指有份入圍。
林二汶如晉級將返內地作賽
消息指秘密拍攝《聲生不息》當日，由下午開始一眾入圍歌手已陸續到達現場準備，節目錄影至晚上11時才完成。有指被網民批評「食兩家茶禮」的林二汶亦有到場拍攝，如她今次能順利晉級將有機會返內地演出，與全國其他選手進行對壘。林二汶入圍消息傳出後，再惹來不少網民在討論區圍攻！
林二汶現身獻唱賀台慶
早前在《萬千星輝賀台慶》中「女星勁歌熱舞賀台慶」環節，一眾女歌手輪流獻唱過去《勁歌金曲》最受歡迎女歌手的金曲，期間驚見ViuTV常客、已有一段日子未有在TVB亮相的林二汶也有出席獻唱。
網友留言：對你失望！食兩家茶禮
有不少網友看到林二汶現身TVB台慶並獻唱後，紛紛到二汶的IG留言，並表示：「鋪排得幾好啊，等演唱會賣哂飛先去垃圾台慶生，之前係好唔開心買唔到飛，而家係覺得好彩我買唔到飛，拜拜林二汶。」、「你一直係我最愛的女歌手，除左你嘅音樂你嘅態度，骨氣都係我最respect，今見到報道話你上cctvb？！我真心唔明，上音樂節目都算，但點解會係台慶呢？！….好傷心失望丫」、「收咗幾多錢上去垃圾台台慶啊？最喜愛女歌手」、「我對妳非常之失望」、「因為viutv造星而令到大家喜愛你，帶俾你一個女歌手獎，到最後你居然走去人人喊打嘅隔離台賀壽⋯只有一句：觀眾捧得起你，都可以捧返你落黎⋯」
投訴蔓延至討論區
隨後亦有網友在連登討論區內開帖與眾人討論，指對林二汶大感失望，亦不明白為何要出席台慶：「無啦啦走去TVB自降身價 不了」、「當日覺得二汶好有義氣，有人唔做 去返做狗」，亦有人為二汶平反：「係香港做藝人慘過食三舊屎」、「你養佢？」
開LIVE解釋上TVB原因
林二汶因現身TVB台慶並獻唱引發一連串網上罵戰之後，二汶曾透過Facebook Live開腔回應並解釋自己上TVB的原因，強調心「音樂無分邊界」是自己的信仰：「其實我做咗廿年音樂，我一直都好相信，音樂係應該冇分國界，無分任何嘅邊界，因為音樂本來係應該要嚟溝通，而唔係孤立，我哋其實一直追求緊係百花齊放，唔係咩？我今年開咗自己嘅音樂教室，我想嘗試傳遞一個訊息，就係音樂應該係冇分邊界，應該一心只為音樂嘅發展，如果我分得咁清，咁我教出嚟嘅學生，唔係會墨守成規同故步自封咩？我哋做音樂嘅人，我教出嚟嘅學生，我希望佢哋明白一個訊息，音樂係應該懂得海納百川。」對於二汶的解釋，網民同樣有讚有彈，有些非常支持二汶的信仰，但當中仍有不少網民堅持不應食「兩家茶禮」。
即睇網民留言：
新歌講「清水」
日前林二汶推出了一首新作品：並表示用清水去退散骯髒：「面對自己，最需要的就是時間。等時間過，就是經歷過程中最難過的部份。 這首歌，就是這樣一個心路歷程。 我的說話就來到這裡，餘下的時間，是屬於你和這首歌的私人時間。 留待時間去成全，凡事都有定期。 祝好。 二汶 上」
不少網民對二汶現身TVB感到失望，認為她應該飲水思源，回去ViuTV撐節目。