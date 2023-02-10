MIRROR將齊人現身活動 姜濤神隱40日新MV曝光疑成身得對眼瘦
有消息指MIRROR將出席周六（11日）嘅購物平台活動，連閉關40日的姜濤當日都會現身出席，但未知姜濤之前被批評的200磅腫脹身型，到時會否有改善成為一大焦點。
12子齊人現身活動宣傳低碳 過程Facebook全程直擊
MIRROR十二子將於本周六(11日)齊人蒲頭，出席灣仔會展舉行嘅「一秒GO一起GREEN」啟動禮中，MIRROR十二子將化身「TEAM GREEN」宣傳低碳生活，活動過程仲會同步喺香港易賞錢、馬來西亞、台灣和新加坡的屈臣氏Facebook 專頁一同直播，直情衝出香港咁話。
MIRROR新團歌預告釋出 姜濤疑得返對眼係瘦
MIRROR除咗本周六齊人出席在灣仔會展舉辧嘅「一秒GO一起GREEN」啟動禮，仲配合環保主題推出新團歌《GO GREEN》。主辦單位昨晚（8日）釋出新歌MV10秒預告，幾乎每位成員無show全貌，大玩神秘感，MV預告最明顯係有閃現「電眼」大特寫同撻手指鏡頭。
預告片曝光後，成為網站熱話，鏡粉競猜鏡頭中嘅「電眼」同手指屬誰，唔少姜糖一眼認出「電眼」屬閉關近40日嘅姜濤。至於係邊位鏡仔撻手指？網民認為未必是姜濤，因片中手指較瘦，理應脹爆的姜濤會擁「肥手指」，網民基於這個理由，就估手指屬其他成員。
姜濤無懼體型BIG爆被插 仍指會努力不讓人失望
姜濤今年1月1日曾以「BIG MAC」身型重踏舞台，出席《叱咤頒獎禮》仲示範驚人嘅「衝落台大嗌」演出，結果惹來大批網友狂插「唔知做緊乜」，經過大批網友負評，姜濤神隱避世。而「加拿大至HIT中文歌曲排行榜全國總選」上月尾公布姜濤憑歌曲《風雨不改》獲得「專業推崇10大粵語歌曲」之一及蟬聯「至HIT推崇男歌手」大獎時，姜濤雖無露面，但有透過錄音表示「會努力，唔會再令大家失望！」
姜濤神隱打波被捕捉網友嘲笑體重似200磅
叱咤頒獎典禮後，一度成為網民箭靶的姜濤連日受到網民攻擊。在神隱半個月後，姜濤曾被網友疑似捕捉到穿著全身黑衫黑褲打藍球，期後這名網友拍攝了影片上傳在社交網站。從片中看見姜濤疑似身形再次暴漲，比起叱咤頒獎典禮那時，明顯再胖了一個碼，更被網友嘲笑體重像200磅。
姜濤日食8.6巨無霸 先可以到200磅
因為MIRROR 12子曾任麥當勞代言人，姜濤還曾代言Big Mac餐，所以遭網友揶他，問他吃了多少個Big Mac餐！網友更認真地幫他計算卡路里，指無得做運動的他身體明顯發福，目測88kg，即係 194磅，比去年11月籃球時受傷的73kg，足足多了15公斤，而以每個巨無霸496卡路里計算，每日需要吃8.6個才能達到194磅體重，並總結：「姜濤要連續50日每日食8.6個巨無霸total食434個就可以達到佢而家嘅身型！」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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