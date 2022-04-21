聲生不息｜節目未出街已勁賺7億 炎明熹獲封「G.E.M.2.0」反而令網民擔心

聲夢人氣王炎明熹（Gigi）近日加入《聲生不息》將與香港及內地殿堂級歌手重新演繹港樂經典，4月24日再一次在比賽台上綻放歌喉。最近仲有消息指《聲生不息》未開播已經吸金7億，炎明熹為拼博事業更暫時放低書包先賺學費！還被網民封為「G.E.M.2.0」。