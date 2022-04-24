聲生不息｜炎明熹以一敵二撼贏內地組合 首集積分力壓楊千嬅、李玟
《聲生不息》比賽賽制
兩隊歌手每輪將進行一對一 PK 賽，「金曲出品團」（即現場觀眾）將在每位歌手出場前，根據各人獻唱歌曲賦予期待值，每輪勝出歌手將獲得該輪所有觀眾給出的期待值，經過八輪 PK 賽，全場累積期待值更高隊伍，將成為該集獲勝隊伍，並會赢得與出品團共唱觀眾選擇金曲機會，而首集將有三首歌曲被選入「港樂時代唱片」。
炎明熹以一敵二撼贏男子組合
炎明熹在首集第三個出場，力敵內地組合「魔動閃霸」，炎明熹演唱的《蜚蜚》期待值雖然僅得2分，遠低於對方，但賽前，節目組特別準備了片段向觀眾介紹炎明熹，片段中還有張學友、譚詠麟、莫文蔚等前輩對她高度評價。
炎明熹一開聲已分勝負
炎明熹今次獻唱已故香港女歌手陳僖儀作品《蜚蜚》，出場前更謙稱自己是負責「讓賽」，但獲製作組稱為「TVB 的驕傲」的她，一獻聲便成功懾住全場聽眾心靈，以動人歌聲穿透了聽眾的靈魂，無論是前半部分的「氣聲」演唱，或是中段 的激昴動人位，炎明熹均唱出了超強感染力；現場所有歌手及聽眾無不嘖嘖稱奇，就連坐在後台的李克勤亦忍不住開口讚嘆：「真假音用得蠻好」。連網民都被炎明熹感動了，紛紛表示：「炎明熹真是實力派」、「第一次認識炎明熹，聲音好好聽」、「炎明熹好叻啊」等。
炎明熹排第三分數高過楊千嬅？
最後炎明熹以56%的投票值魔動閃霸，雖然首場比賽結果未於第一集播出，但有網友曬出最終投票，炎明熹在8位女歌手中位列第三，甚至高過楊千嬅同李玟。不過有網民就表示，楊千嬅對陣的是內地資深歌手李健，不敵對方未獲分數亦非常合理！
曾比特首集成全場排名第 一
曾比特今次所獻唱的《初戀》是香港 80年代歌手林志美主唱歌曲，1996年經典電影《食神》為了配合劇情，曾邀請戲中飾演「火雞姐」的莫文蔚重新錄製，並於電影內播出。雖然曾比特頂著一個爆炸頭，但演繹起這首充滿少女情懷的歌曲完全零違和，充份演繹了期待戀愛的粉紅氣泡，加上別具實力的雄厚聲線、帶出輕鬆甜蜜感的舞蹈節奏及尾段假音完美無瑕Round Up，成功將現場氣氛炒熱！首度在內地節目大展歌喉的曾比特，由於表現亮麗成焦點，就連他的「爆炸頭」亦成主持及歌手們熱議對象，曾比特在台上笑言由於頭髮體積龐大，以致拍照及錄影期間都要相當小心，更被製作組視為「頭」號注意 人物，相當搞笑。最後《初戀》勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第 一」金曲，並成為首集首位入圍港樂時代唱片的歌手。
全體大合唱《海闊天空》
最後一Part，所有歌手亦都拋開比賽嘅束縛，全體女參賽歌手一齊以廣東話大合唱《海闊天空》，仲非常之熱血呀！
比賽第二，右誼第一咁話喎！