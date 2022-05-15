聲生不息｜炎明熹與抗疫護士媽媽合唱即淚崩 曾比特過檔女子組成搶手貨
母親開腔獻唱 炎明熹即眼紅滿眶淚水
炎明熹（Gigi）自參與節目後在內地人氣急升，微博粉絲人數已由原本的6萬急上升至逾33.4萬。從小就與家人分隔兩地生活的她，與地歌手劉惜君合唱《念親恩》，全程不但感情豐富、且和音和演唱技巧均是相當穩定。
另一驚喜就是劉惜君透露歌曲開場的《月光光》童謠部分，是由Gigi母親獻唱，又指《念親恩》是Gigi想送給父母的禮物，Gigi即時眼睛一紅，忍著滿眶淚水把頭向後仰，可愛、感性又堅強的舉動令全場觀眾為之感動。主持人王祖藍亦大讚炎母很有愛：「Gigi媽媽係抗疫護士，醫院有部機器由佢媽媽負責，如果佢媽媽離開，機器就唔夠人操作，所以佢媽咪一直謹守崗位，亦因為咁佢哋一直分隔兩地。」
曾比特人氣急升 以極高票數過檔女子隊
憑實力踏上舞台的曾比特，因人氣急升而成為「搶手貨」，以極高票數過檔女子隊，兩隊成員輪流以愛情、親情、友情等不同愛的故事唱出六首歌曲，林子祥、馬賽克樂隊《愛情陷阱》VS曾比特、安崎《夏日傾情》，當中以曾比特與林子祥的「父子對決」亦甚具話題性，林子祥更搞笑謂事前叮囑Mike不要唱得太好：「否則回家要打屁股」。雖是首度合作，但Mike與安崎相當合拍，二人獻唱時還自動加入不少甜蜜互動，頭貼頭之餘、更大跳貼身舞，畫面唯美、浪漫又有睇頭。
楊千嬅被嫌老 發揮搞笑本色化尷尬
楊千嬅與周筆暢、單依純合唱《高山低谷》時有台型兼功架十足，不過祖藍就用「三代歌手」來形容千嬅，千嬅即時「眼都凸埋」：「我們沒有距離很遠呀。」之後再厲眼望向祖藍笑謂：「我不承認！」祖藍見狀即補鑊指是「兩代半」，千嬅聞言再發揮大笑姑婆本色謂：「這個比較好，舒服一點。」爆笑全場。
網友嫌歌單老 力撐曾比特北上闖血路
節目的新力軍不僅有炎明熹與曾比特等，不過節目選的歌大都已經是舊歌，不少網友都覺得歌太老，笑指節目似足《流行經典50年》，而造星仔出身的曾比特，早前則被網友指他是「二五仔」，被ViuTV捧紅後過檔幫無綫，不過有網友力撐他的決定正確，不然只會被MC張天賦一直被壓下去。
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