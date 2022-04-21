聲生不息｜節目未出街已勁賺7億 炎明熹獲封「G.E.M.2.0」反而令網民擔心
《聲生不息》已吸7億
《聲生不息》的陣容非常寵大，除了兩大主持王祖藍及何炅均屬中、港大卡士之外，參賽歌手更是誇張，包括有林子祥、葉蒨文、李克勤、楊千嬅、李健、林曉峰、李玟、周筆暢、毛不易、劉惜君、馬賽克、炎明熹、曾比特、安崎、單依純及魔動閃霸（排名不分先後）。據近日有報道所指，原來《聲生不息》在節目未播出已經有特強吸金力，不少知名品牌爭相贊助，當中包括飲品、電訊商、購物平台等都有參與，合計約吸6億元人民幣（約7.4億港元）贊助費。
睇睇《聲生不息》陣容：
炎明熹被捧為「G.E.M. 2.0」
日前炎明熹在《聲生不息》的官方微博上分享個人介紹短片，其聲勢和受歡迎程度曾一度超越一眾前輩例如楊千嬅以及李克勤等，而且網民對她的期望值亦非常之高，還將她與近年在內地走紅的鄧紫棋（G.E.M.）比較，認為她有機會成為「G.E.M. 2.0」，好似當年她在《我是歌手》中一炮而紅。
網民擔心炎明熹荒廢學業
雖說炎明熹在內地依然有一定人氣，但說到底17歲的炎明熹仍然未畢業，而且早前香港因為疫情關係而「休學」的亦完結，5月10日起需要全面恢復面授課堂，未知炎明熹能否如期上學，令不少網民擔心她會因為北上衝刺事業而荒廢學業，到最後得不償失！其實早於今年2月，報道曾指王祖藍勸炎明熹休學北上發展，當時已經惹來不少批評並反感，紛紛表示：「叫個15歲（17）嘅妹妹休學去參加歌唱節目會唔會太過份？」、「高中學歷都冇，咁早休學會累佢一世」、「冇內涵唔讀書沉澱吓，好快會玩完」等等，但亦有網民持相反意見，力撐「有機會梗係上，讀書幾時都得」，又有網民指責王祖藍係「反骨仔」、「一早部署好返舊公司撬人走」等。
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炎明熹 Gigi 原名姓王 13歲已奪歌唱比賽冠軍
有成熟唱腔的炎明熹只有1歲，據了解，炎明熹在油塘區就讀女子中學，與父母分隔兩地，GiGi原名「GiGi Wang」王佳恩，父母熱衷唱歌，經姑丈指導入行，自小熱衷歌唱表演的Gigi，在參加聲夢之後才改名，2018年，年僅13歲的 Gigi Wang曾在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中勇奪少年組冠軍、「Singing Fighter 中學大專歌唱比賽」中學組團體冠軍、「觀塘區聯校歌唱比賽 ECHOES」季軍⋯⋯
炎明熹父母均為內地人
在香港出世的炎明熹，家中有一個比她細4歲的弟弟和細8歲的妹妹，父母是內地人，所以自小跟姑媽姑丈一家一起生活，炎明熹姑丈是促成她入行的主要原因。由於自小已來港生活，炎明熹只有在放長假期才可以回內地與父母團聚，自去年爆出肺炎封關後，她已有一段長時間未見父母和弟妹，所以在得到冠軍時禁不住表達長期分隔的思念，與到場的親人都哭了出來。
聲生不息丨炎明熹丨歌手獨白宣傳片丨
聲生不息｜4月24日首播同晚硬撼ViuTV《Chill Club》年度頒獎禮
由王祖藍促成，無綫及內地芒果TV合作打造的音樂比賽《聲生不息》，將於4月24日首播，日前進行秘密拍攝並爆出入圍名單，有傳早前因出席無綫台慶被指「食兩家茶禮」的林二汶，最後並未有出現於參與歌手名單。而同晚ViuTV將會舉行《CHILL CLUB年度推介21/22》頒獎禮，兩台同日對撼！
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