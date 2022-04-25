聲生不息｜炎明熹翻唱陳僖儀《蜚蜚》一日破23萬點擊 力壓其他香港歌手
炎明熹（Gigi）現身TVB與芒果TV合辦音樂節目《聲生不息》，節目於昨晚（4月24日）首播，重溫影片上傳至今不足24小時，炎明熹翻唱陳僖儀經典作品《蜚蜚》點擊次數超過23萬次，力壓一眾香港歌手。
炎明熹得寵獲節目組大讚：TVB的驕傲
炎明熹年僅17歲星途可謂一帆風順，在《聲生不息》中獲校長譚詠麟力讚「香港樂壇十年來難得的歌手」，節目組又稱她為「TVB的驕傲」；李克勤聽她演唱時又讚她真假音用得好，回到台下李玟Coco又跟她攬攬打氣，深得前輩們喜愛非常得寵，就連楊千嬅聽過她的歌聲後，也冷冷說了一句：「很漂亮她的聲音。」
網民直指：tune到過晒龍
在節目中獲大讚，但網民又持另一方面意見：「有和音有tune，點樣聽得出唱成點」、「tune到過晒籠」、「是但啦，呢啲節目修音修到Sita再世都仲得，零興趣」。又有網民將Gigi與同賽的內地歌手單依純比較，直言：「單依純老師真係好過佢好多」；又將她與曾翻唱《蜚蜚》的Mag林欣彤比較，更以專業角度分析二人唱功。
炎明熹出道一帆風順
炎明熹去年參加TVB《聲夢傳奇》成三料冠軍出道，緊接推出個人作品《真話的清高》成為三台冠軍歌，更於2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮拿下「叱咤樂壇生力軍女歌手」銀獎。Gigi備受力捧，於首集《聲生不息》突圍，節目組更稱她為「TVB的驕傲」，風頭一時無兩。
有機會與李克勤師徒對決成亮點
雖然前輩對炎明熹非常受落，但有機會是「先禮後兵」的操作，事關《聲生不息》賽制將參實歌手分開男、女隊進行比賽，所以《聲夢傳奇》中「最受歡迎奶爸」李克勤有機會與炎明熹進行師徒對決，這張牌有機會成為節目收視的關鍵。