聲生不息｜51歲林曉峰歌手身份認證 內地奪「最受歡迎男歌手」
TVB與內地芒果TV合作的音樂節目《聲生不息》於內地大受歡迎，捧紅香港樂壇新星炎明熹（Gigi）與曾比特等。日前惠州舉行《新音樂榜2022原創嘉年華》頒獎典禮，炎明熹、林曉峰（阿Lo）、曾比特因《聲生不息》極佳的表現而奪獎。
51歲林曉峰終於獲「歌手身份認證」
51歲林曉峰日前終於得到人生首個音樂獎項，在日前惠州舉行的《新音樂榜2022原創嘉年華》中，奪得「最受歡迎舞台演繹男歌手」。林曉峰一開始以歌手身份參與《聲生不息》時不獲網民認同，覺得他只是「獎門人主持（獎長）」，留言表示「搲晒頭」，早前他翻唱張國榮哥哥金曲《今生今世》時更被負評。林曉峰至今仍未有一首個人原創歌曲，表示獎項對他是一個重大肯定。他獲獎後即場獻唱《寂寞的男人》自言出道以來一直喜歡唱歌，同時粉絲預告即將會有第一首原創歌，希望繼續在樂壇發展。
炎明熹失女歌手獎粉絲失望
炎明熹、曾比特奪「年度榮譽新人獎」，而沒有參加《聲生不息》的姚焯菲亦奪得「年度我最喜愛新人獎」。炎明熹雖然未能到現埸參與頒獎典禮，但亦有透過影片多謝粉絲，以「TVB的炎明熹」自居，說：「各位粉絲好，我是TVB的炎明熹，感謝新音樂榜組委頒發這個獎項給我，由於疫情關係和工作的原因還不能到現場，希望能很快跟大家見面，約定你們！」唔少粉絲有留言表示失望，因為炎明熹只獲新人獎而失落女歌手獎。
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