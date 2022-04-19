聲生不息｜炎明熹Gigi參賽登熱搜！原名姓王背景起底 15歲聲夢奪冠
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炎明熹 Gigi 原名姓王 13歲已奪歌唱比賽冠軍
有成熟唱腔的炎明熹只有15歲，據了解，炎明熹在油塘區就讀女子中學，與父母分隔兩地，GiGi原名「GiGi Wang」王佳恩，父母熱衷唱歌，經姑丈指導入行，自小熱衷歌唱表演的Gigi，在參加聲夢之後才改名，2018年，年僅13歲的 Gigi Wang曾在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中勇奪少年組冠軍、「Singing Fighter 中學大專歌唱比賽」中學組團體冠軍、「觀塘區聯校歌唱比賽 ECHOES」季軍⋯⋯
炎明熹父母均為內地人
在香港出世的炎明熹，家中有一個比她細4歲的弟弟和細8歲的妹妹，父母是內地人，所以自小跟姑媽姑丈一家一起生活，炎明熹姑丈是促成她入行的主要原因。由於自小已來港生活，炎明熹只有在放長假期才可以回內地與父母團聚，自去年爆出肺炎封關後，她已有一段長時間未見父母和弟妹，所以在得到冠軍時禁不住表達長期分隔的思念，與到場的親人都哭了出來。
聲生不息丨炎明熹丨歌手獨白宣傳片丨
炎明熹 Gigi 原名姓王 改名轉髮型為入行
原名王佳恩的炎明熹，初中年代（2018年開始）已在不同歌唱比賽奪獎，在參加聲夢之後才改名炎明熹，由於她是「星格流行音樂學院」的學員，過往有不少參賽及得獎的照片都可以在音樂學校面書中看到：
炎明熹演唱《沒有你還是愛你》攀上Youtube熱門獲好評
【聲夢傳奇】第7集 Gigi炎明熹演唱《沒有你還是愛你》 陳奐仁大讚fantastic 第三回合，藍隊熱門選手炎明熹(Gigi)對戰紅隊詹天文(Windy)。面對Windy精彩演出在前，Gigi依然出色演繹另一個版本嘅《沒有你還是愛你》，更被陳奐仁大讚fantastic！去片欣賞Gigi嘅fantastic演出啦～
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網友評價：成個王苑芝咁
單眼皮加齊蔭的髮型好易認，但有網民就認為 「成個王苑芝咁，有巨肺feel，少少似gem，但衰喺咬字度」
亦有網民讚賞「同同佢差唔多年齡果啲泥講，講真佢技巧上係做得最好果個」、「真心好好聽 同埋個髮型其實都幾好睇 唔係個個carry 到」、「個樣有啲似 中島美嘉」、「睇咗成集 佢係最有記憶點最好聽！ 但咬字要清楚啲 啲字唔係好清晰」
炎明熹 翻唱王菲《守望麥田》
宣傳片中，炎明熹GiGi翻唱了王菲的《守望麥田》
常見問題
炎明熹有兄弟姐妹嗎?
炎明熹在香港出世，有一弟一妹，因疫情關係亦與家人分隔…..詳情請看
炎明熹於《聲生不息》能與什麼前輩合作?
《聲生不息》即將於4月24日開播，據知節目將集合香港及內地一班殿堂級歌手……詳情請看