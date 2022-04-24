聲生不息｜炎明熹以一敵二撼贏內地組合 首集積分力壓楊千嬅、李玟

由TVB獲芒果 TV 邀請協製的《聲生不息》，節目於 4 月 24 日八點半翡翠台矚目登場，播放兩小時香港版。首集兩位香港新生代唱將曾比特（Mike）及炎明熹（Gigi）依然憑藉出色表現成功突圍，曾比特更憑《初戀》勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第 一」金曲。