聲生不息｜51歲林曉峰歌手身份認證 內地奪「最受歡迎男歌手」

TVB與內地芒果TV合作的音樂節目《聲生不息》於內地大受歡迎，捧紅香港樂壇新星炎明熹（Gigi）與曾比特等。日前惠州舉行《新音樂榜2022原創嘉年華》頒獎典禮，炎明熹、林曉峰（阿Lo）、曾比特因《聲生不息》極佳的表現而奪獎。