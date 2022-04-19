炎明熹 聲生不息

聲生不息｜炎明熹Gigi參賽登熱搜！原名姓王背景起底 15歲聲夢奪冠

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炎明熹 Gigi不但是《聲夢傳奇》三料冠軍 ，參賽時只有15歲，更一度登上Yahoo年度熱搜風雲人物，近日加入《聲生不息》將與香港及內地殿堂級歌手重新演繹港樂經典，《聲生不息》即將4月24日播出﹗

聲生不息｜《好歌獻給你》 MV公開 74歲林子祥領兩地歌星重新演繹1979年舊歌

炎明熹 Gigi 原名姓王 13歲已奪歌唱比賽冠軍

有成熟唱腔的炎明熹只有15歲，據了解，炎明熹在油塘區就讀女子中學，與父母分隔兩地，GiGi原名「GiGi Wang」王佳恩，父母熱衷唱歌，經姑丈指導入行，自小熱衷歌唱表演的Gigi，在參加聲夢之後才改名，2018年，年僅13歲的 Gigi Wang曾在《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中勇奪少年組冠軍、「Singing Fighter 中學大專歌唱比賽」中學組團體冠軍、「觀塘區聯校歌唱比賽 ECHOES」季軍⋯⋯

炎明熹 Gigi以一身中性打扮在台上演繹自選歌曲。
一直表現不俗的GiGi在第12集唱《吻別》演出稍為失準。（圖片來源：Tvb.com）

炎明熹父母均為內地人

在香港出世的炎明熹，家中有一個比她細4歲的弟弟和細8歲的妹妹，父母是內地人，所以自小跟姑媽姑丈一家一起生活，炎明熹姑丈是促成她入行的主要原因。由於自小已來港生活，炎明熹只有在放長假期才可以回內地與父母團聚，自去年爆出肺炎封關後，她已有一段長時間未見父母和弟妹，所以在得到冠軍時禁不住表達長期分隔的思念，與到場的親人都哭了出來。

炎明熹勇奪三獎，到場親友聽到她提及掛念長期分隔的父母，禁不住於台下哭崩。
炎明熹勇奪三獎，到場親友以及歌唱老師聽到她提及掛念長期分隔的父母，禁不住於台下哭崩。（圖片來源：TVB.com）

聲生不息丨炎明熹丨歌手獨白宣傳片丨

炎明熹成為2021「十大熱搜娛樂風雲人物」，相信除了Yahoo，在Google上也很有可能榜上有名！
炎明熹成為2021「十大熱搜娛樂風雲人物」，相信除了Yahoo，在Google上也很有可能榜上有名！（圖片來源：Yahoo雅虎香港）

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炎明熹GiGi 聲夢傳奇
炎明熹髮型被指似外星人冼樸⋯⋯

打頭陣獻唱王菲〈守望麥田〉

在首播的無綫《聲夢傳奇》第一回，15歲的炎明熹被安排打頭陣晒唱功，唱出王菲的〈守望麥田〉，短短一段晒巨肺功力！

《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案 《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案

炎明熹 Gigi 原名姓王 改名轉髮型為入行

原名王佳恩的炎明熹，初中年代（2018年開始）已在不同歌唱比賽奪獎，在參加聲夢之後才改名炎明熹，由於她是「星格流行音樂學院」的學員，過往有不少參賽及得獎的照片都可以在音樂學校面書中看到：

炎明熹 Gigi《聲夢傳奇》15歲學員檔案
2019年3月，在博愛好聲音中，王佳恩(Gigi)獲得少年組亞軍。（圖片：星格流行音樂學院）
炎明熹 GiGi
2019年3月 ，炎明熹 GiGi以王佳恩之名，獲邀請擔任耳機代言人。
炎明熹 13歲已獲歌唱比賽冠軍。
13歲已獲歌唱比賽冠軍。
去年8月，炎明熹/王佳恩以「黃佳恩」的名字參加「全港流行聲樂大賽」（相信是影片誤植字幕）
去年8月，炎明熹/王佳恩以「黃佳恩」的名字參加「全港流行聲樂大賽」（相信是影片誤植字幕）

炎明熹演唱《沒有你還是愛你》攀上Youtube熱門獲好評

【聲夢傳奇】第7集 Gigi炎明熹演唱《沒有你還是愛你》 陳奐仁大讚fantastic 第三回合，藍隊熱門選手炎明熹(Gigi)對戰紅隊詹天文(Windy)。面對Windy精彩演出在前，Gigi依然出色演繹另一個版本嘅《沒有你還是愛你》，更被陳奐仁大讚fantastic！去片欣賞Gigi嘅fantastic演出啦～

聲夢傳奇｜第9集｜Gigi炎明熹台風十足表演《愛情陷阱》

《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案
特色髮型被指似野口同學。（圖片來源：《聲夢傳奇》）

《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案

炎明熹 Gigi《聲夢傳奇》15歲學員檔案
炎明熹在無綫台慶當晚己初試啼聲。

網友評價：成個王苑芝咁

單眼皮加齊蔭的髮型好易認，但有網民就認為 「成個王苑芝咁，有巨肺feel，少少似gem，但衰喺咬字度」

亦有網民讚賞「同同佢差唔多年齡果啲泥講，講真佢技巧上係做得最好果個」、「真心好好聽 同埋個髮型其實都幾好睇 唔係個個carry 到」、「個樣有啲似 中島美嘉」、「睇咗成集 佢係最有記憶點最好聽！ 但咬字要清楚啲 啲字唔係好清晰」
《聲夢傳奇》炎明熹 Gigi 原名姓王 15歲聲夢學員檔案

炎明熹 翻唱王菲《守望麥田》

宣傳片中，炎明熹GiGi翻唱了王菲的《守望麥田》


常見問題

炎明熹有兄弟姐妹嗎?

炎明熹在香港出世，有一弟一妹，因疫情關係亦與家人分隔…..詳情請看

炎明熹於《聲生不息》能與什麼前輩合作?

《聲生不息》即將於4月24日開播，據知節目將集合香港及內地一班殿堂級歌手……詳情請看

圖片來源：炎明熹IG、星格流行音樂學院FB

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